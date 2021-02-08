کنترل وزن وسایل نقلیه سنگین هوشمند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، یک شرکت دانش بنیان به‌عنوان نخستین تولیدکننده باسکول و سیستم‌های توزین در ایران فعالیت خود را از سال ۳۷ آغاز کرد. در حال حاضر این مجموعه فناور در زمینه طراحی و تولید انواع باسکول جاده‌ای و سیستم‌های متنوع توزین صنعتی و الکترونیکی، ابزار دقیق و پروژه‌های خاص فعالیت می‌کند.

سیستم توزین در حال حرکت که محصول دانش‌بنیان این مجموعه است یکی از روش‌های هوشمند برای کنترل وزن وسایل عبوری از یک مقطع است. حمل بار اضافه می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری از جمله تخریب روسازی راه‌ها و کاهش قابلیت کنترل و هدایت وسیله نقلیه را به همراه داشته باشد. اما با نصب این سیستم در نزدیکی پلیس راه‌ها، اطلاعات بسیار مفید و کاربردی از ترافیک جاده به کاربران ارائه می‌شود.

اگر وزن وسایل نقلیه بیشتر از حد مجاز باشد، مشکلات فراوانی به بار خواهد آورد. از اثرات تردد وسایل نقلیه سنگین با بار غیر مجاز می‌توان به تخریب زیرساخت‌ها، افزایش احتمال و شدت تصادفات و غیره اشاره کرد. یکی از ابزارهای مؤثر در کنترل وزن این وسایل، سیستم توزین در حال حرکت است.

این فناوری کمک می‌کند تا وزن وسایل نقلیه در جریان ترافیک بدون هیچ گونه توقفی اندازه‌گیری شود. کاری که هم از بروز ترافیک جلوگیری می‌کند و هم وزن وسایل را دقیق و با حساسیت بیشتری اندازه‌گیری می‌کند.

به گفته حسین پویان مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان، سیستم‌های هوشمند توزین در حال حرکت جاده‌ای، طراحی و نصب سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات جاده‌ای، طراحی و تولید سامانه هوشمند توزین ریلی و دیگر پروژه‌ها در حوزه هوشمندسازی راه در این مجموعه اجرایی شده است.

وی افزود: همه این تجهیزات و سیستم‌ها با کمک خلاقیت‌ها و نوآوری تولید شده‌اند. این تلاش‌ها باعث شده که این شرکت جز ۱۰ شرکت برتر جهان در حوزه ابزار دقیق قرار قرار گیرد.

این فعال فناور ادامه داد: در سال‌های اخیر، به‌کارگیری سیستم‌های توزین در حال حرکت، در کشور مورد توجه قرار گرفته است و سالانه مبلغ قابل توجهی از سوی ارگان‌های متولی حمل‌ونقل جاده‌ای، برای راه‌اندازی این سیستم‌ها هزینه شده است. خرید این محصولات از دیگر کشورها هزینه زیادی برایمان دارد.

پویان همچنین بیان کرد: با تولید این سیستم‌ها در کشور، دیگر نیازی به خرید آنها از بازارهای جهانی با قیمت‌های بالا نیست و بازار داخلی این محصولات را تأمین کرده است.