کاهش دید افقی در جاده های مواصلاتی کردستان به دلیل مه گرفتگی

دانش زندی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم اکنون در گردنه صلوات آباد محور سنندج - دهگلان، سه راهی تکاب محور سنندج - دیواندره و گردنه مروارید در محور سنندج - کامیاران شاهد مه گرفتگی و کاهش دید افقی تا ۱۵۰ متر است.

وی افزود: از مسافران تقاضا می‌شود ضمن تجهیز وسایل نقلیه خود به تجهیزات زمستانی در جریان تردد از مسیرهای مواصلاتی استان نکات ایمنی را رعایت کنند.

زندی خاطرنشان کرد: هم اکنون در محور سنندج به دیواندره شاهد بارش برف و کولاک هستیم و از هم وطنان خواهشمندیم که از سفرهای غیر ضروری در این ایام پرهیز کنند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری، حمل و نقل جاده‌ای کردستان در ادامه سخنان خود از بارش برف و باران در سایر مسیرهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: بر اساس پیش بینی‌های سازمان هواشناسی بارش برف و باران تا پایان امروز هم در استان ادامه خواهد داشت لذا اختلال در تردد وسایل نقلیه در جاده‌های استان ادامه دارد.