۵ بیمار جدید کرونایی در زنجان شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش گفت: از ظهر دیروز تا کنون ۵ نفر به آمار مبتلایان به کرونا ویروس بستری شده در استان زنجان افزوده شده است.

وی افزود: از آغاز شیوع کرونا تاکنون ۱۹ هزار و ۷۳۹ نفر به علت ابتلا و یا مشکوک بودن به این ویروس درمراکز درمانی استان نمونه برداری یا بستری شده اند.

رئیس علوم پزشکی زنجان ادامه داد: در استان زنجان هم اکنون ۱۴۵ نفر هم علت ابتلا به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.

قزلباش گفت: ازظهر دیروز تاکنون با جان باختن یک نفر دیگر آمار جان باختگان کرونایی استان به هزار و ۱۶۰ نفر رسید.

وی افزود: از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز ۵ هزار و ۷۳۶ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده اند.

