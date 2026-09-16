حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که از امروز (چهارشنبه) تا روز (شنبه) آینده، غبار محلی، گاهی وزش باد و طی صبحگاه در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از روز یکشنبه آینده و طی روز دوشنبه، با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی در مناطق شمالی و مرکزی استان، ضمن خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد، سواحل استان نیز در این نواحی متلاطم پیش بینی می شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواخد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی ۳۸ کیلومتردرساعت خواهد بود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، از اواخر وقت امروز در فراساحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر پیش بینی می شود.