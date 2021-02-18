اعلان برائت از ترامپ، راز ماندگاری در عرصه سیاست آمریکا!

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل – وحید پورتجریشی: خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا با حواشی فراوان همراه بود؛ از مقاومت وی برای نپذیرفتن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری گرفته تا تهییج طرفداران خود به ایجاد اغتشاش در واشنگتن و برخی شهرهای دیگر آمریکا. همین موارد نیز باعث کشیده شدن پای پرونده وی به کنگره شد که البته محکومیت او با استقبال حداکثری نمایندگان همراه نشد و نهایتاً منجر به تبرئه وی شد.

اما یکی از مواردی که ترامپ ساعاتی پیش از ترک کاخ سفید به آن اشاره کرد، قول وی برای بازگشت به صحنه سیاست آمریکا بود؛ اظهاراتی که منجر به ایجاد حدس و گمانه زنی‌های بسیار در خصوص آینده سیاسی رئیس جمهور سابق آمریکا در میان طرفداران و گروه‌های اپوزیسیون وی شد.

حال با گذشت حدود یک ماه از ریاست جمهوری جو بایدن، به نظر می‌رسد ترامپ زودتر از آنچه تصور می‌شد از صحنه سیاسی آمریکا به دور رانده شده، به طوری که این روزها کمتر اظهار نظری از وی منتشر می‌شود که البته با توجه به علاقه وافر ترامپ به شبکه اجتماعی توئیتر و اقدام این شبکه اجتماعی برای مسدود سازی حساب کاربری وی در زمان تشدید تنش‌های داخلی و خشونت در جامعه آمریکا، منجر به سرخوردگی حداکثری ترامپ و قطع تقریبی ارتباط رئیس جمهور سابق با رسانه‌ها و افکار عمومی شد.

در این میان، یک نکته اساسی به چشم می‌خورد و آن فاصله گرفتن بسیار ملموس طرفداران و حتی نزدیکان سیاسی ترامپ از وی بود که عمدتاً پس از دامن زدن او به خشونت و اغتشاشی که نهایتاً منجر به ایجاد شکاف در جامعه آمریکا شد، صورت گرفت. این روند با عدم حمایت «مایک پنس» از ادعای وی در خصوص وقوع تقلب در انتخابات، در عالی‌ترین سطح شروع شد و البته به همین‌جا ختم نشد.

طی روزهای گذشته از زمان کنار رفتن ترامپ از قدرت، هر روز بر تعداد هواداران سفت و سخت سابق وی که این روزها سعی می‌کنند خود را از همراهی با اقدامات رئیس جمهوری سابق و تفکر ترامپیسم تبرئه کنند افزوده می‌شود.

اما در جدیدترین واکنش‌های افراد نزدیک به دونالد ترامپ طی روزهای اخیر، می‌توان به گفتگوی «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در شورای امنیت در زمان ریاست جمهوری ترامپ و از نزدیکترین شخصیت‌های نزدیک به وی در آن زمان نام برد که معتقد است ترامپ آنقدر از صحنه سیاست آمریکا دور شده که بازگشت وی تقریباً غیر ممکن است.

به گفته بسیاری از کارشناسان مسائل آمریکا، هیلی که از چهره‌های فرصت طلب بزرگ حزب جمهوریخواه شناخته می‌شود، به عنوان یکی از گزینه‌های بسیار جدی برای نامزدی این حزب در انتخابات ۲۰۲۴ مطرح بوده و ظاهراً تلاش‌های خود را نیز برای رسیدن به این سمت از حالا آغاز کرده است.

وی در گفتگو با مجله سرشناس «پولیتیکو» با انتقاد از رفتار ترامپ و ضربه وی به اعتبار جمهوریخواهان گفت: لازم است همه بدانیم که وی منجر به افول ما شده است. وی در راه نزولی قدم گذاشته که ما نباید به آن راه کشیده شویم، ما نباید دنباله رو وی باشیم و ما نباید به حرف وی گوش دهیم. ما هیچ وقت نمی‌توانیم به وی اجازه دهیم که (به صحنه سیاست) بازگردد.

به نظر می‌رسد این شدید ترین اظهارات یک متحد سابق ترامپ علیه رئیس جمهوری سابق آمریکا باشد که قول بازگشت به صحنه سیاست این کشور را داده بود؛ قولی که ظاهراً تنها با گذشت کمتر از حدود یک ماه فاصله گرفتن ترامپ از قدرت، آنچنان رنگ باخته که بعید به نظر می‌رسد طی ماه‌های آینده حتی بتوان به راحتی تصویر و اظهارات وی را در رسانه‌های جمعی آمریکا ملاحظه کرد.

اما در خصوص این اظهارات هیلی و احتمال نامزدی وی برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا، «استفان انسولابهر» استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد می‌گوید: این اظهارات نیکی هیلی از آن جهت مهم است که وی اعتبار و وجهه کاملاً قابل قبولی برای نامزد شدن در انتخابات ۲۰۲۴ دارد. من همیشه هیلی را در کسوت سیاستمداری دیده‌ام که اقبال زیادی در میان جمهوریخواهان داشته و این اعتبار عمدتاً به زمان فرمانداری وی در ایالت کارولینای جنوبی و البته نمایندگی دولت ترامپ در سازمان ملل متحد باز می‌گردد. وی همچنین در میان برخی از لیبرال‌ها و گروه‌های میانه رو آمریکا نیز از اقبال خوبی برخوردار است».

نیکی هیلی در بخش دیگری از گفتگوی خود تاکید کرد که از زمان شکل گیری اغتشاشات واشنگتن دیگر با ترامپ صحبت نکرده و حتی پیش از شکل گیری درگیری‌ها نیز انزجار خود را از اظهارات فتنه افکنانه ترامپ اعلام کرده است.

وی حتی به این مقدار نیز اکتفا نکرده و با اعلام اینکه «عصبانیت نشان دهنده کمترین میزان انزجار وی از ترامپ است»، در خصوص برخورد ترامپ با مایک پنس به دلیل تأیید نتایج انتخابات نیز گفت: من بسیار از این موضوع ناراحت هستم که علیرغم وفاداری و دوستی موجود میان ترامپ و پنس، او این چنین با مایک رفتار کرد و من بسیار از این موضوع عصبانی هستم.

هیلی حتی دایره انتقادات خود را از این مقدار نیز گسترده‌تر کرده و رسیدگی حقوقی به پرونده تخلفات ترامپ را نیز امری بی فایده خواند!

وی در خصوص قطع ارتباط ترامپ با رسانه‌ها نیز گفت: من فکر می‌کنم او خیلی در عذاب است. من فکر می‌کنم وی رسانه اجتماعی یعنی تمام دنیای خود را از دست داده است. منظورم این است که فکر می‌کنم وی هر آن چیزی را که واقعاً او را سرپا نگه داشته بود از دست داده است.

اعلام انزجار از ترامپ، راز ماندگاری در عرصه سیاست آمریکا!

بدون شک نیکی هیلی تنها یار نزدیک ترامپ در دوره زمامداری نبوده که اکنون در جبهه مخالف وی قرار گرفته است. پس از وقوع اغتشاشات واشنگتن و اشغال ساختمان کنگره که گفته می‌شود با چراغ سبز و حمایت ترامپ انجام شد، بسیاری از اطرافیان رئیس جمهور سابق آمریکا از ترس در معرض حذف قرار گرفتن از صحنه سیاست آمریکا در دوران پسا ترامپ، از وی برائت جسته و ارتباط خود را با رئیس جمهور سابق قطع کردند.

البته این قطع ارتباط تنها به شخص ترامپ منتهی نشده و پای خانواده وی را نیز به میان کشیده شد. به عنوان مثال، در پی مطرح شدن نام ایوانکا ترامپ به عنوان نامزد احتمالی حزب جمهوریخواه برای انتخابات مجلس سنا آمریکا طی هفته‌های گذشته، اکنون خبرهایی از احتمال حضور دختر ترامپ به عنوان رقیب جدی و اصلی دوست صمیمی پدر خود یعنی «مارکو روبیو» که پیشتر از تصمیم خود برای اعلام نامزدی در انتخابات سنا ایالت فلوریدا خبر داده بود، به گوش می‌رسد.

با این حال، برخی مقام‌های عالی رتبه سیاسی ایالت فلوریدا در گفتگو با روزنامه محلی «تامپا بی تایمز» اعلام کرده‌اند که ایوانکا تقریباً هیچ شانسی برای پیروزی در انتخابات این ایالت ندارد.

اما از سوی دیگر، «برایان بالارد» از افراد بسیار نزدیک به ترامپ، هرگونه تصمیم دختر وی برای شرکت در انتخابات مجلس سنا به عنوان نامزد ایالت فلوریدا را رد کرده است.

وی همچنین با تاکید بر لزوم شرکت روبیو در انتخابات به جای ایوانکا تاکید کرد: این مارکو روبیو است که باید مجدداً (به عنوان نماینده سنا) انتخاب شود و من امیدوارم این چنین شود؛ وی نماینده جمهوریخواهان خواهد بود. من هنوز در این خصوص با ایوانکا صحبت نکرده‌ام؛ اما فکر نمی‌کنم وی (به عنوان نامزد جمهوری خواهان) شرکت کند.

لذا به نظر می‌رسد حتی چهره‌های جمهوریخواه نزدیک به دونالد ترامپ نیز در صورت اصرار بر دفاع از افکار و مشی سیاسی وی، شانسی برای ابقاء در صحنه سیاست داخلی آمریکا نداشته و چاره‌ای جز اعلام برائت از رئیس جمهور سابق و خانواده وی در پیش رو ندارند.