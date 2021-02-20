به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر ۲۷ بعثت، مسابقه کتابخوانی کتاب «ماه همراه بچه‌هاست» نوشته گلعلی بابایی درباره شهید محمدابراهیم همت، به‌زودی توسط نشر ۲۷ بعثت برگزار می‌شود.

سوالات این‌مسابقه روز دوشنبه ۴ اسفند در فضای مجازی بارگزاری می‌شود و مخاطبان فرصت دارند تا ۱۰ اسفند به آن‌ها پاسخ دهند. قرعه‌کشی برای معرفی برنده این‌مسابقه نیز روز ۱۴ اسفند برگزار می‌شود و به ۱۴ نفر از شرکت‌کنندگان جوایزی به ارزش ۵۰۰ هزار تومان اعطا می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این‌کتاب به حساب کاربری نشر ۲۷ در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنند.

مسابقه کتابخوانی «ماه همراه بچه‌هاست» همزمان با یادواره بزرگداشت شهادت شهید محمدابراهیم همت فرمانده لشگر ۲۷ محمدرسول‌الله (ص) برگزار می‌شود.