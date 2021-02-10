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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۲۷

وزیر کشور:

مسئولان قدردان حضور مردم در صحنه باشند

مسئولان قدردان حضور مردم در صحنه باشند

بندرعباس - وزیر کشور با بیان اینکه ۲۲ بهمن ماه روز شکرگذاری است، گفت: مسئولان قدردان حضور مردم در صحنه باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری رژه خودرویی، موتوری و شناوری به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ساحل بندرعباس در جمع خبرنگاران درخصوص پیام این روزهای انقلاب اسلامی افزود: ۲۲بهمن برای ملت عزیر میثاق مجدد و مکرر هرساله با امام راحل، انقلاب اسلامی، ارزشها و شهدا است.

وی ادامه داد: در۲۲بهمن ماه ما باید یک نگاهی به گذشته برای عبرت آموزی و شکر گذاری داشته باشیم و یک نگاهی به آینده برای تقویت انقلاب اسلامی ،جمهوری اسلامی  وتحقق آمارنهای امام (ره) و شهدا داشته باشیم.

وزیر کشور تصریح کرد: امسال با وجود شرایط کرونایی و محدودیت های بسیاری زیادی که داشتیم الحمدالله مردم به صورت نمادین در روز ۲۲بهمن ماه به صحنه آمدند و ابراز علاقه و تجدید میثاق خود را مجدد اعلام کردند.

کد مطلب 5144007

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