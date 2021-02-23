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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۲۱:۵۷

رئیس علوم پزشکی زنجان:

۵ بیمار جدید کرونایی در زنجان شناسایی شد

۵ بیمار جدید کرونایی در زنجان شناسایی شد

رئیس علوم پزشکی زنجان گفت: از ظهر دیروز تاکنون ۵ نفر به آمار مبتلایان به کرونا ویروس بستری شده در استان زنجان افزوده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش گفت: از ظهر دیروز تا کنون ۵ نفر به آمار مبتلایان به کرونا ویروس بستری شده در استان زنجان افزوده شده است.

وی افزود: از آغاز شیوع کرونا تاکنون ۱۹ هزار و ۷۳۹ نفر به علت ابتلا و یا مشکوک بودن به این ویروس درمراکز درمانی استان نمونه برداری یا بستری شده اند.

رئیس علوم پزشکی زنجان ادامه داد: در استان زنجان هم اکنون ۱۴۵ نفر هم علت ابتلا به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.

قزلباش گفت: ازظهر دیروز تاکنون با جان باختن یک نفر دیگر آمار جان باختگان کرونایی استان به هزار و ۱۶۰ نفر رسید.

وی افزود: از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز ۵ هزار و ۷۳۶ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده اند.
 

کد مطلب 5154620

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