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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۵:۲۸

در قالب بخش های مختلف صورت می‌گیرد؛

آغاز دوره های آموزشی برخط در مرکز موسیقی حوزه هنری

آغاز دوره های آموزشی برخط در مرکز موسیقی حوزه هنری

دوره های آموزشی تخصصی ترانه، تصنیف و سرود به صورت برخط به همت مرکز موسیقی حوزه هنری برگزار خواهد شد.

به گزارش  خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، مرکز موسیقی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی دوره های آموزشی برخط در حوزه های ترانه، تصنیف و سرود را برگزار می کند.

این دوره با هدف مهارت افزایی و ارتقای شناخت ادبی در زمینه سرایش ترانه، تصنیف و سرود برگزار می‌شود.

مبانی ترانه سرایی، مبانی تصنیف سرایی، مبانی سرایش سرود، کلیدهای خلاقیت در ترانه‌سرایی و آسیب‌شناسی ترانه در روزگار ما، عناوین این مجموعه کلاس‌های تخصصی است که در قالب ۱۲ جلسه طی شش روز پیاپی از ۱۲ تا ۱۷ اسفند ماه ۹۹ برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این دوره که در دوره نخست فعال سازی نسل توانمندی از شاعران جوان کشور در حوزه تصنیف، ترانه و سرود است.

شرکت کنندگان این دوره گواهی حضور دریافت خواهند کرد و برگزیدگان نیز جواز عضویت در باشگاه تصنیف و ترانه مرکز موسبقی حوزه هنری را کسب خواهند کرد.

شاعران و ترانه‌سراهای برجسته‌ای چون سعید بیابانکی، محمدمهدی سیار، ابراهیم اسماعیلی اراضی، علیرضا بدیع و میلاد عرفان‌پور مدرسان این دوره ۶ روزه خواهند بود.

این برنامه در قالب طرح‌های آموزشی مکتب مهر حوزه هنری برگزار و ثبت نام داوطلبان در پایگاه اینترنتی مکتب مهر به نشانی http://www.maktabemehr.ir انجام خواهد شد.

کد مطلب 5154635
علیرضا سعیدی

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