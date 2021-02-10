به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرودگاه مهرآباد در اطلاعیه‌ای از مسافران خواست یک ساعت قبل از زمان مندرج در بلیت هواپیما برای انجام تشریفات پرواز در فرودگاه حضور داشته باشند.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع مسافران فرودگاه بین‌المللی مهرآباد می‌رساند با توجه به ترافیک ورودی به فرودگاه به مناسبت برگزاری مراسم ۲۲ بهمن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خواهشمندیم زمان خود را برای رسیدن به موقع به پرواز و فرودگاه تنظیم کرده و حداقل یک ساعت به پرواز خود در فرودگاه حاضر باشند.

بر اساس این اطلاعیه، مسافران می‌توانند از بزرگراه ستاری به سمت جنوب، وارد بزرگراه شهید لشکری و در ادامه از سه راهی فرودگاه، وارد خیابان فرودگاه مهرآباد شوند.