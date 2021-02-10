مشکلات اقتصادی کشور ریشه در تصمیمات بدون تخصص مسئولان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابو ترابی‌فرد ظهر چهارشنبه در سخنرانی پایان راهپیمایی خودرویی مردم حماسه‌ساز سمنان اظهار داشت: بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور ریشه در تصمیمات بدون تخصص و غیرعلمی مسئولان دارد.

وی با تأکید بر اینکه وظیفه‌شناسی و رهبری صالح از ارکان این انقلاب است، افزود: باید این پشتوانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تقویت شود تا بسیاری از مشکلات در جامعه امروز را رفع کنیم.

امام‌جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه رهبری مدبرانه و مردم ولایتمدار از ارکان اصلی این انقلاب هستند، تصریح کرد: در نگاه قرآن، رهبری جامعه اسلامی باید به دست پیامبران و ائمه اطهار (ع) باشد و در دوران غیبت امام زمان (عجب) این مسئولیت در دست فقیه عالم، عادل، شجاع و توانا قرارگرفته است.

ابو ترابی فرد بابیان اینکه انقلاب اسلامی ملت ایران با الهام از مکتب عاشورا و از اندیشه‌های الهی و سیاسی امام حسین (ع) شکل گرفت، ابراز کرد: امام خمینی (ره) پیام‌آور ادبیات عاشورا بود و اکنون این انقلاب جهانی شده و بسیاری از کشورهای مسلمان از آن الگوبرداری می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه ایران اسلامی اکنون به درجه‌ای از اقتدار رسیده است که دشمنان همواره از ما خوف و وحشت دارند، یادآور شد: اگر معارف حیات‌بخش و انسان‌ساز قرآن و عترت تکیه‌گاه تفکر یک ملت باشد، بدون تردید آن ملت از اقتدار ویژه بهره‌مند می‌شود.