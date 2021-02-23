مدارس استان سمنان مورد بازرسی قرار گرفت/ بررسی شرایط فرسودگی

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور شامگاه سه شنبه بیست و دومین جشنواره خیران مدرسه ساز استان سمنان به میزبانی استانداری و همزمان با همایش کشوری از طریق ویدئو کنفرانس با بیان اینکه در فرصت تعطیلی مدارس بابت کرونا، بازدیدهایی به منظور بازبینی و بررسی مشکلات و رفع و بهبود نواقص و ساخت مدارس جدید در دستور کار قرار گرفت، تاکید کرد: شرایط فیزیکی مدارس و فرسودگی مورد بازدید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه دانش آموزان و فرزندان ما به واسطه کرونا، از مدارس دور شده و به همین دلیل جایگاه مدرسه بیش از پیش نمایان شد، افزود: مدرسه تنها کلاس درس و آموزش نیست؛ عدم حضور در مدرسه، فضای تردد مابین منزل و مدرسه و فضای تعاملی با جامعه خسارت‌های زیادی را بر دانش آموزان و فرزندان ما وارد می‌سازد.

تهیه لوازم تحصیلی

عضو مجمع خیران مدرسه ساز استان سمنان گفت: در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس و نیاز دانش آموزان برای استفاده از فضای مجازی و دریافت محتواهای درسی، خیّرین در بحث تهیه لوازم کمک آموزشی و ابزار آموزشی نیز خوش درخشیدند که جای تقدیر و تشکر دارد.

خجسته پور بیان کرد: کسانی هستند که علی رغم نداشتن تمکن مالی، عشق و علاقه زیادی دارند تا با هر توان مالی، در این امر مقدس شریک باشند و به همین واسطه پویش‌هایی در نظر گرفته شد تا تمامی آحاد جامعه بتوانند با هر تمکن مالی در امر خیر مدرس سازی سهیم شوند.

وی با بیان اینکه با گسترش این گونه پویش‌ها، تمامی مردم عزیز ایران اسلامی در امر خداپسندانه مدرسه سازی مشارکت پیدا کرده و ملت ایران اسلامی در آینده، یکپارچه خیّرین مدرسه ساز نامیده شوند، ابراز داشت: بسیاری افراد در جامعه ما تمکن مالی دارند اما همگی از بینش عمیق و بزرگ برای حضور در امر مدرسه سازی و مشارکت جمعی برخوردار نیستند.

پویش‌های مدرسه سازی

مدیرکل نوسازی مدارس استان سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه در این استان و در حوزه مشارکت‌های مردمی در تمامی مباحث خیریه، از استان‌های پیشرو است که در پویش من مادرم، توانست به نسبت جمعیت دانش آموزی رتبه سوم در کشور را کسب کند، گفت: هدف ما بر این است تا خدمات خود را در کانون محرومیت استان ارائه دهیم.

سعید هژبری با بیان اینکه ۵۶۷ نفر و مؤسسه حقوقی در امر مدرسه سازی استان سمنان در حال تلاش هستند، بیان کرد: ۳۷ پروژه با ۲۴۴ کلاس درس و ۴۴ هزار مترمربع زیربنا با مشارکت این قشر در استان در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد هزینه‌های اعتباری مالی پروژه‌های مجموعه نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان از طریق مشارکت خیران پرداخت می‌شود، ابراز کرد: ۱۰۰ درصد پروژه‌هایی که در ایام الله دهه فجر سال ۹۹ در این حوزه افتتاح و به بهره برداری رسید، خیّر ساز بود.