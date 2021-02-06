ثبت ۸۶ هزار پرونده برای فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمودی مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: به دنبال تصویب «قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی غیرایرانی» در دوم مهرماه ۱۳۹۸، توسط مجلس شورای اسلامی، «آیین‌نامه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» توسط هیئت وزیران تصویب در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

وی افزود: بدیهی است مادران ایرانی مزدوج با مردان غیرایرانی و خانواده‌هایشان همیشه نگرانی‌های بسیاری در خصوص تعیین تکلیف تابعیت فرزندان خود و برخورداری آنان از حقوق شهروندی داشتند. از این رو، به دنبال تصویب قانون پیش‌گفته امیدوار شدند که بخشی از این نگرانی‌ها مرتفع گردد و وزارت کشور به عنوان متولی اصلی اجرای قانون و آئین‌نامه و با توجه به لزوم پاسخگویی به مطالبه این بخش از جامعه ایرانی اقداماتی در این راستا به عمل آورده است.



محمودی در همین راستا عنوان کرد: شیوه‌نامه اجرایی آئین‌نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و ابلاغ آن جهت اجرا به استانداری‌های سراسر کشور در سال ۱۳۹۸ صورت پذیرفت که تا تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۹، تعداد ۸۶۵۵۸ فقره پرونده شامل ۵۳۷۶۱ نفر فرزندان زیر ۱۸ سال و همچنین ۳۲۷۹۷ نفر بالای ۱۸ سال در وب‌سایت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی پیش ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۲۹۵۰ فقره پرونده تشکیل و آماده استعلام و حدود ۷۴۵۰ فقره پرونده جهت استعلام به مراجع ذیربط ارسال شده است. تعداد شناسنامه‌های صادره شده در این خصوص تا کنون ۵۷۰ جلد است.



مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور همچنین با توضیح این نکته که برنامه جایزه نانسن در سال ۱۹۵۴ میلادی به نام برنده جایزه نوبل آقای فریتیوف نانسن دانشمند نروژی که طی سالهای ۱۹۲۰- ۱۹۳۰ میلادی اولین کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جامعه ملل بود پایه گذاری و به فرد، گروه و یا سازمانی غیر دولتی که خدمات بر جسته و مؤثری در حمایت از پناهندگان، بی جاشدگان و افراد بی تابعیت ارائه می‌کنند اعطا می‌شود، گفت: در این راستا برای اولین بار پس از ورود پناهندگان به کشور خانم رزما غفوری یکی از پناهندگان افغانستانی ساکن استان فارس در راستای خدمات دولت جمهوری اسلامی ایران و با حمایت‌های انجام شده توانسته‌اند با انگیزه و مشارکت جدی در قالب پروژه‌های جامعه محور در ترغیب کودکان لازم التعلیم پناهنده برای تحصیل و ثبت نام در مدارس دولتی و همچنین تشویق جوانان پناهنده به سمت فعالیت‌های ورزشی خدمات شایان توجه‌ای ارائه نمایند که خدمات نامبرده قابل تقدیر و به عنوان برنده جایزه نانسن پناهندگان در منطقه آسیا انتخاب شده‌اند.