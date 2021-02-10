ماندگاری انقلاب اسلامی نشانه موفقیت مدیریت ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد خاتمی صبح چهارشنبه در مراسم گرامیداشت دهه مبارک فجر در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر سابقه درخشانی در مقابله و مبارزه با استعمار و استکبار دارد و شهدای بزرگی را در این راه تقدیم کرده است.

وی با اشاره به نقش شهید رئیس‌علی دلواری در مبارزه با انگلیس خاطرنشان کرد: امروز نیز همین رئیس‌علی‌های دلواری حضور دارند و مقابل زیاده‌خواهی‌های بیگانگان ایستاده‌اند.

امام‌جمعه موقت تهران با تقدیر از حضور گسترده مردم بوشهر در مراسم ۲۲ بهمن با وجود شرایط کرونایی ادامه داد: حرکت مقدس راه‌پیمایی خودرویی و موتوری پیام‌های برجسته‌ای دارد و مهمترین پیام آن بیعت مجدد با دین، نظام اسلامی و ولایت است.

وی با اشاره به اینکه این حضور بیانگر علاقه ممردم به دین و دفاع از انقلاب اسلامی است افزود: همه نظرسنجی‌های فعال در کشور می‌گوید که عشق به دین و مقدسات در جان مردم ما موج می‌زند.

آیت‌الله خاتمی با اشاره به اینکه مردم حامی نظام اسلامی هستند و اجازه نمی‌دهند آسیبی به این نظام و انقلاب وارد شود، تصریح کرد: هیچ‌کس منکر مشکلات اقتصادی و گرانی‌های افسارگسیخته نیست اما همگان اسلام به ذات خود ندارد عیبی! هر عیب که هست از مسلمانی ماست.

وی با اشاره به اینکه این انقلاب با مدیریت ولی فقیه به پیروزی رسید و ماندگاری آن بعد از انقلاب هم با مدیریت ولایت‌فقیه بوده است، تاکید کرد: مدیریت ولایت‌فقیه در این سال‌ها باعث پایداری نظام اسلامی بوده است.

امام‌جمعه موقت تهران گفت: با مدیریت ولی فقیه زمان شاهد موفقیت در هشت سال جنگ با استکبار، خنثی‌کردن شش کودتا، فتنه‌های گوناگون و.. بودیم تا انقلاب اسلامی مثل سرو ایستاده بماند.

وی استکبار ستیزی را پیام مهم دیگر انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: رؤسای جمهور آمریکا آرزو داشتند که مردم ایران مرگ بر آمریکا نگویند اما تا زمانی که سیاست‌های استکباری باشد، مردم همواره مرگ بر آمریکا را تکرار می‌کنند.

آیت‌الله خاتمی مذاکره با چنین آمریکایی را کودنی سیاسی دانست و گفت: امام خمینی (ره) ۴۰ سال قبل با این تحلیل که آمریکا شیطان بزرگ است، دستور قطع رابطه با آمریکا را بدهد.

وی با بیان اینکه آن زمان که اما این بیانات را فرمود، جنایت یمن، حمایت از تکفیری‌ها، دخالت آمریکا در لبنان و… نبود بعد از ۴۰ سال آمریکا شیطان کوچک شده است؟ افزود: پیام راه‌پیمایی امروز مرگ بر آمریکاست.

امام‌جمعه موقت تهران، مقاومت را دیگر پیام بزرگ این راهپیمایی دانست و اضافه کرد: تجربه نشان داده که نسخه مذاکره بی‌جواب است و نسخه مقاومت راهگشا است. چیزی که دشمن را وادار به عقب‌نشینی می‌کند، مقاومت ملت ایران در مقابل استکبار است.

وی وحدت و بصیرت را از دیگر پیام‌های این راهپیمایی دانست و بیان کرد: از ابتدای انقلاب اختلاف سلیقه بوده و هست اما همه اختلاف سلیقه‌ها در جهت حفظ و دفاع از انقلاب اسلامی است.

آیت‌الله خاتمی حضور را یکی دیگر از پیام‌ها دانست و گفت: انقلاب مدیون حضور به‌موقع مردم در میدان است. از جلوه‌های حضور، انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است. هر انتخابی را کنید، همان را درو خواهید کرد و جای گله‌مندی نخواهد بود.

امام‌جمعه موقت تهران تصریح کرد: بنده با شناختی که از مردم دارم، می‌گویم که حضور مردم بالای ۵۰ درصد است. هر رأی که به صندوق انداخته می‌شود، رأی آری به‌نظام جمهوری اسلامی ایران است. شعار انقلابی‌ها، شعار حداکثری و انتخاب اصلح است.