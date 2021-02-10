به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر خارجه اسبق کشورمان ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت چهل و دومین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اظهارداشت: روح بلند و بزرگ امام خمینی (ره) تحولی عظیم در عمق، جان و فکر ملتی ستبر، شجاع و انقلابی به جا گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه سه عامل اسلام، رهبری هوشمندانه امام خمینی (ره) و اتحاد مردم پیروزی انقلاب اسلامی را تضمین کرد، افزود: ملت ایران طی این ۴۲ سال با پیروی از تحلیل‌های درست، روشنگری‌های به موقع و تدبیرهای هوشمندانه امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب مشکلات را پشت سر گذاشتند و دستاوردهای بی نظیری را به دست آوردند.

وزیر پیشین امور خارجه ادامه داد: ملت ایران طی این ۴۲ سال با وجود دشمنی‌ها و فتنه، آتش‌افروزی‌ها و دسیسه‌ها که هر کدامش برای از بین بردن و در هم شکستن مقاومت یک ملت کفایت می‌کرد با بصیرت و مقاومت عبور کرد.

وی گفت: این ملت فتنه‌های داخلی، جنگ تحمیلی، فشارها و تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی و شبیخون‌های فرهنگی همه را تجربه کردند و در این راستا با پیروی از تحلیل درست و روشنگری‌های به موقع و تدابیر هوشمندانه امام (ره) و رهبر معظم، این انقلاب را به اینجا رسانند.

متکی با اشاره به اینکه نگاه کلان در محرومیت‌زدایی و استقرار عدالت شعار مستمر و همیشگی نهضت اسلامی، امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب است، تصریح کرد: از همه کسانی که در ۴۲ سال گذشته به هر عنوانی به این کشور خدمت کرده‌اند، سپاس گذاری می‌کنیم.

وی با بیان اینکه ملت ایران مصمم است از امانت امام که استقلال و رسیدن به مرزهای عدالت کشور است، نگهداری و حراست کنند، تاکید کرد: پلشتی‌ها، رشوه خواری‌ها و برداشت‌های حرام خوارانه توسط عده‌ای معدود، هرگز چشم ما را از توجه به انبوه خدماتی که در تمامی عرصه‌های کشور توسط مدیران خادم صورت گرفته، نمی‌بندد.

وی با بیان اینکه طی این سال‌ها عده‌ای در خارج از این مرزها به دنبال ضربه زدن به این انقلاب بوده و هستند، بیان کرد: تصویر آمریکایی که تلاش می‌کرد رهبری و سلطه‌گری‌اش را بر جهان دیکته کند، با ظهور انقلاب اسلامی و اندیشه‌های آزادی‌خواهانه امام خمینی (ره) در هم شکسته شد.

وزیر پیشین امور خارجه افزود: مسأله افول آمریکا، مقطعی و مختص این بازه زمانی نیست؛ این فرآیند نزدیک به ۴ دهه است که آغاز شده و اکنون وارد مرحله‌ای تازه شده است و فردی که چهار سال در جایگاه رئیس جمهوری آمریکا تمام تلاش‌های خود را برای به زانو درآوردن ملت ایران بکار برد امروز خودش به قبرستان تاریخ سپرده شد.

وی با اشاره به اینکه این کلام و روش رهبر معظم انقلاب که آمریکا دوره افول خودش را می‌گذراند یک سخن دقیق مبتنی بر تحلیل واقع‌بینانه است، ادامه داد: اعتراضات اخیر آمریکا نمادی از سر برآوردن بحرانی داخلی و ریشه‌دار در آمریکا است.

متکی با اشاره به اینکه به اذعان آمارها، تصویر آمریکای برتر در میان ملت‌ها به ویژه نسل جدید در هم شکسته است، گفت: امروزه حرف آمریکا در میان هم پیمانانش نیز از نفوذ و برش سابق برخوردار نیست.

وی تصریح کرد: وقتی پهباد فوق پیشرفته جاسوسی آمریکا در آب‌های خلیج فارس پایین کشیده شد پیام روشن به دشمن این بود کسانی که قدم عملی برای تجاوز به جمهوری اسلامی بردارد پای او را قطع خواهیم کرد.

وزیر پیشین امور خارجه با اشاره به اینکه پاسخ جمهوری اسلامی ایران در عین اسد رژیم آمریکا را آگاه ساخت که نظام اسلامی ایران در دفاع از ارزش‌ها تا کجا ایستاده است، افزود: اقدامات جنایتکارانه آمریکا در شهادت شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس در عراق خلاف همه مقررات بین‌المللی بوده چرا که آنان مهمان رسمی و دعوت شده این کشور بودند.