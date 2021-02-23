سگی با ۶ پا متولد شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، در یک بیمارستان حیوانات واقع در اوکلاهما سیتی آمریکا سگی با ۶ پا به دنیا آمده است.
این سگ که «اسکیپر» نام گرفته، ترکیبی از نژاد اوسی بردر کولی (Aussie Border Collie ) است ۶ روز قبل به دنیا آمده و علاوه بر ۶ پا، ۲ دم نیز دارد!
دامپزشکان معتقدند اسکیپر در حقیقت دو قلو بوده اما دو نطفه در رحم مادر به درستی از یکدیگر جدا نشدهاند. هر ۶ پای اسکیپر حرکت میکنند و نسبت به محرک واکنش نشان میدهند. همچنین این حیوان با روندی عادی تغذیه میکند و در حال رشد است، اما هنگامیکه بزرگتر میشود، برای حرکت به درمان و کمک نیاز دارد.
این سگ دچار یک اختلال مادرزادی است که در نتیجه آن یک سر و حفره سینه دارد اما در عوض دو لگن، دو دستگاه ادراری تحتانی، دو سیستم تولید مثل، دو دم و شش پا دارد.
پیش از این نیز در سال ۲۰۱۹ میلادی سگی با ۶ پا در انگلیس متولد شده بود.
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