انقلاب اسلامی اخلاق مداری را در ایران حاکم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح امروز در مراسم گرامیداشت ۲۲ بهمن در سنندج اظهار کرد: مردم ما ثابت کرده‌اند که شعار ما می‌توانیم را به منصه ظهور رسانده‌اند و حماسه‌هایی خلق کرده‌اند که موجب سربلندی همه مسلمانان جهان است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران هیمنه استکبار جهانی را در نقاط مختلف دنیا شکسته است و در حیات خلوت آمریکا امروز ایستاده است.

حسینی خاطرنشان کرد: طی ۴۲ سال اخیر مردم ایران با ایستادگی مثال زدنی خود به اوج قله‌های عزت رسیده‌اند و همانند قوم حضرت موسی خود را از دست فرعونیان زمان نجات دادند.

وی افزود: در دوران قبل از انقلاب آمریکا در تمامی شئون کشور ما دخالت داشت و ده‌ها هزار مستشار آمریکایی در ادارات و سازمان‌های مختلف حضور داشتند و ثروت ایران را به تاراج می‌بردند.

حسینی تصریح کرد: با انقلاب به استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دست پیدا کردیم و اخلاق مداری در کشور ما حاکم شد و این مهم موجب اخوت و برادری مسلمانان منطقه شد.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی کشور اعلام کرد: مراکز جهانی اعتراف کرده‌اند که امروز جمهوری اسلامی یکی از ده برتر نظامی جهان، هشت تولید کننده برتر هسته‌ای، ۱۰ تولید کننده برتر زیر دریایی و نهمین کشور در صنعت فضایی است.

حسینی افزود: در علم و فناوری و بهداشت و صنعت جزو بیست کشور اول دنیا هستیم و اگر از استعدادهای فراوان کشور درست استفاده کنیم کارهای بزرگی را می‌توانیم انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: در فناوری پهپاد دومین کشور و تنها تولیدکننده تانک در خاورمیانه هستیم و بدون شک می‌توانیم تمدن نوین اسلامی را برپا کنیم.

حسینی با اشاره به دستاوردهای علمی مسلمانان در قرون اولیه اسلامی گفت: غربی‌ها هر چه دارند از کشورهای اسلامی از جمله ایران است و امیدواریم مسلمانان دوباره این جایگاه علمی و فناوری را در دنیا کسب کنند.

وی افزود: به اذعان مراکز جهانی در حوزه توسعه انسانی ارتقای ۶۰ پله‌ای داشته‌ایم و رتبه اول را از لحاظ رشد در جهان داریم.

حسینی اظهار کرد: باید به ملت ایران تبریک بگوییم که استقامت مثال زدنی را به خرج دادند، با امام پیمان بستند و بر پیمان خود پایدار هستند.

وی در پایان سخنان خود از مردم کردستان برای پایداری بر ارزش‌های انقلاب اسلامی تقدیر کرد که در عرصه‌های مختلف انقلاب مشارکتی گسترده داشته‌اند.