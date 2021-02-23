به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علی‌اکبر رجلی‌نوده در حاشیه بازدید از پارک فناوری دانشگاه تهران و پروژه ساخت «سامانه شبیه‌سازی سخت افزاری شبکه برق، رله و سیستم‌های حفاظت، اندازه‌گیری و پایش شبکه»، با اشاره به اینکه پروژه مذکور در راستای تأمین پایداری، حفاظت و امنیت شبکه برق تعریف و اجرا شده است، افزود: ساخت «دستگاه‌های فوق، توسط محققان حاضر در این مرکز با راهبری و هدایت مهدی داورپناه، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران عملیاتی شده است.

مدیر دفتر حمایت از ساخت داخل و توسعه صادرات شرکت ساتکاب با بیان اینکه از جمله مهمترین تکنولوژی‌های سامانه پایش گسترده در یک شبکه هوشمند، دستگاه‌های اندازه‌گیری هستند، اظهار کرد: این تجهیزات پس از نصب در ایستگاه‌های شبکه برق می‌توانند وضعیت متغیرهای نقاط مختلف شبکه برق را با دقت و سرعت بسیار بالا اندازه‌گیری کرده و این اطلاعات را در بستر فیبر نوری و به طور همزمان با برچسب ساعت جهانی از طریق سیستم ماهواره‌ای GPS به مرکز پایش مدیریت شبکه برق ارسال کنند.

وی ادامه داد: نمونه مشابه خارجی این دستگاه‌ها پیش از این، از برخی شرکت‌های اروپایی با قیمت‌های بسیار کلان خریداری و وارد می‌شد، اما در حال حاضر، با ساخت آنها توسط نخبگانِ جوانِ ایرانی، این محصولات فقط با یک دهم هزینه وارداتی، در داخل کشور تولید شده و از مزایایی چون «کیفیت و قابلیت بالا»، هزینه ارزی پایین (صرفه جویی ارزی) و پشتیبانی و خدمات فنی داخلیِ برخوردارند.

رجلی‌نوده، ایجاد فرصت برای رقابت با نمونه‌های خارجی در صنعت برق کشورهای همسایه را از جمله ویژگی‌های دستیابی به این فناوری عنوان کرد و گفت: سامانه‌های مذکور، از جمله فناوری‌های نوین جهانی بوده که در زمینه مطالعات و کنترل شبکه برق کاربرد داشته و اندازه‌گیری پارامترهای اصلی شبکه را محقق می‌سازند.

وی با بیان اینکه، تولید این دستگاه با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان بومی‌سازی شده است، اظهار امیدواری کرد، با تجاری سازیِ آن در آینده نزدیک، علاوه بر تحقق صرفه‌جویی ارزی، فرصتی برای ورود به بازارهای جهانی به‌عنوان یکی از معدود دارندگان این تکنولوژی در جهان را فراهم کنیم.

لازم به ذکر است، «ساتکاب» به عنوان شرکت مادر تخصصی وزارت نیرو، مسئولیت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در راستای تحقق ساختِ داخل، تجاری‌سازی و توسعه فناوری‌های به‌دست آمده در مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور مرتبط با حوزه صنایع آب، برق و آبفا را به‌عهده دارد.