هزینه ۳۰ میلیاردی تجهیز یک ایستگاه آتش نشانی

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح ۳ ایستگاه و رونمایی از تجهیزات سازمان آتش نشانی تهران با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون محیط زیست، سلامت و خدمات شهری شورای شهر تهران و مهدی داوری رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری تهران برگزار شد.

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با اشاره به افتتاح صد و سی و سومین ایستگاه آتش نشانی گفت: ما برای تبدیل شدن به یک سازمان چابک، حرفه‌ای و هوشمند در تلاشیم و تا حد زیادی این مسیر را طی کرده‌ایم اما تا نقطه مطلوب فاصله داریم.

وی ادامه داد: زمان سفر آتش نشانی نسبت به سال گذشته ۵ ثانیه بهبود یافته است.

داوری با بیان اینکه ایستگاه ۱۳۳ در حریم تهران با مشارکت فرمانداری ساخته شده است و بعد از آن با توجه به اینکه در نزدیکی شهر قرار داشت تا حدود زیادی پوشش داخل شهری خواهد داشته گفت: این ایستگاه تحویل سازمان آتش نشانی شده و با اعتبارات سازمان موجود تکمیل و تجهیز شد.

وی افزود: حدود ۳۰ میلیارد تومان هزینه تجهیز یک ایستگاه آتش نشانی است چون صنعت گرانی است و بسیاری از تجهیزاتش وارداتی است.

داوری با اشاره به افتتاح همزمان ایستگاه ۱۱۵ را در خیابان سعدی، این ایستگاه را ایستگاهی پرمخاطره و پرترافیک شهر برشمرد و افزود: ایستگاه ۱۱۶ میرداماد هم با مساعدت منطقه ۳ شهرداری افتتاح شد.

وی با اشاره به اینکه پیش از این برخی ساختمان‌های ایستگاههای آتش نشانی موقت بودند و تخصصی آتش نشانی ساخته نمی‌شدند، ابراز داشت: اما در حال حاضر پوشش ایستگاه‌ها شرایط خوبی داریم و ۶ ایستگاه در دوره اخیر افتتاح شده است.

داوری افزود: ۳ ایستگاه جدید در فاز طراحی و نقشه است و در ۱۴۰۰ افتتاح می‌شود.

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری تهران توضیح داد: تجهیزات خوبی در سال های اخیر برای آتش نشانی خریداری شده و علی رغم وارداتی بودن تجهیزات رونمایی شده است. که دستگاه‌های شناسایی مواد شیمیایی که در مقابله با حوادث مواد خطرناک نقش موثری دارند.

وی افزود: تجهیزات حفاظت فردی باعث شده دیگر آتش نشانان تهرانی کمبودی احساس نمی‌کنند.

داوری گفت: ست لباس آتش نشانی ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان هزینه دارد و با آخرین استانداردهای دنیا مطابقت دارد.

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با اشاره به اینکه این حمایت مستمر باعث شد توانی را با این سازمان بدهد که در مسیر رشد و توسعه حرکت کند. اظهار امیدواری کرد این حمایت مستمر ادامه یابد.

وی خطاب به شهردار تهران گفت: تمام تلاش‌های این دوران در بخش سخت افزاری نبوده و آتش نشانان به مهارت آموزی و ایجاد سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌ها هم ایجاد شده است و ۶ هزار ساختمان بارگذاری شده و قرار است تا پایان سال به ۱۰ هزار ساختمان بارگذاری شود.

