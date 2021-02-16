شکایت جدید یک عضو کنگره آمریکا علیه ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، تنها سه روز پس از تبرئه دونالد ترامپ از اتهامات وارده علیه وی در خصوص ماجرای اغتشاشات شکل گرفته در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اکنون سناتور «بنی تامسون» رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا و عضو حزب دمکرات، شکایتی جدید علیه وی به جریان انداخته است.

بر اساس این گزارش، در اتهامات مطرح شده جدید از سوی تامسون، ترامپ به ایجاد شورش در پایتخت آمریکا و همچنین تبانی با وکیل مدافع خود و گروه‌های تندرو در جهت جلوگیری از تأیید پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا متهم شده است.

گفته می‌شود این نخستین شکایت مطرح شده علیه ترامپ از سوی یک عضو کنگره آمریکا بوده که در آن خواستار مجازات رئیس جمهور سابق این کشور و همچنین جبران خسارات وارده به پایتخت از سوی وی شده است.

همچنین در این شکایت، نام «رودی جیولانی» وکیل مدافع ترامپ و دو گروه تندرو آورده شده که همگی به شکل دادن شورش‌ها در درون این کشور متهم شده‌اند.

لازم به ذکر است هفته گذشته دومین جلسه رسیدگی به اتهامات مشابه مطرح شده علیه ترامپ از سوی دمکرات‌ها و البته هفت عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان در قالب استیضاح برگزار شد که به دلیل عدم کسب آرای کافی، منتهی به تبرئه ترامپ از اتهامات وارده شد.