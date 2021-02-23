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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۶:۱۵

سگی با ۶ پا متولد شد!

سگی با ۶ پا متولد شد!

سگی با ۶ پا و دو دم در آمریکا متولد شده که دچار اختلالات مادر زادی است. این سگ می تواند هر ۶پای خود را حرکت دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، در یک بیمارستان حیوانات واقع در اوکلاهما سیتی آمریکا سگی با ۶ پا به دنیا آمده است.

این سگ که «اسکیپر» نام گرفته، ترکیبی از نژاد اوسی بردر کولی (Aussie Border Collie ) است ۶ روز قبل به دنیا آمده و علاوه بر ۶ پا، ۲ دم نیز دارد!

دامپزشکان معتقدند اسکیپر در حقیقت دو قلو بوده اما دو نطفه در رحم مادر به درستی از یکدیگر جدا نشده‌اند. هر ۶ پای اسکیپر حرکت می‌کنند و نسبت به محرک واکنش نشان می‌دهند. همچنین این حیوان با روندی عادی تغذیه می‌کند و در حال رشد است، اما هنگامیکه بزرگ‌تر می‌شود، برای حرکت به درمان و کمک نیاز دارد.

این سگ دچار یک اختلال مادرزادی است که در نتیجه آن یک سر و حفره سینه دارد اما در عوض دو لگن، دو دستگاه ادراری تحتانی، دو سیستم تولید مثل، دو دم و شش پا دارد.

پیش از این نیز در سال ۲۰۱۹ میلادی سگی با ۶ پا در انگلیس متولد شده بود.

کد مطلب 5154243
شیوا سعیدی

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