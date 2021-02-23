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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۹:۲۴

مهر گزارش می‌دهد؛

همه اظهارات پیرامون سفر ۱۴۰۰/ محدودیتها و الزامات سفرهای نوروزی

همه اظهارات پیرامون سفر ۱۴۰۰/ محدودیتها و الزامات سفرهای نوروزی

در روزهای اخیر اظهارات متفاوتی پیرامون سفرهای نوروزی ۱۴۰۰ اعلام شده است از انجام سفرهای ایمن تا محدودیت ها برای سفر به جزایر و برگزاری نمایشگاهی برای برنامه ریزان صنعت گردشگری.

خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ شرایط سفر در ایام کرونا هر لحظه در حال تغییر است. برخی اوقات رنگ شهرها تغییر می‌کند و امکان سفر به آنها وجود ندارد. زمان دیگر نیز این شرایط پایدارتر می‌شود. کمتر از یک ماه دیگر نیز به پایان سال ۹۹ و آغاز سفرهای نوروزی ۱۴۰۰ مانده است. خیلی از آژانسداران هنوز نمی‌دانند تکلیفشان با سفرهای نوروزی چیست. مردم هم تقریباً بلاتکلیف هستند به خصوص آنها که عید نوروز سال ۹۹ را به امید پایان شیوع ویروس گذراندند و قصد داشتند تا نوروز ۱۴۰۰ آن را جبران کنند.

مسئولان وزارت بهداشت و میراث فرهنگی نیز هر کدام یک چیزی می‌گویند. وزارت گردشگری بر انجام سفرهای ایمن معتقد است و وزارت بهداشت نیز تلویحاً با این گونه سفرها موافق است اما در مصاحبه‌ها مردم را از انجام سفر، باز می‌دارد.

آنچه که تا این لحظه درباره انجام سفرهای نوروزی گفته شده بدین شرح است:

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور ۲۹ بهمن در حاشیه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران گفت: بنای ما بر این است که تا می‌توانیم سخت‌گیری‌ها را ادامه دهیم و اگر مردم و ستادهای استانی و استانداری‌ها همراهی کردند، بتوانیم وضعیت مناسبی در پایان اسفند داشته باشیم.

واعظی گفت: ممکن است سازوکار جدیدی برای تعطیلات نوروزی داشته باشیم. هم برای اینکه مردم از تعطیلات عید استفاده بهتری کنند و هم برخلاف گذشته که ما هدف گردشگری‌مان چند شهر و استان بود، تغییر پیدا کند و آن را به اکثر استان‌های کشور توسعه دهیم و این‌طور نباشد که در شمال و مشهد و اصفهان و شیراز خیلی تراکم باشد و در برخی استان‌ها خبری نباشد.

آنطور که از صحبت‌های واعظی می‌توان نتیجه گرفت، گویا قرار است در ایام تعطیلات، سفر به برخی از شهرهای شمالی و جنوبی محدود شود، تا هم از تجمع افراد در شهرهای گردشگری جلوگیری شده و هم سفر در شهرهای دیگر توزیع شود.

ورود به این جزیره تنها با ثبت نام در سایت ممکن است

از استان هرمزگان نیز خبر رسیده که محدودیت‌هایی برای پذیرش مسافران وجود دارد. این محدودیت‌ها از آنجا شکل گرفت که در ایام تعطیلات بهمن ماه، جزایر گردشگری استان هرمزگان مملو از مسافر بود و این حجم از سفرها، مسئولان وزارت بهداشت را نگران کرد. استاندار هرمزگان نیز اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد: استان هرمزگان با توجه به اینکه در نیمه دوم سال آب و هوای مناسب و مطبوعی دارد، هر سال شاهد حضور میلیون‌ها مسافر است. در شرایط فعلی با توجه به توصیه‌هایی که صورت گرفته از مردم تقاضا داریم از مسافرت به استان هرمزگان و مناطق آزاد این استان خودداری کنند؛ چراکه خدمات و سرویس‌دهی لازم به ویژه در سواحل و پارک‌ها به مسافران داده نمی‌شود یا بسیار کاهش پیدا کرده است.

محدودیت ورود مسافر به هرمزگان تا پایان اردیبهشت

همتی تصریح کرد: در بندر شهید حقانی که شناورها از آنجا به سمت قشم حرکت می‌کنند، پیش بینی‌هایی صورت گرفته تا دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از افراد با هزینه شخصی تست کرونا بگیرد و اگر فردی کرونا مثبت باشد باید با هزینه خود در آنجا قرنطینه اجباری شود.

استاندار هرمزگان با تأکید بر اینکه اعمال محدودیت‌های ورود مسافر به استان هرمزگان تا پایان اردیبهشت سال آینده ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: با آن دسته از گردشگرانی که در اماکنی مانند هتل‌ها در قالب تورهای گردشگری به این استان می‌آیند، همکاری‌هایی می‌شود اما ما به صورت گسترده امکانات و خدمات ارائه نمی‌دهیم؛ ضمن اینکه در پارک‌ها و سواحل استان که در گذشته مسافران اسکان داده می‌شدند، خدماتی ارائه نمی‌دهیم و خدمات بندری ما نیز محدود است.

تور گردشگری به قشم تا ۱۴۰۰ انجام نمی‌شود

از طرف دیگر، مرتضی شیخ زاده معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم نیز گفت: ثبت نام در سامانه قشم زیبا در ایام بیماری کرونا برای مسافران اجباری است و از ورود مسافر به جزیره قشم بدون ثبت‌نام جلوگیری می‌شود.

شیخ زاده افزود: استفاده از هتل، مهمانسرا، خانه‌های بومگردی و مسافر برای مسافران اجباری است و شرایط سفر یک خانواده و حضور در منزل اقوام ساکن قشم نیز در این سامانه طراحی شده است. با استفاده از سامانه سفر هوشمند، ورود مسافرانی که قصد استفاده از چادر مسافرتی و اقامتگاه‌های بدون مجوز دارند، ممنوع است. هتل‌ها و تأسیسات گردشگری امکان ثبت تعداد مسافران بر اساس ظرفیت مجاز را دارند و پذیرش خارج از ظرفیت این اقامتگاه‌ها کنترل می‌شود.

محدودیت برای پذیرش مسافران کیش

وی همچنین گفته است: مقرر شده تا آخر فروردین ماه ۱۴۰۰ هیچ تور گردشگری در هرمزگان فعالیت نداشته باشد.

غیر از جزیره قشم سازمان منطقه آزاد کیش نیز به تازگی اعلام کرده که محدودیت‌هایی را برای سفر به کیش گذاشته است این محدودیت‌ها البته شامل ورود خودروهای غیربومی به کیش است. اما اگر مسافران رزرو هتل به همراه داشته باشند، مشکلی برای ورودشان وجود ندارد.

ورود مسافران بدون خودرو از مسیر دریایی به جزیره کیش به غیر از افراد دارای مدرک مالکیت و یا اجاره سالیانه منزل مسکونی، افراد شاغل یا دارای مدرک رزرو هتل در فاصله زمانی ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ممنوع خواهد بود.

برخورد با آژانس‌های صادر کننده مجوز تور گردشگری

هشدار اداره میراث فرهنگی تهران به فروشندگان مجوز سفر

هر یک از استان‌های کشور درباره محدودیت‌هایی که برای انجام سفرها به آن استان وجود دارد اطلاع رسانی می‌کنند به عنوان مثال مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان اعلام کرده که پلیس به تورهای فاقد کد اجازه حرکت نمی‌دهد. این اقدام نه تنها از فعالیت تورهای بدون مجوز جلوگیری خواهد کرد بلکه نظارت بر تورهای دارای مجوز را نیز تسهیل می‌کند.

اما از استان خوزستان که اکنون برخی از شهرهای آن در وضعیت قرمز قرار دارد نیز خبر رسیده که سفر به آن ممنوع است. به عنوان مثال فرماندار دزفول گفته است به دلیل وضعیت قرمز کرونایی، برگزاری تمامی تورهای گردشگری در این شهرستان تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی یزد نیز از اخراج تورهای ناقض پروتکل‌های بهداشتی از یزد خبر داده و گفته که در روزهای اخیر دو تور غیرمجاز از استان‌های شمالی کشور در یزد حضور داشتند که از اسکان آنها جلوگیری و به استان‌های خود برگردانده شدند.

از استان تهران نیز خبر رسیده که سوم اسفند ماه پرهام جانفشان مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران در نامه‌ای به انجمن‌های دفاتر مسافرتی درباره صدور مجوز سفر برای برگزاری تورهای گردشگری هشدار و اخطار داد.

این نامه خطاب به انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران و تهران نوشته شده در آن آمده: بر اساس گزارش‌های به دست آمده، بررسی و نظارت‌های به عمل آمده از مبادی برگزاری تورهای داخلی مشخص شده که برخی از دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی به نحوی از انحاء اقدام به واگذاری یا صدور مجوز سفر برای افراد، سایت‌ها و صفحات مجازی برگزارکننده تورهای گردشگری غیرمجاز می‌کنند.

بنابراین خواهشمند است ضمن یادآوری بند «الف» از ماده ۱ فصل اول آئین‌نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی (صرفاً دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی دارای پروانه بهره‌برداری بند «ب» مجاز به ارائه خدمات گردشگری از جمله برگزاری تورهای گردشگری هستند).

به دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی اعلام کنید که در صورت مشاهده هر گونه واگذاری یا صدور مجوز، صدور لیست بیمه و ارائه مدارک تور برای افراد و سایت‌ها و صفحات مجازی صدرالاشاره، پرونده شرکت جهت تصمیم‌گیری‌های بعدی به کمیسیون فنی نظارت بر عملکرد دفاتر احاله خواهد شد.

دو راه سبز برای سفر ایمن

نامه مدیرکل استان تهران برای جلوگیری از برگزاری تورهای گردشگری نیست بلکه برای صدور مجوز به کسانی است که تنها به گرفتن یک مجوز از یک آژانس بسنده می‌کنند و مسافران را به سفر می‌برند آن هم نه در قالب تورهای گردشگری ایمن.

چون وزارت میراث فرهنگی به تازگی از دو الگوی سفر ایمن به عنوان راههای سبز سفر در ایام کرونا نام برده است. این دو الگو شامل سفر با تورهای گردشگری مجاز و دیگری سفر با خودروی شخصی و اقامت در مراکز اقامتی مورد تأیید است.

اینها راهکارهایی بود که وزارت میراث فرهنگی پیشنهاد کرده انجام شود و درباره آن با وزارت بهداشت نیز آن طور که معاون گردشگری گفته است، به توافق رسیده‌اند. در این باره علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی نیز گفته که سفرهای انبوه مورد تأیید وزارت بهداشت نیست اما آنها با برگزاری سفر ایمن و در چارچوب استاندارد و کنترل شده مشکلی ندارند.

هتل‌ها باز هستند

در این میان، جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران ایران نیز درباره رزروهای نوروزی هتل در سال ۱۴۰۰ گفت: هتل‌های کشور از هم اکنون رزروهای نوروزی خود را آغاز کرده‌اند. این رزروها بدون هیچ محدودیتی در همه شهرهای ایران انجام می‌شود.

وی افزود: ستاد کرونا محدودیت‌های بین شهری با خودروی شخصی را اعلام کرده است اما سفرهای ریلی و هوایی همچنان انجام می‌شود. اکنون همه هتل‌ها در همه شهرهای کشور فعال هستند مگر آنکه مدیر هتلی بخواهد فعلاً فعالیت نکند مانند برخی از هتل‌های شهر مشهد که مالک تصمیم گرفته فعلاً مهمان نپذیرد اما ستاد کرونا اعلام نکرده تعطیل شود. در واقع ستاد کرونا هتل‌های هیچ شهری را تعطیل نکرده است.

حمزه زاده همچنین درباره کنسلی رزروهای عید نوروز نیز توضیحاتی داد و به این موضوع اشاره کرد که سال گذشته اگرچه به دلیل شیوع ویروس کرونا و اعلام تعطیلی هتل‌های همه شهرهای کشور توسط ستاد مبارزه با این بیماری، هتل‌ها مبلغ کنسلی مسافران را پرداخت کردند؛ اما امسال مسافر با علم به شیوع کرونا اقدام به رزرو هتل می‌کند. بنابراین اگر اتاقی را کنسل کند، باید جریمه کنسلی را بپردازد. مگر اینکه ستاد کرونا اعلام کند، هتل‌های یک شهری تعطیل شود. در آن صورت هم باید جلسه‌ای برگزار شده و تصمیم گیری شود.

برنامه ریزی برای سفر در نمایشگاه گردشگری

با وجود همه این محدودیت‌ها و اظهارنظرهای متفاوت درباره سفر، نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی از روز ۵ اسفند ماه به مدت سه روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار می‌شود. مسئولان برگزاری این نمایشگاه، هدف از آن را برنامه ریزی مردم برای سفرهای نوروز ۱۴۰۰ می‌دانند و اینکه آژانس‌های مسافرتی بتوانند در این نمایشگاه، تورهای مجاز و سفرهای ایمن خود را به مردم معرفی کنند. اکنون باید دید آیا واقعاً چنین اتفاقی در این نمایشگاه می‌افتد؟ چون هر سال هدف از برگزاری نمایشگاه در ایام نزدیک به عید نوروز همین بوده است باید دید امسال چه تفاوتی خواهد کرد؟!

کد مطلب 5153130
فاطمه کریمی

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    نظرات

    • علی IR ۱۳:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      32 2
      پاسخ
      خلاصه اینکه اخرش میشه پولدارها که همین الانشم شادن و تو ویلاهاشون تفریح میکنن برن سفر و عشق و حال و با پرواز و تور و اقامت هتل و خوش بگذرونن مردم بدبخت متوسط هم که فقط میتونن با ماشین گاز سوز خودشون برن سفر و توی پارکی جایی چادر بزنن باید بمونن تو خونه
      • شادی IR ۱۸:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
        8 1
        واقعا منم میخواستم همینو بگم ما میشینیم تو خونه تا اون پولدارا لذتشو ببرن
    • االی IR ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      10 7
      پاسخ
      یعنی الان با رزرو هتل میتونیم بریم؟ مشکلی نیست
    • بی نام IR ۱۵:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      16 7
      پاسخ
      هر چا خبری از مریضی نباشه اونجا رو اجباراً آلوده کنید
    • حسین جعفری RO ۱۸:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      17 13
      پاسخ
      دو سال نرفتیم شمال خونه پدر خانومم و باجناقام وکل فامیلام اونجاس راه رو هر کاری کنن من میرم چه هوایی چه زمینی وچه با پول مسخرشو در اوردین 😡😡😡
    • مهسان IR ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      24 16
      پاسخ
      ولله تو خونه خفه شدیم.تو رو خدا یه کم تحمل کنین مسافرت رو بذارین کنار.بذارین این کرونای لعنتی گورشو گم کنه بچه ها طفل معصوم گناه دارن.
      • من IR ۰۹:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
        3 1
        بچه‌های‌طفل‌معصوم؟! بیچاره ها تو خونه کپک زدن نه مدرسه ای نه هیچی، یه مسافرت با رعایت پروتکل ها، تست کرونا در ورودی و خروجی های شهر خطری نداره، قرار نیست هر روز با یه کرونا سرگرم بشیم فردا یکی دیگش بیاد، بشینید ببینید که کرونای آلمانی و فرانسوی و روسی و غیره میاد یا نه، اونوقت به حرفم میرسید
    • setareh IR ۲۰:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      26 24
      پاسخ
      خواهش میکنم راه ها و جاده ها رو ببندید
    • شیراز IR ۲۱:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      17 7
      پاسخ
      متأسفم که هیچگونه تدبیری در این کار نبود
    • mahsa IR ۱۰:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      2 12
      پاسخ
      کرونا جون بچه محلات برونا 😭😭از وقتی ک تشیف اوردی قلیون نمیتونم بکشم ...دلم برا دورهمی تنگ شده 😭😭
    • IR ۱۶:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      8 18
      پاسخ
      توروبخداتاجایی‌که‌میتونیدمسافرت‌نروید‌کرونا‌یاهمون‌کوید۱۹‌شده‌بلای‌جون‌‌‌به‌تفریح نرویدوبیایدباهم‌دعاکنیم‌که‌کرونابرای‌همیشه‌گم‌نیست‌ونابود‌شود‌وهمچنین‌برای‌ظهور‌آقا‌امام‌زمان‌دعاکنید‌وبرای‌‌رهبر‌مان‌خامنه‌ای
    • علیزاده IR ۱۷:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      23 4
      پاسخ
      خب حالا این تدبیره چیه؟؟؟؟ پولدارها برن خوش باشن بقیه کنترل کنن کرونا رو؟؟؟ از این مسخره تر داریم ؟؟؟؟؟
    • مریم IR ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      16 10
      پاسخ
      به خدا که خیلی باید نامرد وخیلی بی وجدان باشین که برین توی این شرایط مسافرت والا به خدا من هم کل فامیلمون از پدر ومادر بگیر تا خواهر وبرادرهام فاصلشون تا مشهد ۷۵ کیلومتر الان از زمان شروع کرونا نرفتیم ونیومدن ولی داریم تحمل میکنیم هم به خاطر سلامتی خودمون وهم کادر درمان عزیزمون نرید تورو به قرآن
      • ستاره IR ۰۱:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
        2 1
        شیش ماهه عروسی کردم پدرو مادرمو ندیدم شده پیادم برم میرم به خدا کور بابا کرونا
    • الا IR ۱۸:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      11 9
      پاسخ
      ای بابا توروخدا جاده ها پرواز ها همه جارو ببندید این مردم ما از خودشون نمیفهمن باید زور بالای سرشون باشه به خدا که کادر درمان گناه دارن تازه یک پرستار باردارمون رو از دست دادیم تاکه این طفلکی ها باید چوب ندونم کاری ما رو بخورن لطفا همکاری کنید نرید تا این ویروس شرش کم بشه
      • سپیده IR ۰۱:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
        10 1
        به خدا ما از ۸صبح یسره سرکاریم عصر از ۳/۵شروع میکنیم تا ۴صبح یکله کارای بیمار انجام میدیدم فقط در روز چتدتا چای میخوریم نه شام نه نهار به خدا
    • AE ۰۱:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
      9 9
      پاسخ
      جان هر کسی دوست دارید آز خانه بیرون نروید تورا خدا
    • US ۱۸:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
      11 7
      پاسخ
      کرونا انگلیسی از زبونتون نمی افته دم عید. یکسال کرونا چینی پدر دنیا را در آورد. بسه دیگه دروغ و دغل بازی.
    • عظیمی IR ۰۰:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
      16 1
      پاسخ
      ناوگان حمل و نقل . اتوبوس .هواپیما . قطار . که همه ناچارن کنار هم هستن خطرناک نیست ولی خودرو شخصی که با کسی برخوردی نداره خطرناکه بابا جمع کنید مسخره بازی رو بسه دیگه تاکی میخای مثل ادمهای کودن عمل کنید ‌. کرونا اتوبوس و خودرو شخصی نمیشناسه منع تردد برای همه باید باشه کلا
      • رنجبر IR ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
        3 1
        بنده 6 ماهه پدر مادرمو ندیدم و برای کار مجبورم تهران باشم اگه مجبور نبودم عمرا پامو تو این شهر مسخره نمی ذاشتم، امثال مثل من زیاد، تنها خوشی زندگیم اینه که هر ازچند گاهی پدر مادرمو ببینم، تنها خواستم اینه تاکسی و اتوبوس و اینارو بذارن، واقعا کار سختی نیست که عبور مرور براساس شناسنامه و کارت ملی باش
    • IR ۲۳:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
      4 2
      پاسخ
      کرونا ووهان چین ، پیک اول ، پیک دوم ، پیک سوم ، پیک چهارم ، شبا کروناساعت ۹میادتا۴ حواستون باشه ،صبح ها نیستن عین شغال ها میخوابن ویروسا ، عه کرونا انگلیسی جدید رسید ، عه فردا قراره هندی بیاد . تعقل تفکر یخدون ملت
    • IR ۰۶:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
      0 4
      پاسخ
      مسافرتا جز خطر هیچی ندارن لطفا جاده ها رو ببندید ومسافرت رو ممنوع کنید
    • شمالی IR ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
      6 5
      پاسخ
      تو رو خدا مسافرت نرید، زنجیره قطع بشه، تمام خانواده من شمال هستند اما من دو ساله که شمال نرفتم فقط و فقط به خاطر قطع زنجیره و درک زحمات کادر درمان...
    • IR ۰۸:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
      3 0
      پاسخ
      یه دولت وقتی کم میاره باید بگه غلط کردم نه دست کنه تو جیب مردم به اسم محدودیت کرونا دست کردید تو جیب مردم ماشین شخصی توشکرونا هست تو اتوبوس نیست بگید بنزین میخوایم برای ارسال به ونزوئلا
    • من IR ۰۹:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
      3 0
      پاسخ
      خودتون رو با بهانه کرونای انگلیسی سرگرم کنید ، شمایی که روزی یبار به یه شهر میرید اقایان مسئول! ولی ما با این فشارات روحی افسرده شدیم و شمایید که در هر جلسه با دوستاتون میخندید قاه‌قاه‌قاه. امروز انگلیسی هست فردا تموم میشه آلمانیش میاد تا دارویی تولید نشه هیچ رعایتی نتیجه نداره
    • IR ۱۴:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
      4 0
      پاسخ
      واقعا مزخرفه
    • علی -تبریز IR ۱۸:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
      4 0
      پاسخ
      چرا جلو اون نفری که از انگلیس میاد گرفته نمیشه 80میلیون جمعیت را در خونه حبس میکنن میگن رعایت کنید حالا چقدر رعایت کنیم دیگه آنقدر درخانه ماندیم دیوانه شدیم
      • امیر IR ۰۰:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
        0 0
        واقعا‌ها‌ما‌هرچه‌قدر‌رعایت‌میکنیم‌‌بی‌فایده‌است‌‌‌
    • پدرام اقا US ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      میخوام بریم امسال خور خواهشا

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