ممنوع الخروجی سرمربی تیم ملی اسکی برای رقابتهای جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای اسکی قهرمانی جهان ۲۰۲۱ از چند روز دیگر به میزبانی کورتینای ایتالیا برگزار خواهد شد.

تیم ملی اسکی آلپاین مردان ایران صبح امروز با ترکیب پوریا ساوه‌شمشکی، سید مرتضی جعفری، بهنام کیاشمشکی و نیما بها و تیم ملی اسکی آلپاین بانوان ایران با ترکیب عاطفه احمدی، مرجان کلهر، فروغ عباسی و صدف ساوه‌شمشکی عازم رقابت‌های قهرمانی جهان شد.

این در حالی است که در اتفاقی شوکه کننده سمیرا زرگری سرمربی تیم ملی اسکی بانوان به دلیل مشکل خروج از کشور نتوانست همراه تیم به ایتالیا اعزام شود و به دلیل فرصت کم باقی مانده تا این رقابتها امکان اعزام جایگزینی برای حضور در رقابتها در کنار تیم وجود نداشت.

طبق پیگیری‌های خبرنگار مهر قرار است مرجان کلهر که خود یکی از ورزشکاران اعزامی است امور مربوط به سرمربی غایب بانوان و حضور در جلسات فنی پیش از رقابتها را عهده دار شود.