به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای دست اندرکاران آلبوم سرود «تا قله» روز یکشنبه نوزدهم بهمن با حضور بشیر بی آزار مدیر تولیدات دفتر موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما، نماینده مرکز رسانه‌ای و عملیات ویژه سازمان تبلیغات اسلامی و تعدادی از دست اندرکاران این پروژه در محل دفتر موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما برگزار شد.

بشیر بی آزار مدیر تولیدات دفتر موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما ضمن ارائه توضیحاتی از فعالیت‌های این مجموعه در حوزه سرود گفت: ژانر سرود در دوره‌های گذشته خیلی مورد کم لطفی و بی مهری قرار گرفته بود کما اینکه در این حوزه ما فقط سرودهایی را به خاطر داریم که یا مربوط به سرودهای سالهای اول انقلاب یا فقط در گروه‌های مدارس خلاصه شده بود. اما در دوره جدید مدیریت دفتر موسیقی سرود سازمان صدا و سیما برنامه‌های ویژه ای برای ورود به سرود طراحی کرده که نتیجه آن تولید ۳۰ درصد از محصولات موسیقایی این مجموعه به سرود اختصاص داشته است. ما در حوزه تولید و انتشار و حمایت ورود ویژه کردیم و در این زمینه نیز با مجموعه‌ها و مراکز دیگری وارد گفتگو و تعامل شده‌ایم که این آثار در حوزه موسیقی با کلام، موسیقی بی کلام و موسیقی آکاپلا پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد. آلبوم «تا قله» هم اولین آلبوم دفتر موسیقی سازمان صدا و سیماست که در ژانر سرود تولید شده و در این زمینه نیز با گروه‌ها و هنرمندان مختلفی کار کردیم و بنا داریم با حمایت انتشارات سروش و همکاری سازمان تبلیغات اسلامی آن را به مردم عزیز ارائه دهیم.

برای مدیران آلبوم تولید نمی‌کنیم

مدیر تولیدات دفتر موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما در ادامه صحبت‌های خود به انتشار تولیدات دیگری در این مجموعه اشاره کرد و توضیح داد: ما آلبوم‌های دیگری نیز در حوزه سرود تولید کردیم که مضمون اصلی آن درباره شهید قاسم سلیمانی است که بعد از انتشار این اثر موسیقایی در یک فاصله زمانی منطقی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

ما در زمینه تولیدات موسیقی با مشکلات زیادی روبه رو هستیم و قطعاً هم می‌دانیم در مقابله با جریان تهاجم فرهنگی با کار بسیار سختی مواجه هستیم که باید در این زمینه بررسی‌های زیادی صورت پذیرد وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: ما در زمینه تولیدات موسیقی با مشکلات زیادی روبه رو هستیم و قطعاً هم می‌دانیم در مقابله با جریان تهاجم فرهنگی با کار بسیار سختی مواجه هستیم که باید در این زمینه بررسی‌های زیادی صورت پذیرد. ما تلاش می‌کنیم تا در عرصه موسیقی با در نظر گرفتن چارچوب‌های نظام جمهوری اسلامی ایران واقعاً رقابت سختی را پیگیری کنیم. رقابتی که گروه سنی کودک و نوجوان ما در معرض متنوع‌ترین آثار موسیقایی است و ما می‌بایست بتوانیم بنا به ظرفیت خودمان تامین کننده گوش شنیداری آنها باشیم. به طور حتم ما روندی را شروع کردیم و اصلاً هم برای ارائه گزارش مدیریتی این کارها را نمی‌کنیم. در این زمینه هم هنوز ادعایی نداریم که سرودی تولید کرده‌ایم که می‌تواند در همه مدارس توسط دانش آموزان خوانده شود. بنابراین شما حتم داشته باشید ما برای مدیران بالا دستی کارها را تولید نمی‌کنیم. ما اکنون در حال حرکت روی مسیری هستیم که به معنای واقعی شنیده شده و مخاطبان بتواند با این آثار ارتباط برقرار کند. حتی می‌توان گفت بر اساس این چارچوب فکری تلاش کردیم تا از میزان تولیدات کاسته و به کیفیت توجه بیشتری داشته باشیم

بی آزار در این نشست رسانه‌ای تاکید کرد: ما اکنون تولیداتی داریم که توانسته در حوزه موسیقی کودک و نوجوان تاثیر خود را داشته باشد و از شما عزیزان رسانه‌ای می‌خواهم که با این پیش فرض که می‌خواهیم برای ارائه رزومه کاری کنیم وارد نقد و بررسی آثارمان نشوید. چون به هیچ عنوان چنین رویکردی در دفتر موسیقی سازمان صدا و سیما نیست و حتی سعی کردیم جلوی تولیدات این چنینی را بگیریم. ما قطعاً تلاش‌های زیادی را برای اصلاحات انجام می‌دهیم و فکر می‌کنیم اگر پیش فرض‌ها را کنار بگذاریم می‌توانیم به نقطه روشنی برسیم.

سرود نباید به محله‌ها و مسجدها محدود شود

امید رهبران از آهنگسازان و تنظیم کنندگان مطرح آثار موسیقایی موضوعی هم در این نشست خبری گفت: من افتخار این را داشتم تا در تولید ۲ قطعه با گروه سازنده همراهی داشته باشم. به هر حال این آلبوم با مضمون به آینده تولید شده و می‌تواند به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم موسیقی در حوزه سرود مورد توجه قرار گیرد.

به نظرم ظرفیت سرود آن قدر ظرفیت زیادی است که باید خیلی جدی تر از اینها به آن نگاه شود. متاسفانه دم دستی ترین اتفاقات در این زمینه پیش می‌آید که دربرگیرنده ضعف‌های زیادی است محمدرسولی یکی دیگر از عوامل آلبوم «تا قله» نیز در این برنامه ضمن ارائه توضیحاتی درباره قطعه‌ای که در این اثر به عنوان شاعر حضور داشته، بیان کرد: به نظرم ظرفیت سرود آن قدر ظرفیت زیادی است که باید خیلی جدی تر از اینها به آن نگاه شود. متاسفانه دم دستی ترین اتفاقات در این زمینه پیش می‌آید که دربرگیرنده ضعف‌های زیادی است. این خوب است که استعدادهای مرتبط با سرود در مساجد و محله‌ها ظهور و بروز پیدا می‌کند اما این خوب نیست که چنین استعدادها و محصولاتی در همین چارچوب باقی بماند. بنابراین مجموعه‌هایی چون دفتر موسیقی سازمان صدا و سیما می‌توانند کمک خیلی خوبی به ارتقای کیفیت سرود داشته باشد.

حکمت الله صادقی سرپرست گروه سرود «اسرا» هم با اشاره به مشارکتی که در تولید آلبوم صورت گرفته، بیان کرد: ما از دوستان انتظار داریم که تولیدات دفتر موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما از رشد کمی و کیفی بیشتری برخوردار باشد و امیدوارم تولید آلبوم قله بتواند نقطه شروعی برای فعالیت‌های مستمر در حوزه سرود باشد.

حسین صیامی یکی از آهنگسازان آلبوم «تا قله» نیز در این نشست گفت: مقوله سرود خیلی به مقوله فرهنگی کشور ما نزدیک است. البته طی سال‌های اخیر حسب فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه بیشتر به سرود، کارهای بیشتری تولید شده‌اند.اما چه خوب بود که قبل از فرمایشات ایشان ما کارهای کیفی در حوزه سرود را تولید می‌کردیم تا دغدغه‌ای در این حوزه وجود نداشته باشد.

وی افزود: به هر حال قالب تولیدات موسیقایی که در حوزه سرود صورت گرفته بر اساس ذائقه مدیران صورت گرفته است که شاید خود آن مدیر هم حالی برای شنیدن دوباره آن نداشته باشد اما من فکر می‌کنم این آلبوم از جمله تولیداتی است که می‌تواند مورد توجه گروه سنی نوجوان قرار گیرد. این آلبوم یک مزیت محتوایی هم دارد و به نظرم دست گذاشته روی یکی از قله‌های موضوع گام دوم انقلاب که امید به آینده است. این یک اتفاق بسیار مهم است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. همین ماجرای فرصت دادن به نسل بعدی و پویایی نسل جدید یکی از مهم‌ترین نکاتی است که در این مجموعه مورد توجه قرار گرفته‌اند. این آلبوم مجموعه‌ای برای حضور و پویایی نسل نوجوان است که امیدوارم بتواند مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.

ورود سازمان تبلیغات اسلامی برای حضور در یک جریان موثر فرهنگی

علی مددی نماینده مرکز رسانه‌ای و عملیات ویژه سازمان تبلیغات اسلامی نیز در این نشست رسانه‌ای اظهار کرد: سرود قطعاً بحث مهمی است که هم برای مخاطبان و هم برای تولید کنندگان این گونه آثار می‌تواند دربرگیرنده نکات مهمی باشد. این همان موضوعی است که در روزهای اول پیروزی انقلاب حتی زمان ورود حضرت امام (ره) مورد توجه قرار گرفته بود. نکته‌ای که ما تلاش کردیم در این آلبوم مورد توجه قرار دادیم و تلاش کردیم تا با تولید این آلبوم بتوانیم جریان سازی زیادی را در این چارچوب ایجاد کنیم.

ما چیزی به عنوان گروه سرود در سازمان تبلیغات اسلامی نداریم اما اینجا احساس وظیفه کردیم که باید به مقوله سرود وارد شویم. چرا که این گونه هنری یکی از مهم‌ترین جریان‌های هنری کشور است که می‌بایست در سطح کشور به آن توجه شود وی درباره فعالیت‌های مرکز رسانه‌ای و عملیات ویژه سازمان تبلیغات اسلامی توضیح داد: ما چیزی به عنوان گروه سرود در سازمان تبلیغات اسلامی نداریم اما اینجا احساس وظیفه کردیم که باید به مقوله سرود وارد شویم. چرا که این گونه هنری یکی از مهم‌ترین جریان‌های هنری کشور است که می‌بایست در سطح کشور به آن توجه شود.

آلبوم سرود «تا قله» که به‌همت دفترموسیقی و سرود سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران و مرکز رسانه‌ای و عملیات‌های ویژه سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و تولید شده است در ۱۰ قطعه با اجرای گروه‌های سرود نجم الثاقب، طاها لارستان، نبی اکرم (ص)، وصال، اسراء، آوای مهر طاها، شمیم ولایت، رایةالزهرا (س)، میثاق تهران و شهید فرجی به‌مخاطبان ارائه خواهد شد. این اثر در سال ۱۳۹۹ توسط جمعی از هنرمندان توانمند عرصه سرود کشور به‌منظور ایجاد حس انگیزشی بیشتر برای آینده ایران در نوجوانان، ترویج فرهنگ سرود و همچنین کمک به پیشرفت گروه‌های سرود کشوری، ویژه نوجوانان تهیه و تولید شده است.

آلبوم سرود «تا قله» شامل ۱۰ قطعه است که در آن از گروه‌های سرود باتجربه در سراسر کشور دعوت به عمل آمده است تا اثری شایستهِ سرود ایران تولید شود. این در حالی است که فایل‌های بی‌کلام این قطعات نیز در آلبوم منتشر شده است که گروه‌های دیگر نیز بتوانند با بازخوانی قطعات تجربیات جدیدی برای خود کسب نمایند و از حمایت‌های دفترموسیقی و سرود سازمان صداوسیما بهره‌مند شوند.

این ۱۰ قطعه به نام‌های قطار، این خونه، شوق تولید، روشن‌تر از صبح، تا قله، از آن ماست فردا، هوای تازه، یه قصه جدید، زندگی و فرداها توسط گروه‌های سرود سرود نجم الثاقب، طاها لارستان، نبی اکرم (ص)، وصال، اسراء، آوای مهر طاها، شمیم ولایت، رایةالزهرا (س)، میثاق تهران و شهید فرجی اجرا شده و اشعار این قطعات از سروده‌های قاسم صرافان، سید صادق آتشی، علی فردوسی، محمد رسولی، محمد جواد الهی پور و حسین صیامی است.

امید رهبران، حامد جلیلی، مهدی شکارچی، احسان جوادی، امید روشن بین، علیرضا ولایی، مجتبی جوادی، سعید عنایتی، امیرحسین بخشی، سید محمد صادق آتشی، هادی کولیوند، احسان غلامنژاد و حسین صیامی به‌عنوان آهنگساز و تنظیم‌کننده در این آلبوم حضور داشتند. ضمن اینکخ کارگاه سینمایی «نگاه» مجری طرح، حسن حسن پور مدیر پروژه و مدیر هنری، حسین حسین زاده مدیر اجرایی، زهرا سادات حسینی سرپرست گرافیک و امور هنری و مریم رفائی مدیر روابط عمومی از جمله عوامل این آلبوم هستند.