  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۴۶

در سال گذشته میلادی؛

تجارت روسیه و آلمان به پایین‌ترین سطح ۱۶ سال اخیر افت کرد

تجارت روسیه و آلمان به پایین‌ترین سطح ۱۶ سال اخیر افت کرد

طبق داده‌های کمیته روابط اقتصادی شرق اروپایی آلمان، حجم تجارت بین روسیه و آلمان در سال ۲۰۲۰ با سقوط ۲۲.۲ درصدی روبرو شده و به ۴۴.۹ میلیارد یورو (۵۴.۴ میلیارد دلار) رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، طبق داده‌های کمیته روابط اقتصادی شرق اروپایی آلمان، حجم تجارت بین روسیه و آلمان در سال ۲۰۲۰ با سقوط ۲۲.۲ درصدی روبرو شده و به ۴۴.۹ میلیارد یورو (۵۴.۴ میلیارد دلار) رسیده است.

این اتحادیه اعلام کرد پاندمی کرونا و اختلافات سیاسی باعث شده است تا حجم تجارت این دو کشور با چنین سقوط چشمگیری روبرو شود.

اولیور هرمس، رئیس این کمیته گفت: تجارت آلمان و روسیه به پایین‌ترین سطح از ۲۰۰۵ رسیده است. در سال ۲۰۲۰ تجارت دو کشور نه تنها به علت پاندمی کرونا بلکه تحت فشار اختلافات سیاسی به طور قابل ملاحظه‌ای افت کرد.

صادرات آلمان به روسیه ۱۳.۱ درصد سقوط کرد و به ۲۳ میلیارد یورو رسید، در حالی که واردات از روسیه ۲۹.۹ درصد کاهش یافت و به ۲۱.۹ میلیارد یورو رسید.

کد مطلب 5153558

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه