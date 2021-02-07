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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۰۴

رئیس مرکز مدیریت راه‌های کردستان خبر داد؛

کاهش دید افقی در جاده های مواصلاتی کردستان به دلیل مه گرفتگی

کاهش دید افقی در جاده های مواصلاتی کردستان به دلیل مه گرفتگی

سنندج- رئیس مرکز مدیریت راه‌های کردستان گفت: به دلیل بارش های متناوب چند روز اخیر و مه گرفتگی هم اکنون دید افقی در بسیاری از جاده های استان به زیر ۱۵۰ متر رسیده است.

دانش زندی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم اکنون در گردنه صلوات آباد محور سنندج - دهگلان، سه راهی تکاب محور سنندج - دیواندره و گردنه مروارید در محور سنندج - کامیاران شاهد مه گرفتگی و کاهش دید افقی تا ۱۵۰ متر است.

وی افزود: از مسافران تقاضا می‌شود ضمن تجهیز وسایل نقلیه خود به تجهیزات زمستانی در جریان تردد از مسیرهای مواصلاتی استان نکات ایمنی را رعایت کنند.

زندی خاطرنشان کرد: هم اکنون در محور سنندج به دیواندره شاهد بارش برف و کولاک هستیم و از هم وطنان خواهشمندیم که از سفرهای غیر ضروری در این ایام پرهیز کنند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری، حمل و نقل جاده‌ای کردستان در ادامه سخنان خود از بارش برف و باران در سایر مسیرهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: بر اساس پیش بینی‌های سازمان هواشناسی بارش برف و باران تا پایان امروز هم در استان ادامه خواهد داشت لذا اختلال در تردد وسایل نقلیه در جاده‌های استان ادامه دارد.

کد مطلب 5140832

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