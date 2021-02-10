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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۰۰

امام‌جمعه موقت تهران:

مشکلات اقتصادی کشور ریشه در تصمیمات بدون تخصص مسئولان دارد

مشکلات اقتصادی کشور ریشه در تصمیمات بدون تخصص مسئولان دارد

سمنان- امام‌جمعه موقت تهران بابیان اینکه وظیفه‌شناسی و رهبری صالح، از ارکان این انقلاب است، گفت: بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور ریشه در تصمیمات بدون تخصص و غیرعلمی مسئولان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابو ترابی‌فرد ظهر چهارشنبه در سخنرانی پایان راهپیمایی خودرویی مردم حماسه‌ساز سمنان اظهار داشت: بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور ریشه در تصمیمات بدون تخصص و غیرعلمی مسئولان دارد.

وی با تأکید بر اینکه وظیفه‌شناسی و رهبری صالح از ارکان این انقلاب است، افزود: باید این پشتوانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تقویت شود تا بسیاری از مشکلات در جامعه امروز را رفع کنیم.

امام‌جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه رهبری مدبرانه و مردم ولایتمدار از ارکان اصلی این انقلاب هستند، تصریح کرد: در نگاه قرآن، رهبری جامعه اسلامی باید به دست پیامبران و ائمه اطهار (ع) باشد و در دوران غیبت امام زمان (عجب) این مسئولیت در دست فقیه عالم، عادل، شجاع و توانا قرارگرفته است.

ابو ترابی فرد بابیان اینکه انقلاب اسلامی ملت ایران با الهام از مکتب عاشورا و از اندیشه‌های الهی و سیاسی امام حسین (ع) شکل گرفت، ابراز کرد: امام خمینی (ره) پیام‌آور ادبیات عاشورا بود و اکنون این انقلاب جهانی شده و بسیاری از کشورهای مسلمان از آن الگوبرداری می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه ایران اسلامی اکنون به درجه‌ای از اقتدار رسیده است که دشمنان همواره از ما خوف و وحشت دارند، یادآور شد: اگر معارف حیات‌بخش و انسان‌ساز قرآن و عترت تکیه‌گاه تفکر یک ملت باشد، بدون تردید آن ملت از اقتدار ویژه بهره‌مند می‌شود.

کد مطلب 5144032

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