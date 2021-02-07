دوهزار و پانصد شعر به دبیرخانه جشنواره فجر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه رادیویی تقاطع فرهنگ درباره پانزدهمین جشنواره شعر فجر در گفتگو با مصطفی راضی جلالی دبیر اجرایی این‌رویداد از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

راضی‌جلالی در این‌برنامه گفت: این‌دوره از جشنواره، در شرایط ویژه کرونایی شروع شد و ما ابتدا نگران این موضوع بودیم که تجمیع کتب به چه صورت است و داوری ها را چگونه باید برگزار کرد! با همدلی ناشران، این دغدغه رفع شد و ما توانستیم بعد از سال ها بعنوان اولین دوره، همه آثار منتشر شده را در دبیرخانه داشته باشیم و جلسات داوری نیز به شکلی منظم برگزار شد. امیدوارم روند اختتامیه این‌دوره از جشنواره بر حسب رسم هر سال، اواخر بهمن ماه برپا شود.

وی با اشاره به دو پلن اجرایی برای برگزاری اختتامیه جشنواره گفت: نخست به شکل حضوری و با حداقل شرکت کنندگان که برندگان و نامزدهای جشنواره هستند، کار را دنبال می کنیم و اگر این رویه میسر نبود، مجبور هستیم در برنامه زنده تلویزیونی، اختتامیه را برگزار کنیم. اگر این شیوه اجرایی شود، حتما جوایز و نشان برندگان به نشانی و آدرس آن ها ارسال خواهد شد.

دبیر اجرایی جشنواره شعر فجر همچنین از دریافت ۲ هزار و ۵۰۸ اثر به دبیرخانه جشنواره خبر داد و گفت: در بخش شعر بزرگسال، ۲۰ هزار و ۵۰ اثر و در بخش کودک و نوجوان ۱۷۲ اثر بدست ما رسیده است.

جلالی آثار پژوهشی شعر را نیز ۲۸۶ اثر تخمین زد و افزود: این آمار قابل احصا است ولی دبیرخانه به شکل متمرکز آثار را بررسی می کند ولی ضرورت برای تفکیک آثار وجود ندارد.

مدیر دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی درباره بخش یادمان این‌دوره از جشنواره مذکور که به‌صورت غیر رقابتی است، گفت: جشنواره شعر فجر دارای دو بخش رقابتی و غیر رقابتی است که محافل شعری را دربر می گیرد و هر سال، به فراخور مناسبت های تقویمی و درخواست های استانی و انجمن های ادبی، محافلی را در سراسر کشور برپا خواهیم کرد. در این بین شاعران شهرستانی به همراه شعرای کشوری که به دعوت دبیرخانه حضور می یابند، شعراخونی می کنند و طلیعه ین محافل برای امسال، امامزاده صالح و مزار شهید فخری زاده و یادمان سردار قاسم سلیمانی بود.

وی در بخش دیگری از این‌برنامه رادیویی با اشاره به نحوه داوری شعر فجر، گفت: برخی داوران مورد انتخاب ما بدللی مشغله های کاری و پژوهشی قادر به پذیرش این دعوت نیستند ولی بدین معنا نیست که هیئت علمی جشنواره به سراغ [همه صاحب نامان] نرفته است. داوران امسال تفاوت هایی داشتند و بنده این نوید را در نشست خبری ابتدای جشنواره اعلام کردن و به اهالی رسانه قولی دادم و تصور می کنم در نشست خبری هفته جاری روشن خواهد شد.

جلالی در پایان گفت: بنده اعلام کردم بسیاری از شعرا که امسال در گروه های داوری حضور دارند، برای نخستین باردر جشنواره شعر فجر داوری می کنند که شاعرانی شناخته شده و چابک و جوان در امر داوری هستند.