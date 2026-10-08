صادرات آلمان برخلاف انتظار کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های اداره آمار فدرال آلمان، صادرات این کشور در اوت نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد کاهش یافت، در حالی که اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند صادرات ۰.۶ درصد افزایش پیدا کند.

به نوشته رویترز، ارزش صادرات آلمان در این ماه به ۱۳۷.۶ میلیارد یورو رسید. در مقابل، واردات ۰.۹ درصد افزایش یافت و به ۱۱۸.۱ میلیارد یورو رسید. در نتیجه، مازاد تجاری آلمان از ۲۱.۶ میلیارد یورو در ژوئیه به ۱۹.۵ میلیارد یورو در اوت کاهش پیدا کرد.

کاهش صادرات آلمان عمدتاً تحت تأثیر افت تجارت با آمریکا بود. صادرات به ایالات متحده در اوت نسبت به ماه قبل ۶.۳ درصد کاهش یافت. صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز ۰.۶ درصد و صادرات به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا ۱.۱ درصد کاهش داشت.

در مقابل، صادرات آلمان به انگلیس ۱۶.۷ درصد و صادرات به چین ۴.۷ درصد افزایش یافت. با این حال، واردات از چین با سرعت بیشتری رشد کرد و در اوت ۱۱ درصد افزایش یافت.

کاهش صادرات در شرایطی رخ داده که بخش صنعتی آلمان همچنان با چالش‌هایی از جمله ضعف تقاضای جهانی، رقابت فزاینده چین و هزینه‌های بالای انرژی روبه‌رو است. آمارهای جدید نشان می‌دهد تجارت خارجی، که یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد آلمان محسوب می‌شود، همچنان با نوسان قابل توجهی مواجه است.