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۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۰۴

آتشفشان یخی در قزاقستان را تماشا کنید

آتشفشان یخی در قزاقستان را تماشا کنید

در منطقه ای واقع در قزاقستان روی یک چشمه زیرزمینی یک آتشفشان یخ به ارتفاع ۴۵ فوت به وجود آمده که ذرات آب بلافاصله پس از فوران یخ می زنند.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، هم اکنون منطقه آلماتی قزاقستان با لایه ضخیمی از برف و یخ پوشیده شده است اما با وجود آب و هوای سرد و خشن آن، هزاران نفر به تماشای آتشفشان یخی آن آمده‌اند.

این آتشفشان یخی در حقیقت ساختاری منجمد روی یک چشمه زیر زمینی است که آب آن بلافاصله پس از فواره زدن یخ می‌زند و یک طرح مخروطی به وجود می‌آورد.

یک آتشفشان یخی کوچک‌تر نیز سال گذشته ایجاد شده بود اما به گفته مردم محلی در نمونه جدید، ذرات آب به طور مداوم از دهانه آن بیرون می جهند و شبیه دودی هستند که از مواد مذاب بر می‌خیزد. ارتفاع این آتشفشان ۴۵ فوت است.

فواره شدن مداوم آب یک پیست طبیعی یخ به وجود آمده است.

کد مطلب 5145595
شیوا سعیدی

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