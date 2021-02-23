محققان پرینتر سه بعدی کوچک و کاربردی ساختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سید مجید محسنی ارمکی گفت: در دانشگاه شهید بهشتی با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های فتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت توانستیم یک پرینتر سه بعدی ارزان‌قیمت، کوچک و کاربردی تولید کنیم. در سال‌های قبل، پرینترهای بزرگ در ابعاد صنعتی تولید شده بود که شاید برای محیط‌های صنعتی مناسب باشد. با این همه، این دستگاه به گونه‌ای است که پژوهشگران و حتی دانش‌آموزان نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.

این فعال فناور گفت: این چاپگر سه‌بعدی، می‌تواند مواد و قطعات مختلفی را پرینت بگیرد. یکی از این محصولات قابل چاپ، بردهای الکترونیک است. این بردها انواع مختلفی دارند و روی آنها گونه‌های مختلفی از حسگرها، از جمله حسگر دما یا رطوبت قرار می‌گیرد. این چاپگر، می‌تواند همه این انواع بردها را به شکل مؤثر و بهینه‌ای پرینت کند.

ارمکی ضمن توضیح فعالیت‌های دانش‌بنیان انجام گرفته در دانشگاه، تحت حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری گفت: به کمک ستاد، توانستیم نمونه آزمایشگاهی دستگاه را تولید کنیم و در ادامه نیز با حمایت این نهاد، می‌خواهیم آن را به صورت تولید انبوه، به بازار عرضه کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: یکی از مسائل مهم در تولید این‌گونه تجهیزات، بهای تمام‌شده آن است. باید دستگاه با قیمت معقول و مناسبی به مصرف کننده عرضه شود. زیرا در صورت بالا بودن قیمت، فروش آن نیز دچار مشکل می‌شود. قیمت نمونه مشابه خارجی این دستگاه بسیار بالا است و واردات آن توجیه چندانی ندارد. این در حالی است که قیمت نمونه ایرانی، علی‌رغم کیفیت برابر، بسیار کمتر و مقرون به صرفه است.

به گفته وی، مراکز تحقیقاتی و مدارسی که از آزمایشگاه برخوردار هستند نیز، می‌توانند از جمله استفاده‌کنندگان از این دستگاه باشند.