هیأت داوران چهارمین جشنواره فیلم ایثار انتخاب و معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل امور هنری معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، سیدمرتضی حسینی مدیرکل امور هنری معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید به عنوان دبیر چهارمین جشنواره فیلم ایثار هیأت داوران این دوره از جشنواره را متشکل از ۵ فعال و هنرمند شناخته شده در عرصه فرهنگ و هنر، انتخاب و معرفی کرد.

مهدی فرجی مدیر اسبق شبکه های یک و دو سیمای جمهوری اسلامی ایران، از چهره های با سابقه در عرصه تهیه کنندگی فیلم و مجموعه های تلویزیونی و کارشناس حوزه رسانه است که در هیأت داوری چهارمین جشنواره فیلم ایثار حضور دارد.

مهدی آذرپندار نیز یکی دیگر از اعضای هیأت داوران جشنواره چهارم فیلم ایثار است. وی از مرداد سال ۹۷ تاکنون مدیریت گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما را بر عهده دارد. آذرپندار پیش از این در کارنامه کاری خود قائم مقامی خانه تولیدات جوان شبکه سه، مدیریت مرکز آفرینش های هنری سازمان بسیج، مدیریت مرکز فیلم و نمایش معاونت فرهنگی سازمان بسیج و عضویت در شورای عالی فیلمنامه سیما را به ثبت رسانده است.

محمدرضا وطن دوست نویسنده، کارگردان، تهیه کننده، پژوهشگر و مدرس سینما نیز دیگر عضو هیأت داوران چهارمین جشنواره فیلم ایثار است. وی دارای مدرک کارشناسی سینما و کارشناسی ارشد پژوهش هنر با گرایش سینمای مستند است و تا کنون بیش از ۸۰ جایزه ملی و بین المللی را دریافت کرده که از جمله این جوایز می توان به جایزه بهترین فیلم اول سینمایی از جشنواره جهانی «مونترال» کانادا در سال ۲۰۰۹ و جایزه نگاه هنری از جشنواره بین المللی «بیگ اسکای» آمریکا در سال ۲۰۱۹ اشاره کرد.

مرجان ریاحی فیلمنامه نویس، مستندساز، داور بین المللی، مدیر و مؤسس نخستین رسانه تخصصی سینمای مستند و فیلم کوتاه آسیا با عنوان «پایگاه خبری فیلم کوتاه»، یکی دیگر از چهره هایی است که در هیأت داوران چهارمین جشنواره فیلم ایثار حضور دارد.

همچنین مریم رستمی مدرس و بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون یکی دیگر از اعضای هیأت داوران این دوره از جشنواره است. وی دارای مدرک کارشناسی بازیگری و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر تهران، برنده جوایز هنری متعددی از جمله تندیس بهترین بازیگری از جشنواره تلویزیونی مراکز صدا و سیمای کشور شده است.

چهارمین دوره جشنواره ملی فیلم ایثار با دبیری سیدمرتضی حسینی و با شعار «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، همدلی اجتماعی و مقاومت اسلامی» در اسفند سال ۹۹ برگزار می شود.

«فیلم مستند»، «فیلم کوتاه داستانی»، «فیلم کوتاه پویانمایی»، «فیلم کوتاه داستانی ۱۲۰ ثانیه ای با موضوع ایثار اجتماعی»، «نماهنگ» و «بخش ایده، طرح و فیلمنامه های کوتاه ۱۲۰ ثانیه ای با موضوع ایثار اجتماعی»، بخش های مختلف این دوره از جشنواره فیلم ایثار را تشکیل می دهند.