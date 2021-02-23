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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۳۷

دهنوی در گفتگو با مهر:

مجلس پنهانکاری ۳ هزار میلیاردی وزارت ارتباطات را آشکار کرد

مجلس پنهانکاری ۳ هزار میلیاردی وزارت ارتباطات را آشکار کرد

عضو هیئت رئیسه مجلس از مصوبه مجلس برای جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت اینترنت توسط وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۰ و آشکار شدن درآمدهای چندهزار میلیاردتومانی دولت از اپراتورها خبرداد.

خبرگزاری مهر- گروه سیاست- اسماعیل مرادی؛ سید محسن دهنوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بخشی از مصوبات امروز صبح مجلس گفت: دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود که ۷ هزار میلیارد تومان بابت ۲۸ درصد حق شبکه خود از اپراتورها دریافت کند اما بررسی اولیه مجلس نشان می‌داد که این درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومان است نه ۷ هزار میلیارد تومان و به نظر می‌رسد دولت ۳ هزار میلیارد تومان کم اظهاری کرده بود تا این رقم را در جای دیگر هزینه کند که البته مجلس این را اصلاح و برای آن محل هزینه، تعیین کرد.

وی افزود: از طرفی مجلس مصوب کرد که حق امتیاز دولت از ۲۸ به ۳۸ درصد افزایش یابد. به دلیل این افزایش ۱۰ درصدی، درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند که با مصوبه مجلس این درآمد مازاد صرف توسعه اینترنت در مناطق محروم و روستاها و مناطقی که پوشش اینترنت ضعیف است بشود.

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: مجلس همچنین مصوب کرد که قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ به هیچ وجه افزایش نیابد و این اجازه را به وزارت ارتباطات نداد و در حقیقت مجلس از افزایش قیمت اینترنت جلوگیری کرد.

دهنوی افزود: اما برای ۳ هزار میلیارد تومانی که دولت کم اظهاری کرده بود و معلوم نبود کجا می‌رود، مجلس محل هزینه کرد تعیین کرد تا این رقم صرف حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی یعنی استارت آپها شود.

وی گفت: برخی جریان‌ها تلاش کرده که با وارونه نمایی بگویند مجلس هزینه اینترنت را افزایش داده اما این کذب است و ماجرا کاملاً برعکس است چرا که مصوبه مجلس اجازه هیچگونه افزایش قیمتی را به اپراتورها نداد.

کد مطلب 5154577

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    نظرات

    • IR ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      0 0
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      من موافق شفاف سازی هزینه ها و درآمد وزارت ارتباطات بویژه شرکت زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستم.
    • AE ۰۹:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      0 0
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      در روستای مزوش دلیجان پوشش نداریم و متاسفانه بنده بعنوان یه دانشجو به مشکل خورده و نمیدونم چکار کنم تو سرما باید بیایم سه چهار نفری روی تپه همه هم دانشجو.وقتی به خونه بر میگردیم انگشتهامون از سرما زدگی درد میگیره و گوشیهامون ارور میده.خیری از توسعه اجباری هم بما نرسید. هر ماه وعده ماه بعد می دهند.
    • AE ۰۹:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      0 0
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      نمیدانم کسی هست تا صدای ما را از روستای مزوش به گوش مسیولین محترم وزارت ارتباطات برساند یا خیر.

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