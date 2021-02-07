به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره عکس سلامت روان، محمدرضا صائینی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دبیر ششمین جشنواره بین المللی عکس سلامت روان اظهار کرد: با پایان مهلت ارسال آثار به این جشنواره، حدود ۳۰ هزار قطعه عکس از ۴ هزار عکاس ایرانی و خارجی در جشنواره ثبت شد و در چند روز اخیر کار داوری این آثار آغاز شده است.

وی بیان کرد: رومن نرو از لوگزامبورگ (رئیس پاتروناژ سرویس فیاپ)، کریستف هاملمان از آلمان (نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران)، احمد البوسعیدی از عمان (رئیس PSO)، خالد سعید از پاکستان (مشاور سلامت روان و اعتیاد در EMRO)، احمد حاجبی (مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت)، محمدرضا صائینی (معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان)، محمدرضا چایفروش، مسعود زنده روح کرمانی و حمیدرضا بازرگانی آثار ششمین جشنواره بین المللی عکس سلامت روان را در سه بخش داوری می‌کنند.

صائینی با اشاره به اینکه هنرمندان از ۸۱ کشور آثار خود را برای حضور در این رویداد ارسال کردند، گفت: در ششمین دوره جشنواره مشارکت عکاسان خارجی بیش از عکاسان ایرانی بود به گونه‌ای که ۵۸ درصد شرکت کنندگان، عکاسان خارجی و ۴۲ درصد عکاسان ایرانی بودند و این نشان می‌دهد جشنواره در ابعاد بین المللی کاملاً شناخته شده و مخاطب مناسب و قابل توجهی کسب کرده است.

وی افزود: این جشنواره با ایجاد بستری جهت هم‌افزایی و هم‌فکری از منظر دیدگاه‌های متنوع فرهنگی قصد دارد با افزایش آگاهی عمومی در زمینه سلامت روان و حساس کردن جامعه موجب ارتقای سطح سواد سلامت روانی اجتماعی افراد و افزایش شاخص‌های سلامت روان شود.

ششمین جشنواره بین المللی عکس سلامت روان در سه بخش با موضوع آزاد، موضوع سلامت روان و موضوع کووید ۱۹ (کرونا)، برگزار می‌شود و در مجموع ۹ هزار یورو جوایز نقدی دارد.

ششمین دوره جشنواره بین‌المللی عکس سلامت روان با هدف افزایش آگاهی سلامت روان جامعه با استفاده از هنر عکاسان ایران و جهان و به منظور بازآفرینی و ارائه مؤثر موضوعات روان‌شناختی، توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان، با حمایت دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و سازمان جهانی بهداشت و با همکاری کلوپ عکس فوکوس، نمایندگی فدراسیون بین‌المللی هنر عکاسی (فیاپ) در ایران و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.