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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۰۵

در برنامه «به رنگ خدا» رادیو معارف؛

راه غلبه بر تردید و شک از منظر امام علی(ع) بررسی می‌شود

راه غلبه بر تردید و شک از منظر امام علی(ع) بررسی می‌شود

برنامه" به رنگ خدا "در رادیو معارف راه غلبه بر تردید و شک را از منظر امام علی علیه السلام بازگو می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه زنده" به رنگ خدا "دوشنبه ۲۰ بهمن ۹۹ با بهره‌گیری از کلام ارزشمند امیرالمومنین امام علی علیه السلام در حکمت ۱۸۴ نهج‌البلاغه عوامل ایجاد تردید در انسان را بازگو می‌کند.

امام علی علیه السّلام در سخنی ارزشمند می‌فرمایند: از روزی که حق برای من نمایان شد، هرگز دچار تردید نشدم.

این برنامه که با کارشناسی حجت الاسلام کیفی بجستانی به روی آنتن می‌رود بر آن است که حق را از نگاه حضرت علی علیه السلام بیان کند و به این پرسش پاسخ دهد وقتی حق برای انسان روشن شد چرا شک به وجود می‌آید؟

برنامه "به رنگ خدا "به همت گروه قرآن و اهل بیت (ع) طراحی و تولید می‌شود که تهیه کنندگی این برنامه را در این هفته محمد حسین پور و اجرای آن را حمید سوری برعهده دارند.

این برنامه هر روز ساعت ۱۷:۰۰ به روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 5141819

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