شیلات نقش تاثیرگذاری در توسعه اقتصادی هرمزگان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر یکشنبه در مراسم تجلیل از کشاورزان نمونه ملی و استانی، استان هرمزگان با بیان اینکه دولت علاقه مند است سرمایه گذاری در بخش پرورش ماهی در دریا و مزارع پرورش میگو با اولویت مردم ساکن نوار ساحلی صورت بگیرد، گفت: صیادان بومی و محلی می توانند در قالب تعاونی با دریافت تسهیلات ارزان قیمت برای سرمایه گذاری در این بخش ورود کنند و از حمایت های لازم بهره مند شوند.

استاندار هرمزگان با اشاره به تلاش های صورت گرفته در بخش کشاورزی و در دوران پس از انقلاب، اظهار داشت: در برهه پس از انقلاب اگرچه توجه به بخش کشاورزی شاید به اندازه مطلوب و اهداف تعریف شده نباشد اما این بخش به‌ویژه طی چند سال اخیر به عنوان یک راهبرد استراتژیک در سطح عالی نظام به منظور ایجاد توسعه روستایی پایدار، امنیت غذایی، ایجاد اشتغال و درآمد در مناطق روستایی به منظور ریشه کن کردن فقر همواره مورد توجه بوده است.

وی با بیان اینکه امنیت غذایی به عنوان مهمترین رکن استقلال اقتصادی به شمار می رود، افزود: در هرمزگان نیز با توجه به شرایط خاص آب و هوایی تحول شگرف، گسترده و اثر بخش در حوزه هایی مانند احیاء و توسعه باغات و مزارع، شیلات، توسعه گلخانه ها و بهره وری آب رخ داده است.

استاندار هرمزگان گفت: خوشبختانه روز به روز شاهد تلاش منظم، هدفمند و نتیجه بخش مردان و زنان توانمند استان در راستای ارتقاء شاخص های بخش کشاورزی در استان هستیم و به موازات توجه استراتژیک مجموعه نظام و دولت در استان به توسعه صنایع، توسعه بخش کشاورزی نیز طی چند سال اخیر به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

همتی با تأکید برگسترش فعالیت مراکز تحقیق در حوزه کشاورزی و شیلات در استان، تصریح کرد: مراکز تحقیقاتی باید به عنوان پشتیبان در کنار کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی باشند تا جامعه بهره بردار این بخش بتوانند از دانش روز در کشت، تولید و برداشت محصول خود استفاده کنند.

وی تسهیل فرآِیند اداری برای ورود سرمایه گذاران به بخش کشاورزی در استان را نیز مورد تأکید قرار داد و افزود: اگر روند اداری تسهیل شود، کشاورزان و بهره برداران استان توانایی لازم را برای خلق یک کار بزرگ و جهادی دارند.

استاندار هرمزگان بکارگیری عوامل معطل تولید از جمله ۲۵۰ هزار هکتار از زمین های مستعد بخش کشاورزی در استان را خواستار شد و گفت: بهره وری آب در منطقه هرمزگان بسیار حائز اهمیت است و علی‌رغم اقدامات خوبی که برای افزایش راندمان و بهره وری از آب در استان صورت گرفته، باید عملیات ایجاد سدها و سازه های آبخیزداری که طی چند سال اخیر با رشد قابل ملاحظه ای همراه بوده است، سرعت بیشتری بگیرد.

بیمه محصولات کشاورزی باید ترویج شود

همتی بیان داشت: در طی هشت سال اخیر وسعت گلخانه های استان از ۸۶ هکتار به ۷۴۰ هکتار رسیده و متقاضیان اجرای ۵۰۰ هکتار گلخانه نیز در نوبت دریافت تسهیلات هستند که با توجه به میزان اشتغالی که این نوع کشت دارد و همچنین کیفیت خوب محصولات و بازار صادراتی، باید این نوع کشت ترویج شود.

وی اضافه کرد: به دلیل جاذبه های مختلف در کشت گلخانه ای، میل به سرمایه گذاری در این بخش در حال افزایش است و باید روند این سرمایه گذاری تسهیل شود.

استاندار هرمزگان همچنین توسعه کشت هیدروپونیک در استان برای رسیدن به تولید برتر را از جمله کارهای خوب صورت گرفته در بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: آفات و بیماری‌های شایع در تولید محصولات کشاورزی در این نوع کشت به نسبت کشت سنتی بسیار کمتر است و باید در این راستا اطلاع رسانی لازم صورت بگیرد.

همتی استفاده از ظرفیت مزارع پرورش میگو را یکی دیگر از مزیت های استان عنوان کرد و گفت: با راه اندازی این مزارع زنجیره مفصل تولید و اشتغال در هرمزگان ایجاد خواهد شد که از صرفه اقتصادی خوبی نیز برخوردار است.

وی با اشاره به نقش فعال سازی اتحادیه ها و واحدهای تحقیق و توسعه برای پشتیبانی از این صنعت عظیم، اضافه کرد: تکثیرلارو، تأمین خوراک، بازرگانی خارجی، حمل و نقل و …از جمله مشاغلی است که با راه اندازی این مزارع رونق پیدا می کند و می تواند در ایجاد اشتغال پایدار برای جامعه محلی مؤثر باشد.

استاندار هرمزگان، با اشاره به میزان تولید مزارع پرورش ماهی در دریا در استان، گفت: سال ۹۲ و در آغاز دولت تدبیر وامید، صنعت پرورش ماهی در دریا در هرمزگان وجود نداشت اما اکنون نزدیک به شش هزارتن ماهی در دریا تولید می شود که تولید پنج هزار تن دیگر نیز در دستور کار قرار دارد و به‌زودی عملیاتی می شود.

همتی با بیان اینکه دولت علاقه مند است سرمایه گذاری در این بخش با اولویت مردم ساکن نوار ساحلی صورت بگیرد، گفت: صیادان محلی می توانند در قالب تعاونی با دریافت تسهیلات ارزان قیمت برای سرمایه گذاری در این بخش ورود کنند و از حمایت های لازم بهره مند شوند.

آمادگی دولت برای تسهیل سرمایه گذاری صیادان بومی در بخش شیلات

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود در این آیین، فراهم کردن بستر ارتباط شبانه روزی کشاورزان و بهره برداران با متخصصان و کارشناسان اداری را مورد تأکید قرار داد و گفت: برخورد رسمی و اداری با کشاورزان پاسخگوی نیاز آنان نیست و باید افرادی برای پاسخگویی به سوالات بخش کشاورزی به کار گرفته شوند که با مشکلات این بخش آشنا باشند و بتوانند دلسوزانه جامعه بهره بردار این بخش را هدایت کنند.

وی، یکی از ابزارهای مهم فعالان جامعه کشاورزی و شیلات را بیمه عنوان کرد و بیان داشت: یکی از نقص های جدی در سطح کشور و استان، عدم آشنایی کشاورزان با مزایای صنعت بیمه است و این عادی انگاری باعث می شود که سالیانه خسارت متعددی به جامعه بهره بردار این بخش وارد شود که باید در این خصوص اطلاع رسانی لازم به جامعه بهره بردار این بخش صورت بگیرد.

نقش پرورش آبزیان در توسعه اقتصادی هرمزگان انکار ناپذیز است

در حاشیه این مراسم مدیرکل شیلات هرمزگان تصریح کرد: کسب تمام عناوین نمونه کشاورزی استان در سطح ملی توسط بهره برداران شیلاتی بیانگرحمایت و پشتیبانی شیلات از فعالیت های شیلاتی و تلاش مستمر بهره بردارانشیلاتی در استان هرمزگان است.

عبدالرسول دریایی افزود: با استعانت از خداوند متعال استان هرمزگان در این جشنواره توانست رتبه نخست بین استان ها در بخش شیلات را نیز کسب کند.

وی افزود: به رغم مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و تحریم های ظالمانه عملکرد بخش شیلات را عالی خواند و گفت: فعالیت های جامعه شیلاتی با وجود مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و تحریم های ظالمانه را نشان از عملکرد عالی بخش شیلات خواند و انتخاب شش نمونه ملی و نه نمونه استانی بخش کشاورزی از جامعه شیلاتی استان بیانگر اهمیت فعالیت های شیلاتی در استان هرمزگان است.

دریایی عبداله شادمان در رشته پرس ساین ساردین، محمد مراد جمالی در رشته تکثیر میگو، رامین هاشمی طباطبائی در رشته پرورش ماهی در قفس در دریا، محمد ملاحی در رشته پرورش میگو، مهدی ربیعی در رشته صید ماهیان تجاری، علی میلادی در رشته صید میگو (شایان تقدیر) شش نمونه ملی بخش کشاورزی را معرفی کرد.

مدیر کل شیلات هرمزگان نه نمونه استانی شیلات را محمود مشایخی در رشته تکثیر میگو، محسن شریفی در رشته پرورش ماهیان خاویاری، فاطمه یاری در رشته پرورش میگو، علی میلادی در رشته صیاد میگو، کرم سلیمان زاده در رشته صید ماهیان تجاری، ابراهیم دادی در رشته صید ماهیان صنعتی، محمد بادزهره در رشته صید پرس ساین ساردین، محمد نیرومند در رشته پرورش ماهیان زینتی و قاسم عسکری در رشته پرورش ماهی در قفس در دریا را معرفی کرد.

گفتنی است استان هرمزگان رتبه اول استان های شیلاتی، رتبه اول تولیدات شیلاتی کشور، رتبه اول صید کشور، رتبه اول تولید میگوی کشور، رتبه اول پرورش ماهی در قفس کشور و.... را کسب نموده است.

روز یکشنبه همزمان با بهره برداری از پروژه های بخش کشاورزی با دستور دکتر روحانی رییس جمهور، آیین تجلیل از کشاورزان نمونه ملی و استانی در هرمزگان برگزار شد.