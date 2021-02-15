قیمت خرید تضمینی چغندرقند بهاره و پاییزه تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، دومین نشست شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به ریاست کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی و با حضور معاون وزیر اقتصاد و دارایی، معاون امور بازرگانی سازمان برنامه و بودجه، رئیس نظام صنفی کشاورزی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، نماینده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، دو نفر از کشاورزان نمونه کشور و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برگزار شد.

در این جلسه، قیمت خرید تضمینی چغندرقند بهاره، هر کیلوگرم ۱,۲۴۷ تومان و قیمت چغندرقند پاییزه، هر کیلوگرم ۱,۲۰۴ تومان تصویب شد.

همچنین، به دلیل کمبود زمان برای تعیین مباشر برای خرید تضمینی دانه‌های روغنی، شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان مباشر خرید دانه‌های روغنی تعیین شد اما تصویب قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی به جلسه بعدی این شورا موکول شد.