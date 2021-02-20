راهکارهای برگزاری مراسم اعتکاف بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه معاونان فرهنگی نهادهای حوزوی با محوریت اعتکاف به میزبانی معاونت خانواده و امور فرهنگی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام تکیه‌ای رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور ضمن گرامیداشت ایام مبارک دهه فجر، با بیان اینکه برگزاری اعتکاف یک مبنای هویتی برای ایران اسلامی است، گفت: اعتکاف یکی از تابلوهای ارزشمندی است که در نگاه مقام معظم رهبری عیار معنویت و اخلاق نظام جمهوری اسلامی برشمرده است.

وی ادامه داد: از زمانی که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم اعتکاف را ظرفیت معرفی معنویت و اخلاق نظام معرفی کردند، احساس مسئولیت ما بیشتر شد و نیاز دیدیم برای تحقق منویات رهبری از تمامی ظرفیت‌های حوزوی استفاده شود تا آن‌طور که بایسته و شایسته است انجام وظیفه کرده باشیم.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف با بیان اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا سال گذشته از حالت فیزیکی برگزاری کرونا محروم شده و مجبور شدیم به سمت فضای مجازی برویم، افزود: دو طرح برای برگزاری اعتکاف در سال جاری برنامه‌ریزی شده است که اولی حضور فیزیکی حداقلی در مساجد با ضوابط دینی و احکام شرعی و دیگری برگزاری جشنواره‌هایی با پشتوانه‌های عمیق علمی، فرهنگی و حتی و ادبی و هنری است تا این سنت حسنه نبوی بتواند تأثیرگذار باشد.

وی تصریح کرد: حضور ۸۰۰ هزار معتکف در آخرین اعتکافی که برگزار شد نشان می‌دهد که اعتکاف در کشور ما به یک فرهنگ تبدیل شده است و در ایام اعتکاف پرداختن رسانه‌ها، خطبا و بزرگان به این موضوع باعث می‌شود عطر معنویت در کشور گسترش یابد.

مسئول فرهنگی ستاد مرکزی اعتکاف قم گفت: اعتکاف از موضوعاتی است مانند اربعین و راهیان نور که برای جوانان جذابیت دارد و می‌توان با بهره‌گیری از آن یک شبکه معنوی فراگیر ایجاد کرد.

حجت الاسلام تکیه‌ای ادامه داد: مشارکت در پویش معنوی فرصت انس، مشارکت در تولیدات تخصصی، کمک به انتشار محتواها و ایجاد زمینه ارتباط ستاد با شبکه مخاطبین از جمله بسترهای همکاری ستاد اعتکاف با نهادهای حوزوی است.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام و المسلمین دکتر روستا آزاد معاون فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر و با اشاره به اهمیت همکاری تمامی نهادها برای اجرای برنامه‌های مربوط به اعتکاف گفت: نیاز است ستاد اعتکاف سامانه‌ای را ایجاد کند و محتواهای تخصصی را از طریق این سامانه در اختیار نهادها قرار دهد.

وی ادامه داد: یکی از پر مراجعه ترین بخش‌های سامانه بلاغ بخش ویژه‌نامه‌های مناسبتی است که بازدید بسیار بالایی نیز دارد و می‌توان این محتواها را در این سایت در اختیار مبلغان قرار داد.

حجت الاسلام و المسلمین عزت زمانی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی دیگر عضو این جلسه، با قدردانی از اقدامات ستاد مرکزی اعتکاف گفت: برای اجرای برخی از برنامه‌های پایدار در زمینه اعتکاف نیاز است سازمان‌های مختلف با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه برگزاری اعتکاف به‌صورت فیزیکی انجام نمی‌شود نیاز است در بحث فضای مجازی، بیشتر فعال شویم و این فعالیت‌ها نیز به سیاست‌گذاری و ایجاد خوب نیاز دارد.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: همه نهادهای حوزوی ظرفیت‌های خوبی برای نشر تولیدات و محتواهای تخصصی درباره اعتکاف دارند و اگر این محتواها در اختیار آنها قرار گیرد مطمئناً تأثیرگذار خواهد بود.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام و المسلمین ملانوری معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه در زمینه اعتکاف شبکه انتشار حقیقی و مجازی بسیار مهم است، افزود: گسترش فرهنگی اعتکاف می‌تواند هم در زمینه توسعه فضای معنویت اصیل و هم مقابله با معنویت کاذب مؤثر باشد.

وی بیان کرد: نهادهای حوزوی متولی گسترش فضای معنویت در جامعه هستند و اعتکاف بروز و ظهور ویژه‌ای در این امر دارد و هرچقدر بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم در پررنگ شدن معنویت در جامعه موفق‌تر خواهیم بود.