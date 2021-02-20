اسکله های دریایی در مازندران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان بعدازظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان مازندران با اشاره به صدور مجوزهای لازم برای اسکله‌های تفریحی، گفت: اسکله‌های تفریحی می‌تواند منجر به رونق گردشگری در استان شود.

استاندار مازندران با عنوان اینکه باید وضعیت مناطق حاشیه‌ای در شهرهای کوچک و زیر ۵۰ هزار نفر در استان تعیین تکلیف شود، گفت: در جلسه شورای قبلی برنامه ریزی مصوب شده بود که برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر تصمیم گیری شود.

حسین زادگان یادآور شد: باید وضعیت ساخت وساز در این مناطق تعیین تکلیف شود تا بتوانیم تصمیم گیری درستی برای ساماندهی آن صورت گیرد.

مفید غلامی راد رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی مازندران نیز درباره جانمایی تأسیسات گردشگری در استان اظهار داشت: برای فعالیت‌های اقتصادی در طح استان باید طرح‌های گردشگری را به درستی جانمایی کرد.

وی با بیان اینکه مشاور برای اجرای طرح جانمایی تأسیسات گردشگری انتخاب شده است، افزود: برای فعالیت‌های اقتصادی باید تأسیسات گردشگری را طراحی کرد زیرا اکنون در حوزه سواحل در زمینه طرحی‌های گردشگری باید جانمایی درستی صورت گیرد.

پنبه چی معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیر با بیان اینکه تنها شهرستان که طی سال‌های اخیر با منفی جمعیت روبرو بوده، میاندرود بوده است، افزود: بیشتر ساخت وسازها در این منطقه نشان می‌دهد که منفعت طلبانه نیست و براساس نیاز اصلی مردم صورت گرفته است.

وی با اظهار اینکه وضعیت مناطق حاشیه‌ای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر در شورای برنامه ریزی تعیین تکلیف شود، تصریح کرد: باید تصمیم جامع در این بخش گرفته شود.