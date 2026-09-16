سنجش عملکرد قضات و کارکنان دادگستری در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی در مراسم تجلیل از قضات و کارکنان نمونه با تأکید بر ضرورت گذار از مدیریت سنتی به مدیریت مبتنی بر ارزش‌ها، از نقش نیروهای خیرالناس در پیشبرد عدالت سخن گفت.

وی ضمن ارج‌نهادن به تلاش‌های افراد گمنام، بر تغییر رویکرد دستگاه قضایی از بررسی صرفِ تعیین تکلیف پرونده‌ها به سمت ارزیابی کیفی و آماری مبتنی بر استانداردها تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، منابع انسانی را مهم‌ترین دارایی دستگاه قضایی دانست و گفت: در فرایند جذب و گزینش، تلاش بر این بوده است که انسان‌های والا و شایسته به‌عنوان قاضی و کارکنان اداری وارد این عرصه شوند. وظیفه ما به‌عنوان مدیر، مدیریت این نیروها بر اساس استانداردهای جهانی است.

علی‌محمدی با اشاره به نظریه تقدیر اجتماعی مبتنی بر ارزش‌ها، افزود: سازمان باید چنان ساختار و ارزش‌های استواری داشته باشد که این اصول در وجود همکاران نهادینه شود و افراد ملتزم، خود را به‌عنوان شاخص‌های سازمان بشناسند.

وی با بازخوانی داستان تاریخی عبدالله بن قیس در دوران خلافت امیرالمؤمنین علی (ع)، بر اهمیت شناسایی افراد توانمند اما بی‌ادعا تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: همان‌طور که امام علی (ع) با دیدن دقت و وظیفه‌شناسی عبدالله بن قیس در اتاق کوچک و زیر نور کم چراغ، از او تقدیر کردند، ما نیز در دستگاه قضایی باید به دنبال کشف و تقدیر از نیروهای گمنامی باشیم که بدون چشمداشت و در سکوت، وظایف خود را بادقت تمام انجام می‌دهند.

علی‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات ساختاری در نحوه سنجش عملکرد قضات و کارکنان اشاره کرد و بیان داشت: سیاست‌های دستگاه قضایی به‌روز و مدون شده است. برخلاف گذشته که صرفاً بر اساس تعیین تکلیف پرونده عملکرد سنجیده می‌شد، امروزه کیفیت کاری بر اساس نظام آماری جدید و با بررسی دقیقِ اطلاعات، تاریخچه و نحوه رسیدگی هر پرونده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اکنون هر پرونده بر اساس ماهیت خود، زمان رسیدگی مشخصی دارد و معیار سنجش، کیفیت اجرای عدالت است.