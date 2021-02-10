کشور هیچگاه از توطئه دشمنان خالی نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند پیش از ظهر چهارشنبه در آیین راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن در گرگان اظهارکرد: ۴۲ سال از زمانی که رژیم غاصب و کسانی که منافع سرشاری از کشور داشتند می گذرد و طی این مدت انواع و اقسام توطئه ها و برنامه های شیطانی توسط دشمنان طراحی و اجرا شد.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: زنجیره توطئه ها که به منظور تسریع در اهداف دشمنان طراحی شده بود نقطه به نقطه عقیم ماند اما دشمن آرام نگرفت.

دژپسند بیان کرد: دشمنان نمی توانستند از منابعی که در سنوات گذشته از ایران غارت کرده بودند، دل بکنند لذا جنگ را تحمیل کردند.

وزیر اقتصاد گفت: دشمن تصور می کرد آنچه که بر سر ایران آورده بعد از پیروزی انقلاب هم می تواند پیاده کند اما خیال باطلی بود زیرا رهبری داشتیم که در غرب شناسی ید طولایی داشت.

وی بیان کرد: رهبر فرزانه انقلاب دست آنها را خواند و می دانست اگر با مدیریت و هوشمندی این امر درایت نشود، دشمن به اهداف خود خواهد رسید.

دژپسند با بیان اینکه درایت رهبر کبیر انقلاب سبب شد که کوچکترین خدشه ای به انقلاب وارد نشود، افزود: امام می دانست در چه شرایطی این امر بزرگ را عهده دار است و حرکت دشمن فقط خارجی نیست.

وی تصریح کرد: دشمن متوجه شد با این تدابیر، هرگز توان آسیب رساندن به نظام ما را ندارد، لذا آغازگر جنگ تحمیلی شد.

وی بیان کرد: دشمن تمام نقشه های نقاط زرخیز کشور را آماده کرده بود چون می خواستند که شاهرگ اقتصاد را قطع کنند اما خیال باطل داشتند زیرا نظامی متفاوت روی کار بود.

ایستادگی انقلاب اسلامی مقابل دشمن با پشتوانه مردم

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه پس از انقلاب اسلامی، نظامی با حمایت از مردم روی کار بود، بیان کرد: جمهوری اسلامی، نظامی است که اگر در جبهه پر از داوطلب بود در پشت جبهه هم داوطلبان دیگری بودند و این نظام توسط خداوند و شهدا بیمه شده بود.

دژپسند ادامه داد: شهدای ما در عرصه های مختلف ادای وظیفه کردند؛ آن روزها در جبهه ها جنگیدند و نگذاشتند یک وجب از خاک واگذار شود.

وی اضافه کرد: هم‌صدایی، وحدت و پشتکار و تابعیت مطلق از رهبر معظم انقلاب مانع از کوچک ترین رخنه بر نظام شد.

وی در ادامه درباره تداوم دسیسه های دشمن پس از جنگ هم گفت: توطئه های دشمن پشت سر هم طراحی و اجرا می شد اما نظام در بهترین شرایط قرار دارد زیرا رهبری نظام را کسی بر عهده گرفت که در مکتب امام راحل پرورش یافته بود.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه نظام با پشتیبانی مردم شکل گرفت، اظهار کرد: اصالت دادن به رای و حضور مردم باعث می شود دشمنان چشم طمع از ایران ببندند.

وی با طرح این سوال که ۴۲ سال از پیروزی انقلاب گذشته و آیا به آنچه خواستیم رسیدیم؟ توضیح داد: پاسخ بله است، ولی به نه آنچه ایده آل ما بوده اما باید تاکید کرد با همه دشمنی ها در جایگاه خوبی قرار داریم.

حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار در جنگ تخریب شد

دژپسند با بیان اینکه حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار در جنگ خسارت دیدیم، گفت: جنگ به سرمایه های دینی، مالی، فیزیکی و غیره آسیب رساند و هشت سال مانع از اجرای برنامه های نظام شد.

وی ادامه داد: از سال ۹۰ هم تحریم ها قامت دیگری پیدا کرد و دشمن دید که اهتمام دانشمندان به گونه ای است که آن ها نمی توانند به اهداف خود برسند لذا تحریم های مختلفی را ایجاد کردند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: دشمن تحریم نفت، تبادلات مالی و غیره راه انداخت و به خوبی آن دریافت که ما قدرت دورزدن تحریم ها را بلد هستیم زیرا این امر را در جنگ آموخته بودیم.

وی با یادآوری اینکه در سال ۹۲ فشار خارق العاده ای وارد شد و متغیرهای کلان اقتصادی کشور آسیب دید، گفت: دشمن تلاش کرد مردم را نسبت به نظام بدبین کرده و شکاف ایجاد کند اما خوشبختانه این بار هم نتوانست موفق شود.

وی گفت: با تغییر رئیس جمهور آمریکا شدت و غلظت تحریم ها بیشتر شد و فشار دشمن به حداکثر خود رسید اما بازهم با درایت رهبری و ایستادگی مردم این توطئه ها خنثی شد.

دژپسند با تاکید بر اینکه کشور هیچ گاه خالی از توطئه های دشمن نبوده است، افزود: اما در مقابل هم دشمنان هیچگاه به اهداف خود نرسیدند زیرا آنها قدرت شناخت مردم را نداشتند.

وی بیان کرد: شهدا و جانبازان زیادی را در راه کشور تقدیم انقلاب کردیم و با نثار خون شهدا مردم نشان دادند که از نظام بر نمی گردند.

وزیر اقتصاد با بیان این که دشمن با شکست های پیاپی تحریم ها را پیچیده تر کرد، افزود: علیرغم تحریم ها و با وجودی که تنها هشت هزار میلیارد تومان درآمد نفتی به خزانه واریز شد، رشد اقتصادی در ۹ ماه مثبت بود.

دژپسند اضافه کرد: با تحریم ها اخلالی در اجرای طرح های عمرانی و اقتصادی ایجاد نشده و امسال نسبت به سال گذشته اعتبارات بیشتری تخصیص یافته و در ۱۰ ماهه اول سال ۶۱ هزار میلیارد تومان واریز شده است.

وی گفت: برخی بیان می کردند که ما امسال ۱۲۰ هزار میلیارد تومان استقراض خواهیم داشت اما ریالی استقراض صورت نگرفت.