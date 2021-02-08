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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۴۷

طبق مصوبه مجلس؛

نیروهای ایثارگر شرکتی برای تبدیل وضعیت نیاز به آزمون ندارند

نیروهای ایثارگر شرکتی برای تبدیل وضعیت نیاز به آزمون ندارند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند که نیروهای ایثارگر شرکتی، قراردادی یا پیمانی برای تبدیل وضعیت نیاز به آزمون و استفاده از سهمیه ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با ۱۲۷ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۲۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با طرح استفساریه ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موافقت کردند که به موجب آن وضعیت استخدامی نیروهای ایثارگر شرکتی قراردادی یا پیمانی تعیین تکلیف شد.

در متن استفساریه آمده است که آیا مشمولان موضوع ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی قبل و بعد و حین اجرای قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت شرکتی، قراردادی یا پیمانی در دستگاه های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به کار گرفته شده اند و یا می شوند برای تبدیل وضعیت، نیاز به آزمون و استفاده از سهمیه دارند؟

جواب استفساریه «خیر» قید شده است.

همچنین در بخش دیگری از استفساریه مطرح شده که آیا شامل افرادی می شود که از کارکنان شرکت هایی می باشد که شرکت طرف قرارداد با دستگاه هستند یا باید در دستگاه استخدام کند؟ آیا شامل افرادی می شود که از کارکنان طرف قرارداد شرکت ها از جمله خصوصی می‌باشند که آن شرکت ها طرف قرارداد با دستگاه هستند؟ آیا باید دستگاه آن افراد را نیز استخدام نماید یا دستگاه باید آن افراد را نیز که رابطه مستقیم با دستگاه ندارند را استخدام نماید؟

در پاسخ به این بخش از استفساریه « بله» آمده است.

همچنین در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران آمده است که کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌نماید به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک‌سال و بالای یک ‌سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و آزادگان کمتر از یک‌ سال اسارت اختصاص دهند.

مهدی عیسی‌زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این موضوع در مجلس، گفت: بسیاری از فرزندان جانبازان ۷۰ درصد هنوز جذب دستگاه ها نشده‌ اند و چندین سال است که به صورت شرکتی در ادارات کار می کنند.دولت اخیراً نیروهای پیمانی را جذب کرده است،اما نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت نشده اند که این انصاف نیست.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی هم در موافقت با این استفساریه، گفت: بر اساس ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است که علاوه بر اجرای ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران، همه فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد را جذب کند اما سئوال ما آن است که آیا دولت این قانون را تاکنون اجرا کرده است؟

وی بیان کرد: الان سال آخر برنامه ششم توسعه است اما هنوز تکلیف فرزندان شهدا و جانبازان مشخص نشده و آنان باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این عزیزان، آزمون خود را در عملیات و دوران جنگ داده‌اند و بر این اساس دیگر نباید برای جذب آنان آزمون برگزار شود. متأسفانه بنده جانبازانی را می‌شناسم که سه فرزند ذکور با مدرک تحصیلی دانشگاهی دارند اما فرزندانشان بیکار هستند. آیا حق آنان این است؟

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: طبق قانون، همه این افراد باید تبدیل وضعیت و رسمیِ قطعی شوند و امور کاری‌شان ساماندهی شود. مجلس تاکنون این قانون را اجرایی نکرده و لازم است مجلس تحقیق و تفحصی را بگذارد تا مشخص شود این قانون تا چه حد اجرا شده است.

سلیمی گفت: جای تأسف دارد که نورچشمی‌ها، آقازاده‌ها و ژن‌های خوب بسترهای مهم کشور را گرفته‌اند اما این افراد بیکار هستند، درحالی‌که بنده معتقدم ژن خوب کسی است که زیر آتش دشمن جنگید و مقاومت کرد.

کد مطلب 5141957
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • ترابی IR ۱۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      4 4
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      سلام وخسته نباشید.خواستم بدونم آیاکسی هست جواب بدهد برای ایثارگرانی که سالها توی سازمان دولتی شرکتی وقراردادی بودن وبخاطر تنگ نظریها دولتهای گذشته بحقشون نرسیدن وبا حداقل حقوق بازنشسته شده اند والان با بدترین روزها روزگار می گذرانند.میشود عطف ماسبق کرد وحقوقشون رابراساس بخشنامه جدید اعمال کرد.
    • بینام IR ۱۷:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      7 2
      پاسخ
      فرزند ایثارگرم با با ۴ لیسانس در خانه بیکاریم هر ۴ نفر هیچ کس هم جوابگو نیست
    • پیمان IR ۱۸:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      15 3
      پاسخ
      سلام خسته نباشید ، ببخشید این طرح فقط در حد یک صحبت در مجلس اجرا میشود ولی هنوز هیچ نیرویی به رسمی تبدیل نشده ،واقای انصاری رئیس امور استخدامی کشور همش بهانه میاورد برای اجرایی نشدن این طرح ،انشاله که درست بشه وهمه نیروهای ایثارگر تبدیل وضعیت بشن
      • سعید قرائتی IR ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
        10 1
        کاملا حرفاتون درسته برادر.مدیر محترم سازمان امور استخدامی متاسفانه بدون هیچ دلیل قانونی خیلی مخالفت کردن با طرح تبدیل وضعیت ایثارگران در صورتی که اگر همین شهدا و ایثارگران جان برکف نبودند الان ایشون هم پشت میز ریاست ننشسته بودند میخام بگم خدایی ما هرچه داریم از همین شهدا و جانبازان و ایثارگران داریم
    • یعقوبی IR ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      11 6
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      سلام هیچ سهمیه ایی حتی ایثارگری ندارم.. 9 ساله کارشناس شرکتی وزارت بهداشت هستم. یکساله شیفت کرونا میدم. ی سوال از وجدان بیدار مسولان محترم دارم. آیا ما حق تبدیل وضعیت نداریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
      • 𝑨𝒍𝒊𝒓𝒆𝒛𝒂 IR ۱۸:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
        5 2
        جناب یعقوبی با عرض سلام و ادب خواهر بنده مدت دوازده سال است که به صورت شرکتی درحال خدمت هستند و همچنین مدت یکسال است که در بخش بیماران کرونایی در حال امداد رسانی به مردم اند... ایشان سهمیه 5درصد ایثارگران هم دارند. باز هم تبدیل وضعیت نشده اند..گله نکنید بزرگوار که از ما و شما هم افرادی جلوتر هستند
      • حسین AE ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
        0 0
        ن عزیزم ما فرق میکنیم با اونا. تفسیر عدالت همینه برادر متاسفم برای شما و خودم و خیلی از دوستانی که بصورت حجمی یا شرکتی .....کار میکنن در ادارات و این همه تبعیض بین اینها.
    • IR ۲۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      4 3
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      من فرزند یه جانباز ۳۵ درصد هستم برادرم ۲۵ سال سن دارد لیسانس هم دارد ولی در حال حاضر بخاطر بیکاری در کارخانه آجر مشغول به کار هست بیمه هم نیست آیا این حق خانواده ما همچین چیزی هست من به عنوان یک خواهر تقاضا دارم یک فکری به حال این جوونا بکنید
    • ناشناس IR ۲۳:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      6 1
      پاسخ
      و انصاری و دیگر هیییییییییییچ
    • IR ۲۳:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      5 3
      پاسخ
      قانون برای اونها تعریف نشده یا قانون رو دور میزنید قانون اگه قانون باشه باید برای همه باشه نه فقط مردم عادی بدبخت
    • محمد IR ۲۳:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      7 0
      پاسخ
      بقیه نیروهای شرکتی مخصوصا شرکتی وزارت بهداشت که توی این وضعیت کرونا جانفشانی کردند و باز هم چند ماه حقوق عقب افتاده دارند چه گناهی کردند؟؟؟ خب اینها هم تبدیل وضعیت بشن به کی برمیخوره؟؟؟
    • هادی خدادادی IR ۲۳:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      1 1
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      دو پسر فوق لیسانس دارم ۵ سال بیکار هستند وخانم من هم ۱۴ سال شرکتی هستند که هنوز تبدیل وضعیت نشده است جانباز ۲۵ درصد. جبهه ۲۶ ماه بسیجی بودم. وپیوند کلیه هم انجام داده ام. کسی جواب کوی استخدام نبست. اشنا و پارتی نبست
    • IR ۰۰:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      5 0
      پاسخ
      چرا این مجلس انقلابی هیج کاری برای جانبازان زیر 2۰ درصد نمی کند مکر ما چرا این مملکت نیستیم جانبازان زیر ۲۰ درصد شاید همان جانبازان بی ادعا باشند
    • هادی خدادادی IR ۰۰:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      2 1
      پاسخ
      دوپسرم فوق لبسانس بیکار و خانمم هم ۱۴ سال به صورت شرکتی هستند جانباز ۲۵ درصد ۲۵ ماه بسیجی و پیوند کلیه هم انجام داده ام پارتی واشنا ندارم ۵ سال پسرانم بیکار هستند کسی جواب کوی نیست
    • هادی خدادادی IR ۰۰:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      0 2
      پاسخ
      تشکر از نمایندگان مجلس انقلابی. دو پسر دارم فوق لبسان بیکار و خانمم ۱۴ سال هم شرکتی در وزارت نفت اهواز هستند توکل به خدا جانباز ۲۵ درصد و جبهه ۲۵ ماه زمان دانش اموز بودم دارم. پیوند کلیه هم زده ام یا علی
    • ناشناس AE ۰۱:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      0 1
      پاسخ
      رزمندگان داوطلب ازمیهن دفاع کردندمعسرفاقدبیمه درمانی فرزندرزمندگان که دیگه شغل کجابودرزمندگان معسربرای درمان خیلی مشکل دارندوخانواده تاسف هنوزفاقدبیمه درمانی
    • فاطمه رضایی IR ۰۱:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      7 1
      پاسخ
      سلام،از اینکه نمایندگان مجلس جلسه علنی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گرفتند خیلی خوب بود ،اگر چه ایثارگران حق زیادی به گردن ملت دارن،اما این تصمیم چرا فقط برای ایثارگران،اگر در کنار آنها افرادی که با بیش از ۱۵ سال دارن کار میکنن خالصانه،اونم برای خدمت به جامعه ایثارگران،آیا حق تبدیل وضعیت ندارن؟
    • والی IR ۱۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      3 8
      پاسخ
      اونا هم باید مثل بقیه آزمون بدهند، نماینده ها نباید اجازه دهند هیچ کس بدون آزمون استخدام شود. آیا خنده دار نیست کسی که پس از ده سال از جانبازی یا آزادی پدرش از اسارت متولد شده از حق ایثارگری و جانبازی پدرش استفاده کند
    • ابولقاسم صادقی IR ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      سلام من ایثارگرم من در شرکتی کار مز کنم که طرف قرار دادش با اداره گاز هستش ایا این تبدیل وضعیت شامل من برادر دو شهید هستم می شود یا نه
    • IR ۱۴:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      8 6
      پاسخ
      پس مردم عادی چه میشه؟
    • IR ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      3 2
      پاسخ
      سلام. کسی هست به فکر رزمندگان زیر شش ماه سابقه رزمندگیم باشه
    • سعید IR ۲۰:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      1 1
      پاسخ
      سلام من فرزند جانبازورزمنده ۴۰ ماه هستم سه برادربامدرک لیسانس دارم خودمم ارشد برق دارم از بین مافقط من به عنوان نیروی شرکتی در شرکت توزیع برق کارمیکنم ولی جای تاسف داره که فرزندان رعسای ادارات یاپارتی دارهاکه بویی از جنگ وجبهه نبرده اند در حین ورود باسن ۲۰ سال استخدام وارد شرکت میشوند عدالت این است
    • محسن IR ۲۲:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      1 6
      پاسخ
      احترام شهید و ایثارگر واجب ولی مگه برای رضای خدا جهاد نکردند تا با اربابمون سیدشهدا محشور بشوند. پس اینقد حق کشی نکنن با این سهمیه ها و رشادت ها رو خراب نکنن.همین که کسر خدمت گرفتند توی ازمون ها هم شرط سنی ندارن تو ازمون علمی هم امتیاز دارن کافی هست یکمی تلاش میخواد برن سرکار .نشستن بیان در خونه دنب
    • IR ۰۵:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری واز سال ۸۵ قرارداد ماراپیمانی تمام وقت بودتاسال ۱۲/۹۷ باحقوق ۳۵۰۰۰۰۰حدود ن وقتی بازنشست شدم ۱۲۰۰۰۰۰هزار تومان مستمری وچندتا حکم جابه جا کردند۲۱۰۰۰۰۰تومان وباهمسان سازی ۹۹ شده ۳۳۰۰۰۰۰هزار وخورده ای با کلی مشکلات درزندگی ودوران پیمانی عیدی کارمندی می گرفتیم
    • اسدالله قربانی IR ۰۵:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      با سلام حالا هم که تاسال۱۳۸۹ توسابقه جزسابقه کارگری تامین اجتمائی است از۸۹ تا۹۷توی لیست به حساب نیامده ناگفته نماندزمام شاغل بودن متوجه شدیم که مبلغ بیمه ای که توی فیش حقوق را از ما کم می کنند برای بیمه رقمی دگر رد می کنند اعتراض کردم مسئول حقوق ودستمزد ازمن خواست از طریق سیستم خودش بهش بگم سه مرتبه
    • اسدالله قربانی IR ۰۶:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      هر مرتبه رفتم به علت جلسه موفق نشدم بهش ثابت کنم مبلغ بیمه را کم می فرستیم باعث خراب شدن زنگی ما شد جزء فعال ترین نیروی سازمان و دوران کار بودم این قدر اذیت شدم با ناراحتی قلبی و آنژیوپلاست و مصرف داروی مادامل العمر روبروشدم طوری شد که۹۷. از سازمان آمدم بیرون تا کنون نتوانستم یک مرتبه به محل کار برگ
    • داوود قاسمی IR ۱۰:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      0 1
      پاسخ
      بسم الله الرحمن الرحیم با استعانت از خداوند متعال و درود بیکران خدمت ارواح طیبه صالحین شهدا و امام شهدا ازصدر تا کنون .امید ان دارم با این اتفاقاطی که در این برهه و سی سال بعد جنگ برای مدافعین میهن وانقلاب افتاد باز هم در صورت هرنوع تهدید از اجانب ایشان را بعنوان رمنده و بییجی در خط مقدم ببینیم.
    • داوود قاسمی IR ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      3 1
      پاسخ
      اگر جان فشانی این از خود گذشته ها نبود میز و دفتری نبود تا این بزرگواران پشتش بنشینند و حتی جواب سلام مدافعین را هم ندهند و فقط با اخذ مدرک تکیه بر گرده مملکت زده اند و تماما اخبار اختلاس و دزدیست که بگوشمان میرسد .خدا بدادتان برسد در قیامت .بترسید از ان روز وفقط احقاق حق میتواند نجات بخشتان باشد .
    • داوود قاسمی IR ۱۱:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      حق ستاندنیست وصبر ما زیاد وتوکلمان بر پروردگار واوست که تیغ بر گردن بدخواهان و چپاولگران بیت المال خواهد گذاشت.ودیگر توان برگشتتان شاید نباشد .مدافعان وطن خواهان حق و احقاق ان را افتخار میدانند .در هشت سال کجابودید که حال تکیه بر کاخ وصندلی زده اید .
    • فاطمه IR ۰۸:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام بنده با 20 سال سابقه کار هنوز شرکتی هستم قراردارهای ،3ماه دارم همسر بنده جانباز از کار افتاده اعصاب روان است و هیچ چیزی تا کنون شامل حال من نشده کارفرما هم هیچ چیزی قبول نداره واقعا این حق من و سایر عزیزان هست خدا وکیلی پیگیری کنید به همه شرکتهای خصوصی دولتی نیمه دولتی ابلاق کنید ممنون از شما
    • گمنام IR ۱۶:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      0 1
      پاسخ
      بنده 6 ساله تو سیستم علوم پزشکی بصورت شرکتی کار میکنم / فرزند جانباز هم هستم / بخاطر شرایط کاریم دوبار کرون گرفتم و بحمدالله و دعای مردم خوب شدم / همچنان تو صف اول جنگ با کرونا هستم / ولی چون شرکتی هستم قانون تبدیل وضعیت شاملم نشده / واقعا این انصافه؟؟؟ دوبرابر یه نیروی رسمی هم دارن ازمون کار میکشن
    • یزد IR ۱۶:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام.ببخشید یک سوال آیا این طرح شامل خرید خدمات هم میشه؟؟ و شامل کسایی که در شورای حل اختلاف مشغول کار هستن؟؟؟
    • محمودرضاصادقی IR ۰۲:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      1 1
      پاسخ
      سلام لطفاهرچه زودترابلاغ کنیدنیروهای شرکتی واقعاامنیت کاری ندارن لطفااین استخدامی فرزندان جانبازرازودترپیگیری کنیدتاابلاغ شود ممنون
    • IR ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      با سلام‌.بتده ۱۶سال در جزیره کبش بصورت پیمانی کار میکنم ده تا نامه از بنیاد شهید اوزدم تحویل سازمان منطقه کیشرو شرکت سرمایه گداری کردم اصلا اهمیت نمیدن بنده هم خانمم و هم مادرم سرطان دارن باید در اواویت باشم ۱۶سال دارم کار میکنم تورو به خدا همه را در یابید اجهاف در مورد کسی نشه
    • علي AE ۲۱:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
      0 0
      پاسخ
      خيلي ممنون از شوراي نگهبان كه اين استفساريه رو رد كرد !! بعد هم موقع انتخابات ميگن بريد راي بديد!
    • DE ۱۷:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      باسلام ازبنیاد شهید نامه گرفتم برای استخدام رسمی درشرکت واحد اتوبوسرانی تهران جوابی که دادن این بود که شما دربخش خصوصی کار میکنید درحالی که تشکیل پرونده وآموزش وگزینش ما درخودشرکت واحد انجام شده وتموم کارهای اداری وکارکردمان به شرکت واحدارتباط داره دراین میان شرکت های خصوصی فقط واسطه بین راننده هاوش
    • علی DE ۰۵:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      درست است که فرزند جانباز و ایثارگر نیستیم ولی ما هم یک نوع انسانیم!
      • مرادی IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
        0 0
        سلام من برادر شهید هستم الان بیست سال است که در بانک تجارت زیر نظر شرکت هستم وهیچ خبری از تبدیل وضعیت نیست فقط ایثارگران اسمشون بد رفته برادر
    • ناشناس IR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بقیه نیروهای شرکتی کشک چقدر تبعیض خدا رو خوش نمیاد
    • مجید IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
      0 0
      پاسخ
      گاهی اوقات بد نیست دولت تبعیض رو کنار بگذارد و طبق سوابق نیروهای شرکتی را در سازمان هایشان جذب کند،چطور ممکن است این همه نیروی شرکتی داشته باشیم و توجه آنها فقط به بخشی از جامعه باشد،در یک سخن کوتاه عرض می کنم بنده نسبت به تمام خانواده شهدا و جانبازان و ایثارگران اردت دارم ولی این انصاف نیست

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