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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۵:۴۱

به همت موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی؛

وبینار«هویت اجتماعی زن در خیزش تمدنی انقلاب اسلامی» برگزار می‌شود

وبینار«هویت اجتماعی زن در خیزش تمدنی انقلاب اسلامی» برگزار می‌شود

وبینار تخصصی «هویت اجتماعی زن در خیزش تمدنی انقلاب اسلامی» چهارشنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۹ رأس ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲ برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وبینار تخصصی «هویت اجتماعی زن در خیزش تمدنی انقلاب اسلامی» به همت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی دفتر حفظ نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) برگزار می‌شود.

در این وبینار تخصصی که با مدیریت محمد اسحاقی معاون پژوهش و آموزش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، فهیمه فرهمند پور عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، حجت الاسلام عباس عبدالهی پژوهشگر مطالعات انقلاب اسلامی، معصومه اسمعیلی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و حجت الاسلام سیدابراهیم حسینی عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) نظرات علمی خود را ارائه خواهند داد.

یادآور می‌شود علاقمندان می‌توانند چهارشنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۹ رأس ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲ از طریق این وبگاه به صورت زنده شاهد این وبینار تخصصی باشند.

کد مطلب 5154679
فاطمه علی آبادی

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    نظرات

    • ایرانی IR ۰۴:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
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      اللهم احفظ قائدنا الامام الخامنه ای Title link

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