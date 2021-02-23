حمله به هیأت های دیپلماتیک در عراق تحت هر بهانه ای محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد نیوز، «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح به حملات موشکی علیه هیأت های دیپلماتیک در عراق واکنش نشان داد.

وی گفت: ما به شدت حمله به هیأت های دیپلماتیک در عراق و ترساندن غیر نظامیان را محکوم می کنیم.

العامری تاکید کرد: چنین اقدامات تحت هر بهانه ای غیر قابل قبول بوده و نیروهای امنیتی باید به وظایف خود در حمایت از هیأت های دیپلماتیک عمل کنند.

وی بیان کرد: دولت عراق نیز باید به وظایف و مسئولیت های خود در حمایت از سرویس های امنیتی در این خصوص عمل کند.

شب گذشته گزارش های رسانه ای از شلیک سه راکت به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد خبر دادند.

بر اساس این گزارش ها؛ صدای آژیر خطر در سفارت آمریکا نیز به صدا درآمد و سامانه پدافندی سیرام این سفارتخانه فعال شد.