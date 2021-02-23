تشریح نتایج سفر وزیر خارجه عراق به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، فواد حسین وزیر خارجه عراق که به عربستان سعودی سفر کرده و با امیر فیصل بن فرحان آل سعود، همتای سعودی خود ملاقاتی داشته است درباره نتایج این سفر گفت: درباره اتخاذ اقداماتی برای تسهیل سفر سرمایه گذاران و بازرگانان به عربستان و از طریق سفارت این کشور در بغداد رایزنی کردیم.

به گفته وزیر خارجه عراق، در این ملاقات درباره اجرای پروژه شهرک ورزشی در عراق که هدیه ملک سلمان بن عبد العزیز به مردم عراق است، نیز بحث و تبادل نظر شده است.

عراق و عربستان سعودی در راستای کمیته مشترک دو جانبه در ۱۴ اکتبر گذشته (۲۳ مهرماه ۹۹) در ریاض برای سرمایه‌گذاری سعودی‌ها در عراق بحث و گفت وگو کردند که در آن از سرمایه‌گذاری ۲.۹ میلیارد دلاری عربستان در طرح‌های مختلف در عراق پرده برداشته شد و «خالد بتال النجم» وزیر برنامه‌ریزی عراق نیز از وجود شش هزار طرح پیشنهادی مناسب سرمایه‌گذاری سعودیها به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار سخن گفت.

حکومت سعودی در طول چهارماه اخیر برای نزدیک کردن روابط خود با دولت عراق وارد عمل شده و در این مدت، رایزنی های فشرده ای با دولت عراق در بخش های سیاسی، اقتصادی و نظامی و سفرهای دوجانبه اقتصادی و نظامی بین دو کشور انجام داده است.

این رویکرد نگرانی شماری از محافل سیاسی، امنیتی و اقتصادی عراق را درباره پیامدهای این همکاری و باز شدن پای سعودی ها به عراق به همراه داشته است.

این محافل از چهار ماه قبل به این سو نسبت به حضور عربستان در عراق با توجه به سابقه بد ریاض در برخورد با بغداد هشدار داده و آن را تهدیدی برای امنیت ملی کشورشان دانسته اند.

برخی کارشناسان امنیتی عراقی گفته اند که دست کم ۱۵ هزار تروریست سعودی در سالهای گذشته انواع جنایت تروریستی را در عراق مرتکب شدند و ۵ هزار نفر از آنها خود را در عملیات انتحاری در این کشور منفجر کردند.

در آخرین مورد اقدامات سعودی علیه ملت عراق نیز شبکه تلویزیونی سعودی «العربیه» چند روز پیش اقدام به مصاحبه با «رغد صدام» دختر دیکتاتور سابق عراق کرد که با موج گسترده محکومیت ها و اعتراضات در داخل عراق روبرو شد و آنها جنایت های صدام و حزب بعث منحل شده را یادآور و تصاویر این جنایت ها را منتشر کردند و خواهان فراخواندن سفیر عربستان در اعتراض به مصاحبه شبکه سعودی العربیه با دختر دیکتاتور پیشین عراق و اقدامات قانونی علیه دفتر این شبکه در عراق شدند.