به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، طبق داده‌های کمیته روابط اقتصادی شرق اروپایی آلمان، حجم تجارت بین روسیه و آلمان در سال ۲۰۲۰ با سقوط ۲۲.۲ درصدی روبرو شده و به ۴۴.۹ میلیارد یورو (۵۴.۴ میلیارد دلار) رسیده است.

این اتحادیه اعلام کرد پاندمی کرونا و اختلافات سیاسی باعث شده است تا حجم تجارت این دو کشور با چنین سقوط چشمگیری روبرو شود.

اولیور هرمس، رئیس این کمیته گفت: تجارت آلمان و روسیه به پایین‌ترین سطح از ۲۰۰۵ رسیده است. در سال ۲۰۲۰ تجارت دو کشور نه تنها به علت پاندمی کرونا بلکه تحت فشار اختلافات سیاسی به طور قابل ملاحظه‌ای افت کرد.

صادرات آلمان به روسیه ۱۳.۱ درصد سقوط کرد و به ۲۳ میلیارد یورو رسید، در حالی که واردات از روسیه ۲۹.۹ درصد کاهش یافت و به ۲۱.۹ میلیارد یورو رسید.