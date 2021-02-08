خبرگزاری مهر -گروه هنر-نیوشا روزبان: پیش از این اعلام شده بود که سی و نهمین جشنواره فیلم فجر به دلیل شیوع ویروس کرونا با تغییراتی برگزار می‌شود، یکی از مهمترین تغییرات این دوره از جشنواره فیلم فجر، نبود هیات انتخاب در هیچکدام از بخش‌های این جشنواره بود، بر همین اساس ۳۸ فیلم کوتاه راه یافته به این دوره از جشنواره فیلم فجر توسط سعید پوراسماعیلی، امیر توده روستا، محمدعلی فارسی، محمد کارت و سام کلانتری داوری شدند.

«جلد»، «شاهد»، «گوشت تلخ»، «ماسک»، «ناهید»، «وضعیت اورژانسی» ۶ فیلم کوتاهی هستند که در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت سیمرغ شده‌اند. تاکید می‌کنیم که این ۶ فیلم کوتاه از بین ۳۸ فیلم کوتاه توسط داوران انتخاب شده است. لازم به ذکر است زمان فیلم‌های کوتاه واجد شرایط بین ۳ تا ۱۵ دقیقه است.

در این گزارش نگاه کوتاهی به ۶ فیلم راه یافته به سی و نهمین جشنواره فیلم فجر داریم.

فیلم کوتاه «جلد» به کارگردانی احسان معجونی و تهیه کنندگی سپیده نوروزی درباره بازیگری است که در عرصه موشن کپچر فعالیت دارد، او در کار شبیه‌سازی است و سعی می‌کند شخصیتی را خلق کند، در پروسه تولید و طراحی شخصیت اتفاقاتی پیش می‌آید که مرز میان فضای واقعی و مجازی را نمی‌توان تشخیص داد.

در این فیلم کوتاه سپهر تهرانچی، سمانه اسماعیلی، علی کرسی‌زر، امید شوندی حضور دارند، این فیلم کوتاه پیش از این در جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور داشته است.

«شاهد» به کارگردانی علی عسگری و تهیه کنندگان فرانسوا موریسه، لورا ژومل و خورشید عالمی نیز در این دوره از جشنواره با دیگر آثار راه یافته به این بخش رقابت می‌کنند.

نگارش فیلمنامه این فیلم کوتاه برعهده علی عسگری و فرنوش صمدی بوده است که البته فرنوش صمدی در این دوره از جشنواره فیلم فجر با فیلم سینمایی «خط فرضی» حضور دارد.

این فیلم کوتاه درباره مادری است که دست یاری به طرف زن پا به سن گذاشته‌ای دراز می‌کند، فاجعه‌ای رخ می‌دهد که او را با عواقب کرده‌اش، بی رحمانه روبرو می‌سازد.

«شاهد» توانسته بود در جشنواره فیلم کوتاه «مینیمالن» در نروژ جایزه راسکین اسپریت را دریافت کند.

فیلم کوتاه «گوشت تلخ» از دیگر فیلم‌های کوتاهی است که با ۵ اثر راه یافته به سی و نهمین جشنواره فیلم فجر رقابت می‌کند، کارگردانی این فیلم را فرید حاجی برعهده داشته و تهیه کنندگی آن برعهده فرید حاجی و انجمن سینمای جوانان ایران است. این اثر در بهمن ماه سال ۹۸ ساخته شده است.

محمدعلی کریمی منش، مرتضی خانجانی، معنی ضرابی و قاسم عبدالهی از جمله بازیگرانی هستند که در این پروژه حضور داشته‌اند.

«گوشت تلخ» داستان هرمز، آشپز سالخورده دانشگاه است که اضافه وزن دارد، او بعد از پایان ساعات کاری، تکه‌های گوشت گوسفند را زیر شلوارش پنهان کرده و آن را می دزدد.

نوا رضوانی در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر با فیلم کوتاه «ماسک» حضور دارد که تهیه کنندگی این پروژه را این کارگردان و انجمن سینمای جوانان ایران برعهده داشته است. نوا رضوانی پیش از این فیلم‌های کوتاهی چون «طغال» و «عروسک ها نمی دانند» را جلوی دوربین برده است.

در این فیلم کوتاه که درباره دختری است که برخلاف میلش و بخاطر دوست پسرش کاری را انجام می‌دهد، کتایون سالکی و هومان محمدحسینی بازی می‌کنند.

یکی دیگر از فیلم‌های کوتاهی که در این دوره از جشنواره فیلم فجر حضور دارند، «ناهید» به کارگردانی صمد علیزاده و تهیه کنندگی رضا نصرتی حبیبی است.

تصویربرداری این فیلم کوتاه ۴ شب به طول انجامید و داستان زنی به نام ناهید است که در یک موقعیت خاص قرار می‌گیرد.

در «ناهید» که داستان آن در یک خانه قدیمی رخ می‌دهد بازیگرانی چون لعیا میرنصیری، فیروز عاقلی، شهرزاد شکوریان، مهدی حیدری، پریسا سهرابی، بهناز فتاحزاده، سئودا آجرپز، محمدحسین ملایی، نسرین خرم، رقیه زاد مهدوی و مهدی عبداللهی بازی می‌کنند.

«وضعیت اورژانسی» آخرین فیلم از لیست فیلم‌های کوتاهی است که در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد، مریم اسمی خانی کارگردانی این پروژه را برعهده داشته و وحید حسن زاده تهیه کننده این کار است. «وضعیت اورژانسی» محصول انجمن سینمای جوانان ایران دفتر تهران است. این کارگردان سابقه حضور در کارگاه‌های فیلمسازی زنده یاد عباس کیارستمی را داشته است.

این فیلم کوتاه داستان نازنین دختر بچه‌ای ۶ ساله است که از مامور اورژانسی که برای مداوای مادر بیمارش به خانه آنها آمده می‌خواهد که با مادرش ازدواج کند.

سعید چنگیزیان، نازنین رمضانی، میلاد میرزایی و الناز حسن‌پور بازیگران این فیلم کوتاه هستند.