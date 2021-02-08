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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۲۰

با قراردادی ۴ ساله؛

شهاب زاهدی رسما به تیم زوریا اوکراین پیوست

شهاب زاهدی رسما به تیم زوریا اوکراین پیوست

شهاب زاهدی مهاجم فوتبال ایران با عقد قراردادی رسمی، به تیم زوریا لوهانسک اوکراین پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت باشگاه زوریا لوهانسک اوکراین امروز به صورت رسمی خبر داد شهاب زاهدی مهاجم ایرانی با عقد قرارداد ۴ ساله به این تیم پیوسته است.

زاهدی نیم فصل اول در تیم المپیک دونتسک اوکراین حضور داشت و با هشت گل به همراه یک بازیکن دیگر در صدر جدول گلزنان لیگ اوکراین قرار داشت.

این بازیکن با باشگاه المپیک برای تعیین تیم بعدی خود به مشکل خورده بود ولی در نهایت باشگاه زوریا با ۳۶۰ هزار دلار به تیم المپیک، زاهدی را جذب کرد.

اللهیار صیادمنش دیگر مهاجم ایرانی هم در تیم زوریا حضور دارد.

کد مطلب 5142278

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