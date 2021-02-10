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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۱۱

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی کشور:

انقلاب اسلامی اخلاق مداری را در ایران حاکم کرد

انقلاب اسلامی اخلاق مداری را در ایران حاکم کرد

سنندج- رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی کشور گفت: انقلاب اسلامی اخلاق مداری را در ایران حاکم کرد و دستاوردهای عظیمی از جمله استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را برای ایرانیان به ارمغان آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح امروز در مراسم گرامیداشت ۲۲ بهمن در سنندج اظهار کرد: مردم ما ثابت کرده‌اند که شعار ما می‌توانیم را به منصه ظهور رسانده‌اند و حماسه‌هایی خلق کرده‌اند که موجب سربلندی همه مسلمانان جهان است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران هیمنه استکبار جهانی را در نقاط مختلف دنیا شکسته است و در حیات خلوت آمریکا امروز ایستاده است.

حسینی خاطرنشان کرد: طی ۴۲ سال اخیر مردم ایران با ایستادگی مثال زدنی خود به اوج قله‌های عزت رسیده‌اند و همانند قوم حضرت موسی خود را از دست فرعونیان زمان نجات دادند.

وی افزود: در دوران قبل از انقلاب آمریکا در تمامی شئون کشور ما دخالت داشت و ده‌ها هزار مستشار آمریکایی در ادارات و سازمان‌های مختلف حضور داشتند و ثروت ایران را به تاراج می‌بردند.

حسینی تصریح کرد: با انقلاب به استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دست پیدا کردیم و اخلاق مداری در کشور ما حاکم شد و این مهم موجب اخوت و برادری مسلمانان منطقه شد.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی کشور اعلام کرد: مراکز جهانی اعتراف کرده‌اند که امروز جمهوری اسلامی یکی از ده برتر نظامی جهان، هشت تولید کننده برتر هسته‌ای، ۱۰ تولید کننده برتر زیر دریایی و نهمین کشور در صنعت فضایی است.

حسینی افزود: در علم و فناوری و بهداشت و صنعت جزو بیست کشور اول دنیا هستیم و اگر از استعدادهای فراوان کشور درست استفاده کنیم کارهای بزرگی را می‌توانیم انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: در فناوری پهپاد دومین کشور و تنها تولیدکننده تانک در خاورمیانه هستیم و بدون شک می‌توانیم تمدن نوین اسلامی را برپا کنیم.

حسینی با اشاره به دستاوردهای علمی مسلمانان در قرون اولیه اسلامی گفت: غربی‌ها هر چه دارند از کشورهای اسلامی از جمله ایران است و امیدواریم مسلمانان دوباره این جایگاه علمی و فناوری را در دنیا کسب کنند.

وی افزود: به اذعان مراکز جهانی در حوزه توسعه انسانی ارتقای ۶۰ پله‌ای داشته‌ایم و رتبه اول را از لحاظ رشد در جهان داریم.

حسینی اظهار کرد: باید به ملت ایران تبریک بگوییم که استقامت مثال زدنی را به خرج دادند، با امام پیمان بستند و بر پیمان خود پایدار هستند.

وی در پایان سخنان خود از مردم کردستان برای پایداری بر ارزش‌های انقلاب اسلامی تقدیر کرد که در عرصه‌های مختلف انقلاب مشارکتی گسترده داشته‌اند.

کد مطلب 5143846

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