به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «عبدالله حمدوک» نخست وزیر سودان آخرین مواضع کشور خود در خصوص بحران سد النهضه را مطرح کرد. وی در این خصوص گفت: سد النهضه به تهدیدی برای امنیت حدود ۲۰ میلیون سودانی تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، وی افزود: هرگونه حل و فصل بحران النهضه باید طبق قانون بین المللی صورت پذیرد. سودان از حل و فصل بحران سد النهضه بر اساس راه حل‌هایی که توسط کشورهای آفریقایی ارائه می‌شود، پایبند است.

نخست وزیر سودان در ادامه یادآور شد: سد النهضه در مرزهای سودان واقع شده است و به همین دلیل است که امنیت سودانی‌ها را با خطر مواجه ساخته است. پیشتر نیز رئیس جمهور مصر سخنانی را در خصوص سد النهضه مطرح کرده بود.

«عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر در این خصوص تأکید کرده بود: بحران سد النهضه باید یک توافق قانونی میان طرف‌های مختلف حاصل کند؛ توافقی که بتواند خواسته‌ها و حقوق مصر را تأمین کند.

رئیس جمهور مصر در ادامه تصریح کرد: توافقی که می‌بایست میان سه کشور مصر، اتیوپی و سودان در خصوص سد النهضه حاصل شود، باید الزام آور باشد به گونه‌ای که تمامی طرف‌ها به آن عمل کنند.

سودان و اتیوپی فرایند آبگیری از سد النهضه را آغاز و اعلام کرده اند این فرایند ۳ سال به طول خواهد انجامید. این درحالی است که مصر درخواست کرده است فرایند مذکور در طول مدت زمان ۱۰ سال انجام شود.