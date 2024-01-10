به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، بهرام کاظمی از محققان طرح، حوزه فعالیت این شرکت را تولید پرینترهای سه بعدی عنوان کرد و گفت: شرکت ما بر طراحی و ساخت انواع پرینترهای سه بعدی متمرکز شده و موفق به ساخت پرینترهای سه بعدی FDM، رزینی و پرینترهای FDM دما صنعتی شده‌ایم. پرینترهای اف دی ام دما صنعتی برای پرینت پلیمرهای صنعتی مانند پلی کربنات و پلی آمید کاربرد دارند.

وی با بیان اینکه فناوری‌های به کار رفته در این پرینترها متفاوت است، اظهار کرد: پرینترهای FDM معمولاً فیلامنت‌ها و رشته‌های پلیمری را پرینت می‌کنند ولی پرینترهای رزینی، فتورزین ها را با استفاده از اشعه UV لایه به لایه خشک و پرینت می‌کنند.

این محقق خاطر نشان کرد: ما بر روی پرینترهای رزینی که فناوری آن مبتنی DLP به عنوان یکی از جدیدترین فناوری‌های پرینت رزینی است تحقیقاتی را در دستور کار داریم. این فناوری جزو فناوری‌های «های تک» به شمار می‌رود.



این فعال فناور با تاکید بر اینکه پرینترهای FDM دماهای صنعتی در مقیاس صنعتی تولید شده است، گفت: محصولات نهایی تولید شده از این پرینتر در حد نمونه اولیه نیست بلکه می‌توان قطعات تولید شده از آن را دستگاه‌ها استفاده کرد.

کاظمی، کاربرد پرینترهای رزینی را در طلا و جواهر سازی و دندان سازی دانست و توضیح داد: این پرینتر می‌تواند نمونه اولیه دندان فرد را پرینت کند و در جواهرسازی نیز می‌توان با یک نوع رزین ریخته گری، نمونه‌ها را پرینت و در سیلندر قرار داد تا فرآیند ریخته‌گری دقیق انجام شود و در نهایت طلا ساخته شود.