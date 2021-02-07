واشنگتن توافق های پناهندگی با ۳ کشور آمریکای مرکزی را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت جدید واشنگتن از تعلیق فوری توافق هماهنگی امور پناهجویان با سه کشور آمریکای مرکزی خبر داد که در دوره زمامداری دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا، منعقد شده بود.

در همین راستا، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای مدعی شد که لغو توافق با السالوادور، گواتمالا و هندوراس، نخستین قدم محسوس در راه مشارکت و همکاری‌های منطقه‌ای بیشتر طبق الگوی جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا است.

طبق توافق‌های موسوم به «کشور امن ثالث» که در سال ۲۰۱۹ منعقد شد، پناهجویان کشورهای آمریکای مرکزی باید قبل از آزمودن بخت خود برای ورود به آمریکا، از یکی از سه کشور نام برده تقاضای پناهندگی می‌کردند.

این توافق‌ها که البته هرگز از سوی السالوادور و هندوراس عملی نشد؛ با هدف کاهش ورود مهاجران غیرقانونی از مرز مکزیک تدارک دیده شده بود.

اجرای توافق با گواتمالا نیز از مارس ۲۰۲۰ و به دلیل همه گیری کرونا متوقف شد.

تصمیم اخیر وزارت خارجه آمریکا در ادامه اقداماتی است که بایدن با ادعای اصلاح نظام مهاجرتی آمریکا و با نیت فاصله گرفتن از رویکرد ترامپ اتخاذ کرده است.

با این حال، بلینکن مدعی شد که لغو توافق‌های نام برده، به معنای باز بودن مرزهای آمریکا نیست و واشنگتن به امنیت مرزی اهمیت می‌دهد.

به گزارش مهر، مراکز نگهداری از مهاجرین غیرقانونی که بعدها ترامپ از آنها استفاده کرد؛ در دولت اوباما ساخته شد. حتی یک بار ترامپ در سوالی که البته بی‌پاسخ ماند؛ از بایدن پرسید «به من بگو که آن قفس‌ها را چه کسی ساخت»؟

در واقع، اواسط سال ۲۰۱۴ بود که دولت اوباما تصمیم گرفت پیامی واضح به لاتین‌تبارهایی که قصد مهاجرت به آمریکا را داشتند ارسال کند و «آلخاندرو میورکاس» را که اکنون رئیس سازمان امنیت داخلی است، مسئول ایجاد چنین بازداشتگاه‌هایی کرد.

بد نیست در اینجا نقل قولی هم از بایدن بشنویم که در آن بازه زمانی، معاون رئیس جمهور آمریکا بود و اکنون داعیه رعایت حقوق مهاجران را دارد. وی زمانی گفته بود: آنهایی که جانشان را برای ورود به آمریکا به خطر می‌اندازند؛ باید از آنچه انتظارشان را می‌کشد؛ آگاه باشند. آغوش بازی در کار نیست. تعداد کثیری از شما را (به کشورهایتان) برمی‌گردانیم.