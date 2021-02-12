میلاد خالقی منش رییس هیات مدیره انجمن مستندسازان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری جشنواره «کرونا و من» گفت: در حال حاضر در مراحل پایانی جشنواره «کرونا و من» قرار داریم، نمایش فیلم‌های حاضر در این جشنواره شروع شده است و تا امروز بیش از ۱۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده و همچنان ارسال آثار ادامه دارد.

وی بیان کرد: باید این مساله را باید توضیح دهم که ما نگذاشتیم با پایان مهلت ارسال آثار، نمایش فیلم‌ها شروع شود، در واقع نمایش فیلم‌ها برای عموم مردم است، چرا که ماهیت برگزاری این جشنواره، این نیست که پکیج آثار پذیرفته شده بسته شود و بعد فیلم‌ها را نمایش دهیم.

رییس هیات مدیره انجمن مستندسازان ادامه داد: در واقع همزمان با انتخاب آثار منتخب از سوی داوران جشنواره، فیلم‌ها در هاشور به نمایش گذاشته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با توجه به اینکه مخاطب جشنواره مردم هستند، فیلم‌های منتخب می‌تواند به مخاطبان ایده دهد، توضیح داد: در واقع افراد حاضر در این جشنواره فیلمساز نیستند و نمایش این فیلم‌ها، این ایده را به مخاطبان می‌دهد که چگونه فیلم‌های خود را ساخته و به جشنواره ارائه کنند.

خالقی منش گفت: تاکید می‌کنم این جشنواره مردمی است و ما با فیلمسازان حرفه‌ای مواجه نیستیم، یکی از دغدغه‌های مخاطبان این جشنواره این است که چطور مقصود و منظور خود را به تصویر درآورند و نمایش زودهنگام این فیلم‌ها سبب می‌شود تا مردم ایده لازم برای ساخت فیلم خود را بدست آورند.

وی تاکید کرد: پایان مهلت ارسال این فیلم‌ها پایان بهمن ماه در نظر گرفته شده و همچنان نمایش فیلم‌ها ادامه خواهد داشت، یک جایزه مردمی نیز در نظر گرفته شده است که بر اساس آرای تماشاچیان به منتخب مورد نظر اهدا می‌شود.

این مستندساز ادامه داد: تا امروز ۳۰ فیلم در هاشور در حال نمایش است و علاقه مندان می‌توانند به صورت رایگان این آثار را تماشا کنند، این را هم باید بگویم زمان آثار ارسالی به جشنواره حداکثر ۷ دقیقه در نظر گرفته شده است.

وی توضیح داد: یکی از اتفاقات جالب این جشنواره این است که مردم عادی نگاه جذاب‌تری به موضوع مورد نظر دارند، دغدغه ما روایت اجتماعی مردم از شیوع ویروس کرونا است و این دغدغه از سوی مردم به خوبی دنبال شده است.

رییس هیات مدیره انجمن مستندسازان توضیح داد: ما به دنبال یک مجموعه روایت از سوی مردم در مورد کرونا بودیم که بعد از جشنواره آثار منتخب به عنوان یک فیلم برای عموم نمایش داده می‌شود. یعنی ۱۰ فیلم اصلی که انتخاب می‌شوند ادیت شده و به صورت یک فیلم مردمی آماده نمایش می‌شود.

وی بیان کرد: این را باید بگویم که هدف جشنواره این نبود که با فیلمسازان حرفه‌ای کار کنیم و بیشتر به دنبال این بودیم که با فضاهای اجتماعی پیوند بخوریم، با توجه به شرایط فعلی این بار جشنواره با موضوع کرونا برگزار شد و مشخص نیست که در سال آینده این جشنواره با چه موضوع متفاوتی برگزار می‌شود، اما تاکید می‌کنم که هدف اصلی پیوند خوردن با فضاهای اجتماعی و ارتباط با مردم است.

خالقی منش در پایان گفت: یکی از دلایل اصلی که این جشنواره مردمی را برگزار کردیم این است که فضای هنری کشور ما بسیار گسسته است از فضاهای اجتماعی و متاسفانه هنرمندان ما در یک فضای ایزوله فیلم می‌سازند و ارتباط خود را با فضای اجتماعی از دست داده‌اند و نمی‌دانیم مردم از قشرهای مختلف به چه چیزی فکر می‌کند.