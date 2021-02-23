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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۶:۵۹

بومی‌سازی پایش و امنیت شبکه برق با یک دهم هزینه وارداتی از اروپا

بومی‌سازی پایش و امنیت شبکه برق با یک دهم هزینه وارداتی از اروپا

مدیر دفتر حمایت از ساخت داخل و توسعه صادرات ساتکاب گفت: با تجاری‌سازی محصولات سامانه شبیه‌سازی سخت افزاری شبکه برق، رله و سیستم‌های حفاظت، اندازه‌گیری و پایش شبکه، می توانصرفه‌جویی ارزی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علی‌اکبر رجلی‌نوده در حاشیه بازدید از پارک فناوری دانشگاه تهران و پروژه ساخت «سامانه شبیه‌سازی سخت افزاری شبکه برق، رله و سیستم‌های حفاظت، اندازه‌گیری و پایش شبکه»، با اشاره به اینکه پروژه مذکور در راستای تأمین پایداری، حفاظت و امنیت شبکه برق تعریف و اجرا شده است، افزود: ساخت «دستگاه‌های فوق، توسط محققان حاضر در این مرکز با راهبری و هدایت مهدی داورپناه، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران عملیاتی شده است.

مدیر دفتر حمایت از ساخت داخل و توسعه صادرات شرکت ساتکاب با بیان اینکه از جمله مهمترین تکنولوژی‌های سامانه پایش گسترده در یک شبکه هوشمند، دستگاه‌های اندازه‌گیری هستند، اظهار کرد: این تجهیزات پس از نصب در ایستگاه‌های شبکه برق می‌توانند وضعیت متغیرهای نقاط مختلف شبکه برق را با دقت و سرعت بسیار بالا اندازه‌گیری کرده و این اطلاعات را در بستر فیبر نوری و به طور همزمان با برچسب ساعت جهانی از طریق سیستم ماهواره‌ای GPS به مرکز پایش مدیریت شبکه برق ارسال کنند.

وی ادامه داد: نمونه مشابه خارجی این دستگاه‌ها پیش از این، از برخی شرکت‌های اروپایی با قیمت‌های بسیار کلان خریداری و وارد می‌شد، اما در حال حاضر، با ساخت آنها توسط نخبگانِ جوانِ ایرانی، این محصولات فقط با یک دهم هزینه وارداتی، در داخل کشور تولید شده و از مزایایی چون «کیفیت و قابلیت بالا»، هزینه ارزی پایین (صرفه جویی ارزی) و پشتیبانی و خدمات فنی داخلیِ برخوردارند.

رجلی‌نوده، ایجاد فرصت برای رقابت با نمونه‌های خارجی در صنعت برق کشورهای همسایه را از جمله ویژگی‌های دستیابی به این فناوری عنوان کرد و گفت: سامانه‌های مذکور، از جمله فناوری‌های نوین جهانی بوده که در زمینه مطالعات و کنترل شبکه برق کاربرد داشته و اندازه‌گیری پارامترهای اصلی شبکه را محقق می‌سازند.

وی با بیان اینکه، تولید این دستگاه با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان بومی‌سازی شده است، اظهار امیدواری کرد، با تجاری سازیِ آن در آینده نزدیک، علاوه بر تحقق صرفه‌جویی ارزی، فرصتی برای ورود به بازارهای جهانی به‌عنوان یکی از معدود دارندگان این تکنولوژی در جهان را فراهم کنیم.

لازم به ذکر است، «ساتکاب» به عنوان شرکت مادر تخصصی وزارت نیرو، مسئولیت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در راستای تحقق ساختِ داخل، تجاری‌سازی و توسعه فناوری‌های به‌دست آمده در مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور مرتبط با حوزه صنایع آب، برق و آبفا را به‌عهده دارد.

کد مطلب 5154762

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    نظرات

    • علی IR ۱۹:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      اجرای طرح هایی مشابه این در همه بخش های اقتصادی، زیرساختی و صنعتی کشور که منجر به صرفه جویی ارزی شود در مقاوم سازی اقتصاد کشور در مقابل تحریم ها و تهدیدهای خارجی موثر خواهد بود، رشد و توسعه کشور مطابق مزیت های نسبی نیز می تواند به صرفه جویی ارزی کمک کند، صرفه جویی ارزی در بخش خدمات نیز مهم است
    • علی IR ۱۹:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      0 0
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      ما میتوانیم اینگونه دستاوردها را با قیمتی رقابتی در اختیار ملت های مسلمان منطقه قرار دهیم تا هم درآمد ارزی کسب کنیم و هم اینکه به استقلال اقتصادی منطقه از غرب و تضعیف غرب در تبادلات اقتصادی منطقه کمک کنیم و در جهت کاهش وابستگی کشور های اسلامی به آنان یاری رسانیم و آنان را متحد خود کنیم

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