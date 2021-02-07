به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا صبح امروز (یکشنبه) در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، بیعت تاریخی همافران با امام خمینی (ره) در ۱۹ بهمن ۵۷ را یکی از شگفتی‌سازی‌های مهم و از عوامل اصلی پیروزی انقلاب و همچنین نشان‌دهنده خطای محاسباتی آمریکایی‌ها برشمردند و گفتند: لازمه استمرار حرکت پرشتاب انقلاب، حضور مردم در صحنه، کار و تلاش بی‌وقفه، اتحاد کلمه بخصوص میان مسئولان، اعتماد به وعده الهی و افزایش مؤلفه‌های قدرت ملی در عمل است.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین قضایای فضاحت‌بار اخیر آمریکا و سقوط ترامپ را افول آبرو، قدرت و انتظام اجتماعی و سیاسی آمریکا خواندند و با اشاره به اظهارنظر مقام‌های اروپایی و آمریکایی درباره برجام و تحریم‌ها تأکید کردند: آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها حق هیچ‌گونه شرط‌گذاری ندارند زیرا تعهدات برجامی خود را نقض کردند و آن طرفی که باید شرط بگذارد جمهوری اسلامی است زیرا به تعهدات خود پایبند بود. بنابراین ایران هنگامی به تعهدات برجامی خود بازخواهد گشت که آمریکا همه تحریم‌ها را در عمل و نه در حرف یا بر روی کاغذ، لغو کند و این لغو تحریم‌ها مورد راستی‌آزمایی ایران قرار گیرد. این، سیاست قطعی و غیرقابل برگشت جمهوری اسلامی و مورد اتفاق همه مسئولان است و هیچکس از آن عدول نخواهد کرد.

فرمانده کل قوا در این دیدار حادثه ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ را از ایام‌الله خواندند و افزودند: جدا شدن بخش مهمی از ارتش و پیوستن آنها به امام و مردم شبیه معجزه بود زیرا تکیه اصلی رژیم طاغوت به ارتش و ساواک بود و در نهایت از آنجایی ضربه خوردند که هیچ‌گاه تصور نمی‌کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به خطای محاسباتی عجیب دولت دموکرات آمریکا در آن زمان، در ارزیابی شرایط کشور و مردم نیز اشاره کردند و گفتند: آمریکایی‌ها به ارتش شاهنشاهی بسیار امیدوار بودند و بر اساس اخبار قطعی، کودتایی را طراحی کرده بودند تا با دستگیری سران و پیشروان انقلاب و با استفاده از خشونت گسترده علیه مردم، مانع سقوط رژیم شوند اما یکی از عواملی که نقشه شیطانی آنها را باطل کرد، حرکت نیروی هوایی در نوزدهم بهمن بود.

ایشان با تأکید بر اینکه خطای محاسباتی آمریکا در قبال ایران ادامه دارد و همچنان درک و شناخت صحیحی از ملت ایران ندارند، افزودند: یک نمونه از این خطای محاسباتی در فتنه ۸۸ بود که رئیس جمهور دموکرات آمریکا به خیال آنکه کار را تمام خواهد کرد، رسماً از فتنه حمایت کرد.

رهبر انقلاب اسلامی تحریم‌های بی‌سابقه با هدف از پا درآوردن ایران را نمونه دیگری از خطاهای محاسباتی آمریکا برشمردند و گفتند: یکی از همان احمق‌های درجه یک، دو سال پیش گفته بود که عید ژانویه ۲۰۱۹ را در تهران جشن می‌گیریم. حالا آن شخص خودش به زباله‌دان تاریخ رفته و رئیس او هم با لگد و با افتضاح از کاخ سفید اخراج شده است اما جمهوری اسلامی ایران به لطف خداوند سربلند ایستاده است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه در قبال دشمن و معیوب بودن دستگاه محاسباتی آن نباید ساده‌انگاری کرد، خاطر نشان کردند: عوامل دیگری نیز در موفق بودن حرکت انقلاب اسلامی مؤثر بوده‌اند که عبارتند از کار و تلاش، حضور مردم در صحنه و ایمان آنان به لزوم این حضور، اعتماد به وعده الهی و طراحی‌های متقابل.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: با نشستن و تماشا کردن هیچ کاری پیش نمی‌رود. مسئولان با حضور در میدان کار و عمل، و با اعتماد به خدا، دائماً مؤلفه‌های قدرت ملی را افزایش دهند و در عمل تولید قدرت کنند.

ایشان یکی از مظاهر تولید قدرت را تقویت نیروهای مسلح به تناسب اقتضائات منطقه‌ای و بین‌المللی برشمردند و با تجلیل از رزمایش‌های اخیر افزودند: انجام چنین رزمایش‌های بزرگ و اعجاب برانگیز، آن هم در شرایط تحریم، در واقع تأمین امنیت ملی به‌دست فرزندان کشور در نیروهای مسلح کشور و بسیار افتخار آمیز است.

حضرت آیت الله خامنه‌ای لازمه تولید قدرت در نیروهای مسلح را علاوه بر تقویت تجهیزات، حفظ و ارتقای روحیه، ایمان و قدرت معنوی نیروها دانستند و گفتند: خطای بزرگ برخی کشورهای منطقه این است که امنیت ملی خود را از بیگانگان طلب می‌کنند و با وجود میلیاردها دلار هزینه و تحقیر شدن و توهین شنیدن، در نهایت در بزنگاهها امنیت آنها تأمین نمی‌شود؛ همانگونه که در قضایای چند سال قبل مصر و تونس و یا در سرنوشت محمدرضا پهلوی دیدیم.

ایشان در ادامه لزوم مراقبت از بروز خطا و اشتباه در داخل را نیز گوشزد کردند و افزودند: یکی از اشتباه‌های بزرگ این است که مرعوب قدرت دشمن شویم و یا در امور سیاسی و اقتصادی به دشمن امید ببندیم.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه بنای بر مبالغه درخصوص نیرو و توان داخلی نیست، خاطرنشان کردند: اما واقعیت‌های درون را ببینیم و آن را ارتقا دهیم و بدانیم که اگر با هرتوانی، مرعوب دشمن شویم از کار خواهیم افتاد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، افرادی را که در خصوص توانایی‌های آمریکا و برخی قدرتها ارزیابی‌های غیرواقعی دارند، به قضایای اخیر آمریکا ارجاع دادند و افزودند: حوادث فضاحت‌بار اخیر آمریکا، مسائل کوچکی نیستند و نباید درچارچوب افول یک رئیس جمهور ناباب ارزیابی شوند بلکه این قضایا افول آبرو، قدرت و انتظام اجتماعی آمریکا است.

ایشان با استناد به اظهارات صاحبنظران برجسته سیاسی آمریکا گفتند: خود آنها می‌گویند نظام اجتماعی آمریکا از درون پوسیده است و برخی سخن از دوران پسا آمریکا به میان آورده‌اند.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: اگر شبیه قضایای آمریکا در هرنقطه دیگر از دنیا بخصوص در کشورهایی که آمریکا با آنها مشکل دارد، رخ داده بود، آن را رها نمی‌کردند اما امپراطوری خبری در دست آنها است و تلاش دارند تا ماجرا را تمام‌شده نشان دهند درحالی‌که قضیه تمام نشده و دنباله‌دار است.

ایشان علت دستپاچگی و سراسیمه بودن رژیم‌های وابسته به آمریکا در منطقه بخصوص رژیم صهیونیستی و یاوه‌گویی‌های اخیر آنها را ترس و اضطراب از واقعیت افول آمریکا در محیط بین المللی و محیط داخلی دانستند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به اظهارات مقام‌های آمریکایی و اروپایی در قضیه تحریم‌ها، گفتند: اولاً در جمهوری اسلامی هیچ‌کس گوشش بدهکار مهمل‌گویی‌های افراد بدون استحقاق در آمریکا و اروپا نیست.

ایشان افزودند: ثانیاً بر اساس منطق و استدلال، آمریکا و سه کشور اروپایی که تعهدات برجامی خود را زیر پا گذاشته‌اند، حق تعیین شرط و شروط برای برجام ندارند.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: آنها صرفاً در یک برهه بسیار کوتاه در اول کار، بعضی از تحریم‌ها را موقتاً تعطیل کردند اما بعداً تحریم‌ها را برگرداندند و حتی افزایش هم دادند، بنابراین حق گذاشتن شرط و شروط ندارند.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: طرفی که حق دارد برای ادامه کار برجام شرط بگذارد، جمهوری اسلامی ایران است چرا که از اول به همه تعهدات برجامی خود عمل کرد ولی آنها تعهدات خود را نقض کردند.

ایشان سیاست قطعی، غیرقابل بازگشت و عدول‌ناپذیر جمهوری اسلامی در خصوص برجام را که مورد اتفاق همه مسئولان کشور است، به این شکل بیان کردند: اگر می‌خواهند ایران به تعهدات برجامی خود برگردد باید آمریکا تحریم‌ها را در عمل و نه با زبان و یا روی کاغذ، کلاً لغو کند، آن‌گاه پس از راستی‌آزماییِ صحت لغو تحریم‌ها، جمهوری اسلامی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت.

رهبر انقلاب اسلامی مسئولان و دست اندرکاران امور کشور را به اتحاد کلمه و همصدایی توصیه مؤکد کردند و گفتند: اتحاد کلمه مردم و همچنین مسئولان عامل اصلی عبور از بسیاری از مشکلات در ۴۲ سال گذشته بوده و این هماهنگی و هم‌صدایی باید ادامه یابد.

فرمانده کل قوا، نیروهای مسلح را به ادامه تولید قدرت توصیه و در پایان تأکید کردند: به لطف خداوند و دعای حضرت ولی عصر (عج) فردای ملت و کشور ایران، قطعاً به مراتب بهتر و بالاتر از امروز خواهد بود.

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، امیر سرتیپ نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان گزارشی از برنامه‌های این نیرو در سال گذشته گفت: نیروی هوایی با سابقه حضور اثرگذار خود در انقلاب و حفظ دستاوردهای آن، امروز با دستی پر از رویش‌های برخاسته از تفکر مقاومت و آموزه‌های مکتب شهید سلیمانی، با انگیزه‌تر از پیش در مسیر ارتقای قدرت هوایی کشور گام برداشته است.