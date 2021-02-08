پروژه های روستایی پیشوا با ۳۸ میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه، همزمان با ایام الله پیروزی انقلاب اسلامی و با حضور عبدالرضا چراغعلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران، حسین عباسی فرماندار پیشوا، معاونین فرمانداری، بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولان تعدادی از پروژه‌های روستایی شهرستان پیشوا کلنگ‌زنی و افتتاح شد.

بر اساس این گزارش پروژه‌های روستایی پیشوا با ارزش ریالی ۳۸ میلیارد ریال در راستای خدمت‌رسانی به روستاییان اجرایی شد.

گفتنی است که کلنگ احداث ساختمان دهیاری روستای قلعه سین در زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع به زمین زده شد، این پروژه در دو طبقه و در زیربنای ۳۹۰ مترمربع با اعتبار ۲۶ میلیارد ریال احداث و تکمیل خواهد شد.

همچنین پروژه‌های بهسازی، زیباسازی، جدول‌گذاری و آسفالت معابر روستاهای قوئینک رخشانی، زواره بید و عسگرآباد با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

از پروژه‌های دیگر، احداث پارک و شهربازی شهر جلیل‌آباد بود که عملیات اجرایی این پارک در زمینی به مساحت ۳ هزار مترمربع و با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال آغاز شد، این پروژه که شامل پارک بانوان، شهربازی و بوستان محلی است.

️کلنگ سوله مدیریت بحران شهرداری جلیل‌آباد، پروژه احداث میدان ورودی و بهسازی میدان اصلی شهر جلیل‌آباد و احداث و بهسازی میادین ورودی و اصلی نیز به زمین زده شد، پروژه اصلاح میدان اصلی شهر جلیل آباد به منظور بازگشایی گره ترافیکی شهر و با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال کلید خورد و همچنین میدان ورودی جلیل‌آباد به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی جهت تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال احداث می‌شود که این دو پروژه با مجموع اعتبار ۷۰ میلیارد ریال جهت ارتقای سطح خدمات به مردم شهر تازه تأسیس جلیل آباد در دستور کار قرار گرفته است.