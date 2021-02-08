به گزارش خبرنگار مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه امروز در نشست خبری ضمن تبریک چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و با اشاره به تحولات سیاست خارجی در یک هفته اخیر، اظهار داشت: سه‌شنبه هفته گذشته وزیر امور خارجه با «سی‌ان‌ان» مصاحبه کرد و مواضع ایران در برخی از حوزه‌ها را تببین کردند، همچنین چهارشنبه گذشته وزیر امور خارجه عراق به تهران سفر کرد و برخی توافقات در این سفر پیگیری شد.

وی پیگیری روند قضایی آمرین و عاملین سپهبد شهید سلیمانی و همرزمانش را یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در سفر وزیر امور خارجه عراق به کشورمان اعلام کرد و گفت: توافقاتی هم میان روسای بانک‌های مرکزی دو کشور انجام شد. همان روز شاهد حکم دادگاه لاهه به سود ایران بودیم که یکی از پیروزی‌های حقوقی ایران در عرصه بین‌المللی بود و دیوان رای به صلاحیت خود برای بررسی این پرونده صادر کرد.

سخنگویی وزارت امور خارجه با بیان اینکه امیدواریم مسیر بررسی حقوقی دیوان لاهه به سود ایران ادامه یابد، تصریح کرد: روز جمعه وزرای امور خارجه ایران و تایلند در این باره رایزنی کردند. دیروز هم رئیس مجلس به مسکو سفر کرد و شب گذشته هم وزیر امور خارجه با صداوسیما مصاحبه کرد. وزیر امور خارجه هم اکنون در حال دیدار با نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور یمن هستند.

خطیب زاده تاکید کرد: سفر وزیر امور خارجه عراق در ادامه رایزنی‌های دو کشور صورت گرفت و بحث اقتصادی، مراودات مرزی و پیگیری ترور سردار سلیمانی، دستورکار این سفر بودند که در این موارد ملاقات‌های خوبی انجام شد. همچنین ادامه همکاری‌ها در کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه درباره سخنان شب گذشته وزیر امور خارجه که گفته بود عجله‌ای در «برجام» نداریم، گفت: ما ضمن اینکه باید به روابط خارجی خود تنوع ببخشیم اما پاسخ اصلی ما به مشکلات اقتصادی در داخل و توجه به ظرفیت‌های داخلی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود آمریکا اگر عاقل شود ما جلوی آن را نخواهیم گرفت اما همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند ما منتظر اقدام عملی آمریکا هستیم. ما عضو برجام هستیم و برجام و مذاکرات را ترک نکرده‌ایم، آنها باید به برجام برگردند و به تعهدات خود عمل کنند.

خطیب زاده گفت: اروپایی‌ها وظایفی در برجام دارد و وزیر امور خارجه از آنها خواست که به وظایف خود عمل کنند، ما با طرف‌های اروپایی در ارتباط هستیم و فکر می‌کنیم اروپا می‌تواند با بازگشت به تعهدات خود عمل و نقش مثبتی داشته باشند.

وی درباره مسائل مطرح شده در خصوص سفر رئیس مجلس شورای اسلام به روسیه نیز، گفت: حیف است که سفر به این مهمی انجام شده را برخی با اهداف جناحی زیر سوال ببرند، از ابتدا دیداری با «پوتین» برنامه ریزی نشده بود، البته شرایط کرونایی اگر نبود امکان دیدار وجود داشت، وزارت امور خارجه حد اکثر همکاری و همراهی را داشته و طرح این گونه مسائل درست نیست. قوا روابط خوبی باهم دارند و به دنبال حل مشکلات مردم هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه با اشاره به سفر آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه به عراق، افزود: این سفر بسیار مهم و راهبردی است. البته این سفر از مدت‌ها قبل طرح ریزی شده بود و مسائل مختلفی در این سفر مورد گفتگو و رایزنی قرار خواهد گرفت.

خطیب زاده همچنین درباره روابط ایران و افغانستان، تاکید کرد: گفتگو ها درباره سند همکاری دوجانبه در حال ادامه است و این سند می‌تواند راهگشا باشد، ما در سطح دو کشور این موضوع را دنبال می‌کنیم و امیدواریم به جمع بندی نهایی و امضا تفاهم نامه نهایی برسیم.

وی درباره حکم صادره توسط دادگاهی در بلژیک علیه «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی، گفت: این فرآیند از روز اول یک فرآیند بیمار و مسموم بود و یک عملیات فریب بود که متاسفانه برخی جهات سوم در آن دخیل بودند و یک نقض آشکار مصونیت دیپلماتیک و بدعت اشتباهی توسط یکی دو پایتخت اروپایی گذاشته شد. یک مقابله با نهاد دیپلماسی توسط برخی کوته بینان در برخی پایتخت‌های اروپایی شکل گرفته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: ایران نه تنها حق خود را برای پاسخگویی محفوظ می‌داند بلکه از همه ابزارهای سیاسی و حقوقی استفاده کرده که حقوق آقای اسدی تامین شود. ما نه رای دادگاه را به رسمیت شناختیم نه خود دادگاه را به رسمیت می‌شناسیم. آنچه را به صورت خودخوانده بیان کردند به رسمیت نمی‌شناسیم.

خطیب زاده درباره اظهارات یک مقام کره جنوبی که گفته بود گفتگوها با آمریکا برای پرداخت بدهی ایران به سازمان ملل از طریق پول مسدود شده ایران به مراحل نهایی رسیده است، گفت: متاسفانه دولت قبلی آمریکا این پول را بلوکه کرد، بعداً بانکی را از آمریکا به عنوان واسط معرفی می‌کردند که به خاطر رفتارهای آمریکا اقدام نکردیم. این موضوع به طرف کره‌ای مرتبط است، البته شنیدیم گشایش‌هایی رخ داده و امیدواریم اتفاق بیفتد.

وی با بیان اینکه بیش از حد لازم کندی در طرف کره‌ای دیدیم. گفت: صحبت‌های «عراقچی» با طرف کره‌ای در تهران و هم در گفتگوی تلفنی مسائل مطرح شده است از این رو امیدواریم دولت کره به صورت موثر عمل کند.

سخنگوی وزارت خارجه درباره مسائل یمن، گفت: اگر دولت عربستان سعودی مسیر محاصره و بمباران را متوقف کند فردای آن روز می‌تواند گفت‌وگوهای یمنی - یمنی صورت بگیرد. پایان درد و رنج مردم یمن پایان یک تراژدی بزرگ است و امیدواریم هرچه زودتر این جنایات متوقف شود.

خطیب‌زاده در ادامه تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی دانست و گفت: ما پرونده‌ای داشتیم که مختومه شد، آژانس برای دو مورد درخواست داشت که در مسیر فنی پرسیده شده و در مسیر فنی جواب داده می‌شود.

وی با بیان اینکه آمریکا باید به تعهداتش ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ برگردد، اظهار داشت: تحریم‌ها باید برداشته شود و مبادلات بانکی و تحریم نفت قطعاً یکی از آنها است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره عجله نداشتن ایران برای بازگشت آمریکا به «برجام» و تاثیر این مسئله بر معیشت مردم، گفت: همانگونه که گفتم راه حل بخشی از مشکلات در درون کشور است. البته ضمن تنوع بخشیدن به روابط اقتصادی خارجی، باید روابط خود را با کشورهای مختلف در سطح متوازن قرار دهیم.

خطیب‌زاده پیرامون رایزنی ایران و اروپا درباره برجام گفت: سه کشور اروپایی شریک نقض تعهدات آمریکا در برجام هستند و نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند. اما «بورل» و اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ‌کننده برجام نیز هستند. آنچه وزیر امور خارجه درباره نقش «بورل» گفت، یادآور نقش تسهیل‌کننده اتحادیه اروپا در مسیر برجام است.

وی با تاکید اینکه نمایندگی ایران در بلژیک با مسئولان اروپایی از جمله بورل در ارتباط هستند، گفت: اروپا می‌تواند سازنده باشد و مسیر غلطی که داشته را جبران کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی از نمایندگان لغو دیدار قالیباف و «پوتین» را ناشی از کم‌کاری وزارت امور خارجه، دانستند، گفت: حیف است این سفر با اهمیت و سازنده را که توسط رئیس مجلس انجام شده و ایشان حامل پیام رهبری هستند، تحت حاشیه قرار گیرد.

خطیب زاده ادامه داد: برخی از آنهایی که نمی‌دانند و می‌خواهند از هر مسئله برای برخوردهای جناحی استفاده کنند و ماهی‌گیری کنند و منافع ملی را تحت تاثیر قرار دهند.

وی گفت: در شرایط ویژه‌ای هستیم و نفس این سفر در این شرایط با توجه به روابط دو کشور، با اهمیت است. آقای قالیباف ملاقات‌های مهمی با مقامات روسی و همتای خود دارند و از ابتدا هم در در جریان این مسائل بودند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه رئیس مجلس که جای خود را دارد، گفت: حتی اگر یک تاجر هم بخواهد سفری برود و از ما کمک بخواهد، وزارت امور خارجه تمام تسهیلات را فراهم می‌کند. در این سفر حداکثر همراهی و همکاری بین مجلس و وزارت امور خارجه بود.

خطیب زاده در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره اظهارات رئیس جمهور فرانسه که اعلام کرد «می‌خواهد میانجی صادقی میان ایران و آمریکا باشد، آیا ایران این میانجی‌گری را می‌پذیرد؟»، تصریح کرد: «برجام» نیازی به میانجی گر ندارد، این توافق به صورت کامل نوشته شده و نیازی به میانجی ندارد.

وی افزود: اروپا و دولت فعلی آمریکا یا باید از گذشته به صورت جدی فاصله بگیرند و نشان دهند طرف قابل اعتمادی در برجام هستند، چون این اعتماد کاملاً مخدوش شده است و ما عدم پایبندی آنها را دیدیم یا بخواهند ادامه مسیر گذشته را ادامه بدهند که پاسخ ما در بالاترین سطح توسط مقام معظم رهبری بیان شد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه ما به حرف اهمیت نمی‌دهیم، افزود: مبنای قضاوت و عمل ما اقدام است. چارچوب آن را برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ مشخص کرده است. آمریکا باید به «برجام» و تعهداتش عمل کنند.

